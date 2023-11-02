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Japon Deprem Uzmanı: Marmara Bölgesi'nde Ciddi Bir Deprem Bekleniyor - Son Dakika

Japon Deprem Uzmanı: Marmara Bölgesi'nde Ciddi Bir Deprem Bekleniyor

Son Güncelleme: 02.11.2023 09:23

Adıyaman'da seminer veren Japon Deprem Uzmanı Yoshınorı Morıwakı, Marmara Bölgesi'nde büyük bir deprem olabileceğini ve binlerce kişinin hayatını kaybedebileceğini vurguladı. Morıwakı, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kırılmamasının ardından Marmara ve İzmir bölgelerinde deprem olabileceğini belirtti. Ayrıca, Marmara Bölgesi'nde zemin iyileştirmesi ve izinsiz binaların varlığına dikkat çekti.

Adıyaman'a gelerek deprem hakkında seminer veren Japon Deprem Uzmanı Yoshınorı Morıwakı, Marmara Bölgesi'ni ciddi bir depremin beklediğini ve deprem olması halinde binlerce kişinin hayatını kaybedebileceğini vurguladı. Adıyaman merkezde bir otelin toplantı salonunda düzenlenen seminere katılan ve burada bulunan katılımcılara depremle ilgili bilgiler veren Japon Deprem Uzmanı Yoshınorı Morıwakı, Marmara Bölgesi'ni çok ciddi bir depremin beklediğini ve olacak olan depremin 7.9 ve üzeri bir deprem olabileceğini söyledi.

"2 SENE BOYUNCA ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK"

Marmara Bölgesi'ni bekleyen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Yoshınorı Morıwakı, "Özellikle Doğu Anadolu Fay Hattı uzun zamandır kırılmıyordu. Elazığ depreminden sonra Kahramanmaraş, Adıyaman'da dahil olmak üzere bu bölgede deprem oldu. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay'da artık 7.7 ve 7.6 şiddetinde deprem oldu ve bu bölgelerde yaklaşık 2 sene boyunca artçı depremler devam edecek. Ama bu bölgede yine aynı depremi beklemiyoruz. İleri de nerede olur diye sorarsanız da Doğu Anadolu Fay Hattının Hatay'dan sonra denizin içerisinde Kıbrıs'ta dahil bu Güney tarafta olur. Bingöl, Karlıova, Bitlis, Muş bu bölgeler, Marmara ve İzmir'de deprem olabilir diye düşünüyoruz." dedi.

Japon deprem uzmanı Morıwakı'den Marmara Bölgesi için korkutan uyarı: Çok kötü bir deprem bekliyor

"ZEMİNDE İYİLEŞME YAPTIKTAN SONRA BİNA YAPMAK LAZIM"

Depremde zeminin önemine dikkat çeken Morıwakı " Zaten Türkiye ve Japonya aynı, her yerde deprem olabilir. Türkiye'nin şimdiye kadar enerji biriktirdiğini biliyoruz daha bu enerji kırılmadı ve depremler devam edebilir. Buna her zaman hazır olmak lazım. Marmara Bölgesi tamamen İzmir'den sonra deniz içerisinde fay kırılırsa 7.7 ve 7.9'a kadar gelebilir. Başlangıçlar yumuşak zeminde oluşuyor, bina temellerinin iyi olması lazım. Zeminde iyileşme yaptıktan sonra bina yapmak lazım. Hatay'da yeni binalarda çöktü. Bunun nedeni ise zeminin tam iyileştirilmeden bina yapılmasından kaynaklı. Bina güçlü ama zemin sağlam değil. Tünel kalıp yada forekazık yapmak lazım. Zemin kötüyse 2000'den sonraki bina mı, binanın yapımına izin var mı, yok mu bunlara da bakmak lazım. Maalesef Türkiye'de izinsiz bina çok var" ifadelerini kullandı.

Japon deprem uzmanı Morıwakı'den Marmara Bölgesi için korkutan uyarı: Çok kötü bir deprem bekliyor

"MARMARA'YI ÇOK KÖTÜ DEPREM BEKLİYOR"

6 Şubat depreminin yaşandığını bölgelerde yeni bir büyük deprem beklemediklerini ancak Marmara Bölgesi'ne dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Yoshınorı Morıwakı, "6 Şubat depreminin yaşandığı bölgede artık artçı depremler dışında depremin olacağını sanmıyorum. 6 Şubat depreminin 2-3 kat fazla can kaybı Marmara Bölgesi'nde yaşanabilir. Çok çok kötü bir hale gelebilir çünkü orada insan nüfusu daha çok. Maalesef ki Marmara'yı çok kötü bir deprem bekliyor" diye konuştu.

Japon deprem uzmanı Morıwakı'den Marmara Bölgesi için korkutan uyarı: Çok kötü bir deprem bekliyor
Japon deprem uzmanı Morıwakı'den Marmara Bölgesi için korkutan uyarı: Çok kötü bir deprem bekliyor
Japon deprem uzmanı Morıwakı'den Marmara Bölgesi için korkutan uyarı: Çok kötü bir deprem bekliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Japon Deprem Uzmanı: Marmara Bölgesi'nde Ciddi Bir Deprem Bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japon Deprem Uzmanı: Marmara Bölgesi'nde Ciddi Bir Deprem Bekleniyor - Son Dakika
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