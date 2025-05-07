Güpegündüz öldürülen Bahar\'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi

İstanbul'un Şişli ilçesinde eski eşi Rüstem Elibol tarafından kaçırılmak istenen ve daha sonra sokak ortasında defalarca ateş edilen Bahar Aksu'nun cenazesi morgdan alınarak Edirne'ye getirildi. Eski Cami'de Aksu'nun annesi Gülçin Küçüktorun, babası İbrahim Aksu, kardeşi Berin Nur Altınbaş ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.
Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, kadın muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında kadınlar ön sıradan saf tutmak istedi.
Filiz Gencan Akın, talihsiz bir acı yaşadıklarını söyledi. Olayı "cinayetten öte bir katliam" olarak değerlendiren Akın, kadın cinayetleri konusunun sosyolojik ve hukuki olarak düşünülmesi gerektiğine işaret etti. Yücel Altınbaş da Bahar Aksu'nun üvey babası olduğunu ancak onu öz evladı gibi kabul edip sevdiğini belirterek, kadın cinayetlerinin durdurulması için mücadele edeceğini söyledi.
Bahar Aksu'nun teyzesi Nesrin Arıkan, yeğeninin yıllardır tehdit edildiğini ifade etti. Arıkan, "Yıllarca anlatmadı, hiç bir şeyini anlatmadı çünkü biz evlenmesine karşı çıktık. Çocuğu biliyorduk. Halinden belliydi psikopat olduğu. Karşı çıktık ama evlenmesin diye kızı kurtaramadık başını. Artık nasıl tehdit ettiyse evlendi nikah kıyıldı. Babası ev aldı. Her şeyini babası yaptı. Ama psikopat yaptı yapacağını. Sonra ayrıldı" dedi.
Katilin en ağır cezayı almasını istediklerini belirten Arıkan, "Ayrıldıktan sonra da izini kaybetmek için gitmediği yer kalmadı ama kaybettiremedi. Tehdit vardı. 5 defa şikayeti var emniyette. Uzaklaştırması var. İdam edilmesini herkese örnek olmasını kimsenin bir daha cesaret edememesini istiyorum. Biz evlenmesine razı gelmediğimiz için tehditleri söylemiyordu. Darp olayları oluyordu. En son olduğunda kız ayrılmaya karar verdi. 4-5 yer değiştirdi. İzini kaybettirmek için ama telefonlar yüzünden yerini tespit etmiş" ifadelerini kullandı.
Elibol'un Aksu'nun babasının maddi durumunun iyi olduğu için peşini bırakmadığını belirten teyzesi, "Babası İngiliz, yurt dışında kaldığı için maddi durumu iyi olduğu için imkanları kaybetmemek için peşini bırakmadı. Ağır ceza ile cezalandırılsın" diye konuştu.
Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde Bahar Aksu, işe gittiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ve arkadaşı S.S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istenmiş, Rüstem Elibol araca binmemek için direnen eski eşini silahla ağır yaralamıştı.
Şüpheli Rüstem Elibol, olay yerinden yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Aracı kullanan S.S'nin yanı sıra yanında bulunan S.Y. (33) ile A.B. (44) Silivri'de polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, Bahar Aksu ile şüpheli Rüstem Elibol'un 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, müşterek çocuklarının olmadığını, 2020'de maktulün şüpheli hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında süren herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etmişti.
Şüpheli Rüstem Elibol de polis ekiplerince araçla kaçarken trafikte yakalanmıştı.
Kaynak: ANKA, AA, İHA
Son Dakika › Yerel › Güpegündüz öldürülen Bahar'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika
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