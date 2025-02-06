Eskişehir'de 6 Şubat Depremleri Anıldı

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ESKİŞEHİR- Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. "Unutmadık, unutmayacağız" denilen basın açıklamasında "Hiçbir devlet yetkilisinin hesap vermediğini unutmuyoruz" denildi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş- Hatay merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçti. Depremin yıldönümü nedeniyle Köprübaşı'nda bir araya gelen Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Yediler Parkı'na yürüdü. Burada Platform adına açıklama yapan Azra Arık Fidan, ülkeyı· yo¨netenler deprem gerc¸egˆı·nden ders almıyor, almamakta ısrarcı davranıyor. Rant uğruna ölenlerin hesabını sormak için bir aradayız. Susmak ihanettir. Hesap sormak görevdir" dedi. Fidan açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Rant uğruna ölenlerin hesabını soracağız"

"Rant uğruna ölenlerin hesabını sormak için bir aradayız. Susmak ihanettir. Hesap sormak görevdir. 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Aynı gün saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşadık. Gerçekleşen bu iki büyük deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Adana, Diyarbakır ve Elazığ olmak üzere 11 ilde ağır yıkımlara ve büyük can kayıplarına neden oldu. Yıkımlar sonucunda resmi rakamlara göre 50 bin; AKP'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nı Murat Kurum'un yerel seçimler dönemindeki ifadesine göre 130 bin can kaybımız oldu.

"6 Şubat depremleri asrın felaketi değil, asrın katliamıdır"

Deprem olduktan sonra degˆil, olmadan o¨nce tedbir alınması gereken bir dogˆal afettir. Doğal olmayan bunun katliama dönüşmesidir. 6 Şubat depremleri asrın felaketi değil, asrın katliamıdır. Bugüne kadar yapılan bütün bilimsel uyarılara ve meslek örgütlerinin tüm çağrılarına rağmen hükümet ve devlet yöneticileri deprem tehlikesine karşı gerekli tedbirleri almamış, aksine rantı büyütmüştür. 6 Şubat depremlerinde iktidarın ve sermayenin kar hırsının, rant düzeninin yarattığı yıkımın boyutları, kentlerimizin, ilçelerimizin yok olmasıyla, on binlerce ölüm, yüz binlerce yaralı ile göz önüne serilmiştir. Bilim insanları ve Meslek odaları depremden etkilenen illeri bekleyen riskleri ve alınması gereken önlemleri defalarca bildirmelerine rağmen hiçbir önlem alınmamış, tam aksine oy ve rant kaygısı ile defalarca imar affı çıkarılmıştır. Bütün bunların sonucunda da şehirlerimiz 6 Şubat depreminde mezarlıklara dönüşmüştür.

"U¨lkeyı· yo¨netenler deprem gerc¸egˆı·nden ders almıyor"

U¨lkeyı· yo¨netenler deprem gerc¸egˆı·nden ders almıyor, almamakta ısrarcı davranıyor. Yas¸anan deprem gerekc¸e go¨sterilerek verilen riskli alan ve acele kamulas¸tırma kararlarıyla; afet ve kriz kos¸ulları fırsat ve ranta do¨nu¨s¸tu¨rülmu¨s¸tu¨r. Kamusal ve hukuki denetim yok sayılarak yapılan; bilim ve teknikten uzak du¨zenlemeler ile kamuya ait kaynaklar, kentler, dogˆal, ku¨ltu¨rel degˆerler ve mu¨lkiyetler yatırım arac¸larına do¨nu¨s¸tu¨ru¨lmu¨s¸tu¨r.

"Kentlerimiz hala yas¸anmaz durumdadır"

Kamu yararını hic¸e sayan AKP politikaları ile tu¨m dogˆa olaylarının nasıl birer afete do¨nu¨s¸tu¨gˆu¨nu¨ acı deneyimlerle yas¸ıyoruz. 6 Şubat depremleri sonrası, kentlerimiz hala yas¸anmaz durumdadır. Depremlerin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen halen insanlar elverişsiz koşullarda konteyner kentlerde yaşam mücadelesi vermektedir. Eğitim, sağlık hizmetlerine ulaşım ve beslenme hakkına erişim yetersizdir. İşsizlik ve yoksulluğa terk edilen halk yaşam mücadelesi vermektedir. Katliamlara sebep olanlara açılan davalarda sorumlular cezasızlıkla ödüllendirilmektedir. Hakkında dava açılan birçok sorumlu halen firari konumdadır. Göç etmek zorunda kalan halkın büyük bir kısmı yeterli desteklere ulaşamamış, yoksulluk ve işsizlikle boğuşmaya devam etmektedir. Bina yıkımları nedeniyle yaşanan toz ve asbest sorununa, çalışma koşulları iyi denetlenmeyen hazır beton tesislerinin yarattığı sağlık sorunları eklenmiştir.

"İmar aflarını ve rant yasalarını çıkaranları unutmuyoruz!"

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu olarak; bilim insanlarının ve meslek örgütlerinin uyarılarını dikkate almayan, alınması gereken önlemleri almayan, halkı kaderine terk eden iktidarı ve yöneticilerini unutmuyoruz! Asrın katliamına sebep olan imar aflarını ve rant yasalarını çıkaranları unutmuyoruz! Liyakatsiz kamu görevlilerini kurumların başlarına getirip denetimlerin ve düzenlemelerin uygulanamaz hale getirilmesini unutmuyoruz! Görevi afetlerde halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak olan Kızılay'ın yaşam mücadelesi veren afetzedelere çadır sattığını unutmuyoruz! İnsan kaynağı ve teknik malzemelere sahip askeri ekipleri enkazlara göndermeyenleri, birçok arama kurtarma ekibi ve gönüllüsünü ilk müdahalede engelleyenleri unutmuyoruz!

"Hiçbir devlet yetkilisinin hesap vermediğini unutmuyoruz"

Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere deprem sonrası güvenli alanların yaratılamadığını birçok kadın ve çocuğun depremin yaşattıkları yanında, taciz ve istismara karşı korumasız bırakıldığını unutmuyoruz! Yıllardır karlarına kar katan GSM şirketlerinin gerçekleştirmediği yatırımlar yüzünden depremlerin hemen ardından çöken iletişim sistemini ve sorumlularını unutmuyoruz! İnsanların enkaz altında yerlerini ve konumlarını yakınları ile paylaşmaya çalıştıkları sırada internet kısıtlamasına giden ve birçok insanın yaşamını yitirmesine sebep olanları unutmuyoruz! Toplanan deprem yardımlarının ve vergilerin ne şekilde kullanıldığının şeffaf bir şekilde açıklanmamasını unutmuyoruz! Hiçbir devlet yetkilisinin hesap vermediğini hesap vermek bir yana istifa dahi etmediğini unutmuyoruz!"