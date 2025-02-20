Kirayı 2 gün geciktiren genç kadını vurdu, sonrasında yaptığı paylaşım "pes" dedirtti - Son Dakika
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Yerel

Kirayı 2 gün geciktiren genç kadını vurdu, sonrasında yaptığı paylaşım "pes" dedirtti

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Adana'da kiraladığı iş yerinden çıkmadığı iddiasıyla iş yeri sahibinin silahlı saldırısında yaralanan genç kadın, "İki gün kirayı geciktirdiğim için elinde silahla gelerek hem dükkanıma hem ayağıma sıktılar. Ağabeyimin taksisini de ateşe verdiler." diye konuştu. Olaydan sonra şüphelinin, "Başımın çaresine istediğim gibi baktım" şeklinde yaptığı paylaşım "pes" dedirtti.

20.02.2025 10:30  Güncelleme: 11:36
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde Hatun Umaç (21) 6 ay önce bir iş yerini İdris İ'den kiraladı. Umaç, kiraladığı iş yerine annesi Yeliz (47) ile babası Bülent (47) ile kokoreççi açtı. İddiaya göre; iş yeri sahibi İdris İ. geçtiğimiz ay genç kadına iş yerinden çıkmasını söyledi.

KİRAYI İKİ GÜN GECİKTİRDİ DİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı ve Hatun Umaç, "Burayı kiralarken beni çıkartmayacaksınız kiralayacağım demiştim. O nedenle çıkmıyorum" dedi. Bu ay ise Hatun Umaç, kirayı 2 gün geciktirince İdris İ, yeğeni Fırat T. ile 16 Şubat Pazar günü dükkana geldi. Kirayı geciktirme ve dükkandan çıkma mevzusu nedeniyle taraflar arasında yeniden çıkan tartışma sonucu İdris İ, av tüfeğiyle hem dükkana ateş açtı hem de Hatun, Yeliz ve Bülent Umaç'ı vurduktan sonra motosikletle kaçtı.

Kirayı 2 gün geciktiren genç kadını vurdu, sonrasında yaptığı paylaşım 'pes' dedirtti

AĞABEYİNİN TAKSİSİNİ KUNDAKLADILAR

Hastaneye kaldırılan Umaç ailesinden Yeliz ve Bülent Umaç çifti, tedavilerinin ardından taburcu edilirken ayağından yaralanan Hatun Umaç'ın tedavisi sürüyor. Olaydan iki gün sonra ise kimliği belirsiz bir şüpheli, akşam saatlerinde Hatun Umaç'ın ağabeyi Aras Umaç'ın taksisini restoranın önünde park halindeyken kundaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken taksi demir yığınına döndü.

Kirayı 2 gün geciktiren genç kadını vurdu, sonrasında yaptığı paylaşım 'pes' dedirtti

SALDIRGANDAN "PES" DEDİRTEN PAYLAŞIM

Yaşananların ardından İdris İ, sosyal medya hesabından kendi videosunu yayınlayıp, "Bana herkes 'başının çaresine bak' diyor. Bende gittim başımın çaresine istediğim gibi baktım. Olayın iç yüzü budur. Beni tahrik etmişlerdir. Tahrikten dolayı bu olay oldu" ifadeleriyle paylaşım yaptı.

Kirayı 2 gün geciktiren genç kadını vurdu, sonrasında yaptığı paylaşım 'pes' dedirtti

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen İdris İ. (solda) ve yeğeni Fırat T. (sağda)

"ANNEM VE BABAM DA YARALANDI"

Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışması sürerken ayağından vurulan Hatun Umaç, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:"İdris İ, kirayı iki gün geciktirdiğim için beni dükkandan çıkarmaya çalıştı. Karakola giderek kendisi hakkında şikayette bulundum. Canıma bir zarar gelirse bu kişinin sorumlu olacağını söyledim. Üzerine iki gün sonra adam elinde silahla gelerek hem dükkanıma sıktı hem geldi ayağıma sıktı. Olayda annem ve babam da yaralandı. Ayağımdan vuruldum, ikinci ameliyatımı olacağım" dedi.

"HER YERDE FUHUŞ YAPTIĞIMI SÖYLEMİŞ"

Can güvenliği olmadığını ve korku yaşadığını söyleyen Umaç, "Ağabeyimin taksisini de ateşe verdiler. Ağabeyimi tuzağa düşürüyorlar, taksi içindeki eşyalarını alıp arabayı yakıyorlar. Ailemizin can güvenliği yok. Hastanedeyim ama korkudan uyuyamıyorum. Her yerde de fuhuş yaptığımı söylemiş. Benim namusuma da laf atmasın. Bu sefer bu durum gerçekten namus davasına döner. Şikayetçiyim ve davamdan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kirayı 2 gün geciktiren genç kadını vurdu, sonrasında yaptığı paylaşım "pes" dedirtti
Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Şiddet, Yerel, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kirayı 2 gün geciktiren genç kadını vurdu, sonrasında yaptığı paylaşım 'pes' dedirtti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Beşiktaş 1903:
    Yapanlar bildiğin kro. Adanayi bunlar batırdı adana yerlisi kalitelidir 47 3 Yanıtla
  • Yuvasız kuşlar:
    adanaysa normaldir haritadan silinmesi gereken gereksiz bir sehir 29 10 Yanıtla
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