Gökçeada Ultra Trail'de Madalyalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Gökçeada Ultra Trail'de Madalyalar Sahiplerini Buldu

07.06.2026 14:46  Güncelleme: 16:17
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Çanakkale Gökçeada'da bu yıl 3. kez düzenlenen Gökçeada Ultra Trail'e 10 ülkeden yaklaşık 800 sporcu katıldı. 44 km, 33 km, 11 km ve 5 km parkurlarında mücadele eden sporculara ödülleri törenle takdim edildi.

(ÇANAKKALE) - Çanakkale Gökçeada, bu yıl 3. kez düzenlenen Gökçeada Ultra Trail'e ev sahipliği yaptı. Yarışın ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Çanakkale Gökçeada'da bu yıl 3. kez Gökçeada Ultra Trail düzenlendi. Yarışa; Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, İran, Turks ve Caicos Adaları, Bulgaristan, İspanya, İsviçre, Yunanistan, Fransa ve Kırgızistan'dan yaklaşık 800 sporcu da katılarak parkurlarda ter döktü. Katılımcılar, 44 kilometrelik ImrozUltra, 33 kilometrelik Midgut, 11 kilometrelik Funimroz ve 5 kilometrelik Minimode etaplarında mücadele etti.

Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA) kriterlerine uygun gerçekleştirilen organizasyonda özellikle 44 kilometre ve 33 kilometre parkurları, teknik yapısı ve yüksek irtifa geçişleriyle öne çıktı. Kaleköy Limanı'ndan verilen startın ardından tüm yarışlar yine aynı noktada tamamlandı. Yarışların startını Gökçeada Kaymakamı Osman Acar ile Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay start verdi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Sporculara ödüllerini Gökçeada Belediyesi Başkan Vekili Salih Direk, Gökçeada Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferdi Karaca, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Salomon Türkiye Satış Direktörü Mehmet Ali Köseoğlu, Salomon Türkiye Marka Direktörü Orçun Kutluad, Salomon Türkiye Pazarlama Müdürü Ebru Çil, Kurukahveci Marka Müdürü Mehmet Efendi Sezin Özakıncı ve Kurukahveci Mehmet Efendi Satış Uzmanı Erdem Demirkol takdim etti.

Yarış, sportif yönünün yanı sıra sosyal sorumluluk boyutuyla da öne çıktı. Adım Adım bünyesindeki yardımseverlik koşuları arasında yer alan Gökçeada Ultra Trail, bu yıl da farkındalık oluşturmayı sürdürdü.

DERECEYE GİRENLER BELİRLENDİ

Gökçeada Ultra Trail'in 44 kilometrelik ImrozUltra, 33 kilometrelik Midgut, 11 kilometrelik Funimroz ve 5 kilometrelik Minimode parkurlarında dereceye giren sporcular şöyle:

44K IMROZULTRA

Erkekler:

1 - Bilal Öztürk 4: 22: 43.25

2 - Erkan Bacak 4: 22: 43.50

3 - Kerem Baybatur 4: 30: 06.98

Kadınlar:

1 - Sevilay Kurnaz 6: 00: 05.57

2 - Itır Atadiyen 6: 03: 56.36

3 - Halime Erkoç 6: 41: 34.17

33K MIDGUT

Erkekler:

1 - Mahdi Alizadeh 3: 09: 57.53

2 - İbrahim Talha Özdemir 3: 09: 57.90

3 - Kemal Erdoğrul 3: 31: 57.13

Kadınlar:

1 - Aslıhan Özmen 4: 30: 26.69

2 - Melisa Özbek Kor 4: 44: 14.53

3 - Songül Uğurelli 4: 47: 16.35

11K FUNIMROZ

Erkekler:

1 - Hüseyin Arslan 0: 42: 00.20

2 - Abdurrahman Ümit Göktepe 0: 44: 38.36

3 - Mustafa Taş 0: 48: 54.22

Kadınlar:

1 - Çağla Elmas 0: 53: 10.66

2 - İlkay Doğan 0: 54: 57.38

3 - Semra Çelik 0: 56: 03.60

5K MINIMODE

Erkekler:

1 - Serkan ÖZER 0: 22: 06.51

2 - Ahmet Alp 0: 24: 27.26

3 - Serhat Dalgıçer 0: 24: 32.83

Kadınlar:

1 - Sümeyra Azaplar 0: 26: 11.30

2 - Dilay Öztürk 0: 28: 38.68

3 - Acelya Elitas 0: 28: 42.33

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gökçeada Ultra Trail'de Madalyalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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