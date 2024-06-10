Hava sıcaklıklarında artış bekleniyor - Son Dakika
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Hava sıcaklıklarında artış bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve çarşamba gününden itibaren yer yer 8 ila 12 derece artacağını açıkladı. Bazı illerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, vatandaşlara dikkatli olmaları ve tedbirli davranmaları çağrısı yapıldı.

10.06.2024 18:07
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ülkemizde, çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarında yer yer 8 ila 12 derece artış olacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporu verilerini paylaştı. Bakan Özhaseki açıklamasında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre salı gününden itibaren sıcaklıklarda artış beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ülkemizde, çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarında yer yer 8 ila 12 derece artış olacağı tahmin edilmektedir" ifadesini kullandı.

Bazı illerde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak

Türkiye'de bu hafta genel itibarıyla mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklara dair açıklamada bulunan Bakan Özhaseki; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece artış olması beklendiğini dile getirdi.

Bazı illerdeki sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağının tahmin edildiğini belirten Bakan Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporu verilerini de paylaştı.

Özhaseki; sıcaklık artışıyla birlikte bu hafta Aydın'da 42-45, Antalya'da 37-45, Balıkesir'de 39-42, Adana'da 37-42, İzmir'de 37-40, Ankara'da 34-36, Kayseri'de 31-35, İstanbul'da 32-34, Bursa'da 37-39, Sakarya'da 36-39, Bolu'da 32-35, Malatya'da 33-36, Diyarbakır'da 36-40, Şanlıurfa'da ise 36-40 derece sıcaklık beklendiğini dile getirdi.

Saat 11.00 ila 16.00 arasında daha dikkatli ve tedbirli olalım

Bakan Mehmet Özhaseki, hava tahmin raporu verileriyle birlikte sıcaklık artışının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için uyarılarda bulundu. Özhaseki, "Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında daha dikkatli ve tedbirli olmalarını; ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını ve akciğerlerimiz olan ormanlarımız konusunda çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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