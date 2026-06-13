Giresun'da Maden İşçileri Maaş Eylemi

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Nesco Maden'de çalışan işçiler, mart ayından bu yana maaşlarını alamadıklarını belirterek işletme bölgesinde eylem yaptı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan işçiler, "Kiramızı ödeyemiyoruz, çocuklarımıza bayramlık alamadık, markete, bakkala, fırına borçlandık. Yeni hak istemiyoruz; çalıştığımızın karşılığını istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. İşçiler, ödemelerin yapılmaması halinde Doruk Madencilik işçileri gibi mücadeleyi Ankara'ya taşıyabileceklerini söyledi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde faaliyet gösteren, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Nesco Maden şirketinde çalışan işçiler, mart ayından bu yana maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Bugün maden işletme bölgesinde bir araya gelen işçiler, yaşadıkları mağduriyeti ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Yaklaşık 200 işçinin maaşlarını alamadığı belirtilirken, işçiler kiralarını ödeyemediklerini, markete, bakkala, fırına ve esnafa borçlandıklarını, Kurban Bayramı'nı da parasız geçirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZA EKMEK GÖTÜREMİYORUZ"

Şebinkarahisar Nesco Maden İşletmesi'nde yaklaşık 6 yıldır çalıştığını belirten bir işçi, maaşların hiçbir zaman düzenli ödenmediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Yaklaşık 6 yıldır hiçbir zaman maaşlarımızı tam gününde, zamanında alamadık. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Televizyonlara çıktıklarında 'İşçimizin yanındayız, işçimizi ezdirmeyiz' diyorlar. Nerede bu sözler? Biz bunun cevabını istiyoruz. Kiramı veremiyorum, çocuklarıma ekmek götüremiyorum. Açız. Bakanlara, milletvekillerine, kim gerekiyorsa herkese sesleniyorum; duyarsız kalmasınlar."

"12 HAZİRAN'DAYIZ, MART MAAŞINI HALA ALAMADIK"

Yaklaşık 8 yıldır aynı işletmede çalıştığını belirten bir başka işçi ise 12 Haziran itibarıyla hala mart ayı maaşlarını alamadıklarını söyledi. İşçi, çalışanların geçim kriziyle karşı karşıya kaldığını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün 12 Haziran. Biz hala mart ayının maaşını alamadık. Ocak ve şubat maaşını aldık ama ocak maaşı da zam yetiştirilemediği gerekçesiyle eksik ödendi. Her ay maaşıyla zar zor geçinen insanlar mart ayının maaşını alamamış durumda. Burada olmayan arkadaşlarımız da var; kimi yevmiyede, kimi başka mazeretlerden gelemedi. Ortada çok büyük bir mağduriyet var."

"GREVE ÇIKINCA İŞİMİZLE TEHDİT EDİLDİK"

İşçilerden biri, eylem sürecinde zaman zaman işlerini kaybetmekle tehdit edildiklerini de öne sürdü:

"Biraz ileri gittiğimizde işimizle tehdit ediliyoruz. 'Liste istendi, Ankara'ya isim gönderilecek' denildiği zamanlar oldu. Grevi sonlandırın denildi. Ama sürekli mağdur edilen işçi sınıfı oldu."

"KURBAN PAZARLIĞINI BOZAN ARKADAŞIMIZ OLDU"

Maaşlarını alamadıkları için Kurban Bayramı'nı da mağduriyet içinde geçirdiklerini belirten işçi, bayram öncesi yaşananları şöyle anlattı:

"Haziranın 12'si gelmiş, mart maaşımız yok. Kurban Bayramı geçti. Kurban pazarlığı yapan arkadaşımız vardı, maaşını alamayınca gidip pazarlığı bozdu. Arefe günü çocuğuna ayakkabı, kıyafet alamayan arkadaşlarımız oldu. Sonra evinde oturup sağdan soldan kurban payı gelir mi diye bekledi."

"MARKETE, BAKKALA, FIRINA BORÇLANDIK"

Kira ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan işçilerin üçüncü kişilere de borçlu hale geldiğini söyleyen işçi, yaşadıkları tabloyu şöyle özetledi:

"Ev sahipleri artık 'evimden çıkın' demeye başladı. Markete, bakkala, fırına, elektrikçiye borcumuz var. Birbirimizden borç istiyoruz ama kimsede yok. Geldiğimiz noktada işçi hem çalışıyor hem eziliyor. Yeni haklar için mücadele etmeyi bıraktık; artık sadece çalıştığımız parayı istiyoruz."

