Güpegündüz öldürülen Bahar\'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi

İstanbul'un Şişli ilçesinde eski eşi Rüstem Elibol tarafından kaçırılmak istenen ve daha sonra sokak ortasında defalarca ateş edilen Bahar Aksu'nun cenazesi morgdan alınarak Edirne'ye getirildi. Eski Cami'de Aksu'nun annesi Gülçin Küçüktorun, babası İbrahim Aksu, kardeşi Berin Nur Altınbaş ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

KADINLAR ÖN SIRADA SAF TUTTU

Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, kadın muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında kadınlar ön sıradan saf tutmak istedi.

"CİNAYETTEN ÖTE BİR KATLİAM"

Filiz Gencan Akın, talihsiz bir acı yaşadıklarını söyledi. Olayı "cinayetten öte bir katliam" olarak değerlendiren Akın, kadın cinayetleri konusunun sosyolojik ve hukuki olarak düşünülmesi gerektiğine işaret etti. Yücel Altınbaş da Bahar Aksu'nun üvey babası olduğunu ancak onu öz evladı gibi kabul edip sevdiğini belirterek, kadın cinayetlerinin durdurulması için mücadele edeceğini söyledi.

"HİÇBİR ŞEY ANLATMADI ÇÜNKÜ BİZ EVLENMESİNE KARŞI ÇIKTIK"

Bahar Aksu'nun teyzesi Nesrin Arıkan, yeğeninin yıllardır tehdit edildiğini ifade etti. Arıkan, "Yıllarca anlatmadı, hiç bir şeyini anlatmadı çünkü biz evlenmesine karşı çıktık. Çocuğu biliyorduk. Halinden belliydi psikopat olduğu. Karşı çıktık ama evlenmesin diye kızı kurtaramadık başını. Artık nasıl tehdit ettiyse evlendi nikah kıyıldı. Babası ev aldı. Her şeyini babası yaptı. Ama psikopat yaptı yapacağını. Sonra ayrıldı" dedi.

"GİTMEDİĞİ YER KALMADI AMA İZİNİ KAYBETTİREMEDİ"

Katilin en ağır cezayı almasını istediklerini belirten Arıkan, "Ayrıldıktan sonra da izini kaybetmek için gitmediği yer kalmadı ama kaybettiremedi. Tehdit vardı. 5 defa şikayeti var emniyette. Uzaklaştırması var. İdam edilmesini herkese örnek olmasını kimsenin bir daha cesaret edememesini istiyorum. Biz evlenmesine razı gelmediğimiz için tehditleri söylemiyordu. Darp olayları oluyordu. En son olduğunda kız ayrılmaya karar verdi. 4-5 yer değiştirdi. İzini kaybettirmek için ama telefonlar yüzünden yerini tespit etmiş" ifadelerini kullandı.

"BABASI ZENGİN OLDUĞU İÇİN BIRAKMADI"

Elibol'un Aksu'nun babasının maddi durumunun iyi olduğu için peşini bırakmadığını belirten teyzesi, "Babası İngiliz, yurt dışında kaldığı için maddi durumu iyi olduğu için imkanları kaybetmemek için peşini bırakmadı. Ağır ceza ile cezalandırılsın" diye konuştu.