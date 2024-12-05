Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı: 90. Yıl Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı: 90. Yıl Kutlaması

Geniş Video İzle

Samsun'da Eğitim-İş'li kadınlar, kadına seçme ve seçilme hakkının 90. yılı dolayısıyla bir basın açıklaması düzenleyerek, kadınların eşit yurttaşlık hakkına sahip olamadıklarını vurguladı.

05.12.2024 22:49  Güncelleme: 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Rebii Öözdemir

(SAMSUN)- Kadına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla Samsun Eğitim-İş'li kadınlar sendika binasında açıklama yaptı. Eğitim- İş Eğitim Sekreteri Çiğdem Çöpoğlu, "Bugün nüfusumuzun yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen kadınlarımızın fiili olarak eşit yurttaş olamadıkları açıktır" dedi.

Eğitim-İş Samsun Şube Başkanlığı ve Eğitim-İş'li kadınlar bir araya gelerek sendika binasında Kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkının 90. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Sendikalı kadınlar adına Eğitim- İş Eğitim Sekreteri Çiğdem Çöpoğlu, yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"1930 yılından itibaren çıkartılan bir dizi yasa ile önce belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma, ihtiyar meclisine seçilme hakkını elde eden kadınlarımız 5 Aralık 1934'te TBMM'ye sunulan anayasa ve seçim kanununda yapılan değişiklik ile 317 üyeli mecliste oylamaya katılan 258 milletvekilinin tümünün oyuyla değişiklik önerisi kabul edilmiş ve kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Nitekim kadınlarımızın katıldığı ilk genel seçim olan 8 Şubat 1935 yılında yapılan TBMM 5. dönem seçimlerinde 17 kadın milletvekili TBMM'ye girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk kadın muhtarı Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Demirdere Köyü'nde bugünkü Karpuzlu ilçesi yaklaşık 500 oy alarak seçimi kazanan Gül Esin Hanım olmuştur.

Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte kadınlarımız çok önemli siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde etmişlerdir. Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için kadını ve erkeğe eşit yurttaş yaratmanın gerekli olduğuna inanan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran irade ve bu iradenin önderi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kadınlarımız birçok gelişmiş ülkeden önce bu haklarını elde etmişlerdir. Türkiye'de kadınlara seçme ve seçimli hakkı Fransa ve İtalya'dan on bir yıl, Romanya'dan on iki yıl, Bulgaristan'dan on üç yıl, Belçika'dan on dört yıl, İsviçre'den otuz altı yıl önce tanınmıştır. Bugün ise nüfusumuzun yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen kadınlarımızın fiili olarak eşit yurttaş olamadıkları açıktır. Fırsat eşitliğinin sağlanamaması, kadın istihdamının arttırılmaması, siyasi karar alma mekanizmalarının içinde kadının yeterince yer alamaması, kadının insan haklarının ihlalini devam etmesine neden olmaktadır. Biz de dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giderek kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kız çocuklarının kesintisiz eğitim alması, kadın istihdamının arttırılması, yine erken yaşta evlenmelerin kadının şiddet taciz görmesine engel olunması ve kadınlarımızın hak ettikleri yere gelmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Politika, Samsun, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı: 90. Yıl Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
23:05 ABD’de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu
22:31 Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı
22:27 ABD’de 7 büyüklüğünde deprem 2 eyalette Tsunami alarmı ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı
20:42 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti
10:06 Dev havacılık şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak Dev havacılık şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak
10:01 İrem Derici’nin zor anları Hasan Can Kaya’nın adını duyunca verdiği tepki bomba İrem Derici'nin zor anları! Hasan Can Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba
09:55 Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı
09:51 Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor
09:48 Bolu Dağı Tüneli’nde makas kazası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı Bolu Dağı Tüneli'nde makas kazası! İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:43 Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek
09:26 Yasemin Kay Allen’dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı Yasemin Kay Allen'dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 00:24:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı: 90. Yıl Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.