İşçiler, şirketin ödeme konusunda sürekli tarih verdiğini ancak bu tarihlerin ertelendiğini savundu. Aynı işçi, "Salı diyorlar, Cuma'ya atıyorlar. Cuma diyorlar, haftaya atıyorlar. Böyle böyle sarkıyor. Biz kendi alın terimizin, hak ettiğimiz yevmiyenin peşine düşmüş durumdayız" ifadelerini kullandı.

"2009'DAN BU YANA DÜZENLİ MAAŞ GÖRMEDİK"

2009 yılından bu yana işletmede maaş düzeninin sağlanamadığını söyleyen bir başka işçi ise şirketin sahayı devralmasından bu yana işçilerin sürekli aynı sorunla karşı karşıya kaldığını anlattı:

"2009'da bu şirket sahaları aldı. O günden bu yana düzenli maaş aldığımız ay sayısı çok azdır. Sürekli 'bugün, yarın, salı, çarşamba, cuma' deniliyor. Bu günler hiç bitmedi."

"SAHİP ÇIKAN OLMADI"

İşçi, işletmenin bulunduğu Uğurca Köyü ve çevresinde yurttaşların da yıllardır maden faaliyetlerinin etkilerini yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"Burası bizim köyümüz, bizim iş yerimiz dedik. Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. Yazın tozunu, kışın çamurunu çektik. Yollarımız zaten kötü durumda. Meralarımız elden çıktı. Köyümüzde hayvan bile yetiştiremez hale geldik. Yaylamıza bile tozdan, pislikten gidemiyoruz. Buna rağmen bize sahip çıkılmadı."

"RAMAZAN'I DA KURBAN BAYRAMI'NI DA PARASIZ GEÇİRDİK"

Mart ayından bu yana üçüncü maaşın da biriktiğini, ayın 21'i itibarıyla dördüncü maaşa girileceğini belirten işçi, "Ramazan ayını böyle geçirdik, Kurban Bayramı'nı böyle geçirdik. Bu adamların bayramı, seyranı yok mu? Biz yetkililere sesleniyoruz; artık buna bir dur denilsin" diye konuştu.

"ÖDEME YAPILMAZSA BİZ DE ANKARA'YA YÜRÜYECEĞİZ"

İşçi, haklarını alamamaları halinde mücadeleyi büyütebileceklerini belirterek, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçilerinin daha önce maaş ve tazminat alacakları için Ankara'ya yürüyerek eylem başlattığını hatırlattı:

"Ödenmediği takdirde bizim de tek çaremiz kalıyor; biz de Doruk Madencilik'teki arkadaşlarımız gibi Ankara'ya yürüyeceğiz. Bu süreci Ankara'ya taşımak istiyoruz."

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçileri de daha önce ödenmeyen maaş ve tazminat alacakları nedeniyle Ankara'ya yürümüş, eylemlerini başkentte sürdürmüştü. Şebinkarahisar'daki Nesco Maden işçileri ise aynı holding bünyesinde benzer bir mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

"İSTER KAPATSINLAR, İSTER SATSINLAR; HAKLARIMIZI VERSİNLER"

İşçiler, şu anda kendilerine idari izin verildiğini ancak maaş ödemelerine ilişkin net bir bilgilendirme yapılmadığını söyledi. "Ne arayan var ne soran" diyen işçi, şöyle devam etti:

"Nereye kadar bu idari izin? Bizim özlük haklarımızı versinler; ister kapatsınlar, ister satsınlar. Tazminatlarımızı ve alacaklarımızı istiyoruz. 'Git mahkemeye ver' deniliyor. Mahkemeye gitsek yıllarca sürecek. Biz yer altında çalışan, risk alan insanlarız. Avukat yer altına girmiyor, alacağımız parayı bir de avukatlara mı verelim. Biz sadece hakkımız olanı istiyoruz."

CHP İLÇE BAŞKANI ŞENOL İŞÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

CHP Şebinkarahisar İlçe Başkanı Sezai Şenol da eylem yapan maden işçilerini yalnız bırakmadı. İşletme bölgesine giderek işçilerle görüşen Şenol, işçilerin yaşadığı mağduriyeti dinledi.

İşçilerin sendikalı olmadıkları, iş yerinde sendikalaşma sürecine de izin verilmediği iddia edilirken, çalışanların hak arama mücadelesini kendi imkanlarıyla sürdürmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Şenol'un, maden işçilerinin haklı mücadelesinin yanında olduklarını belirterek konuyu CHP'nin ilgili birimlerine taşıyacağını ve işçilerin sesinin duyurulması için girişimlerde bulunacağını söylediği öğrenildi.

Maden işçileri, yetkililere çağrı yaparak, "Biz çalıştığımızın karşılığını istiyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı için mücadele ediyoruz. Artık sesimizi duyun" dedi.