Manavgat'ta yeni halk plajı açıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta yeni halk plajı açıldı

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Manavgat Belediyesi Çolaklı 2 Halk Plajı'nın açılışı coşkuyla gerçekleştirildi. Plaj, yerli ve yabancı turistlerin keyifle vakit geçirebileceği bir mekan olarak hizmete girdi.

30.08.2024 10:05  Güncelleme: 11:08
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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi Çolaklı 2 Halk Plajı'nın açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Açılışa, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, STK temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Manavgat'ın doğal güzellikleriyle ünlü Çolaklı beldesinde bulunan plaj, yerli ve yabancı turistlerin yaz aylarında keyifle vakit geçirebileceği yeni bir mekan olarak hizmete girdi. Duş, tuvalet, şezlong, kabin, şemsiye ve otopark gibi birçok ihtiyaca cevap veren plaj, vatandaşların beğenisini topladı.

Sekizinci halk plajı

Manavgat Belediyesi daha önce Çolaklı, Evrenseki, Nar 1, Nar 2, Nar 3, Çamiçi, Boğaz Otel ve Kızılot halk plajlarını açarak vatandaşın hizmetine sunmuştu.

"Halkın sağlıklı bir şekilde denize girmesini istiyoruz"

Açılış töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, halkın denize girebileceği alanların azaldığını, halk plajlarını artırarak vatandaşın denize sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak istediklerini söyledi. Başkan Kara, "Halkımızın denize girebileceği sağlıklı yerimiz kalmamaya başladı. Bir taraftan turizmin gelişmesi, yatırımların artması; bir taraftan da sahildeki düzensiz plajların dağıtımıyla ilgili olarak sıkıntılar yaşamaya başladık. Bir süre sonra ne kadar kıymetli yerleri açmışlar diyeceksiniz. Manavgat Belediyesi, sizin belediyeniz. Biz halka nasıl hizmet ederiz diye düşünüyoruz. Halk plajlarını çoğaltmak için mücadele ediyoruz. Bölgemizdeki yatırımcıların hepsi Manavgat için daha fazla daha güzel ne yapabiliriz düşüncesindeler. Onların bize katkılarıyla birçok şeyi başarmaya devam edeceğiz. Biz buraları temiz olarak ayakta tutabilmek için ekstra personel çalıştırıyoruz. Maliyetini bile çıkarmakta zorlanıyoruz. Derdimiz halkın sağlıklı bir şekilde denize girebilmesini sağlamak. Bu konuda bize destek olan iş adamlarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve gecesini gündüzüne katan işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu güzelliği hep beraber yarattılar" dedi.

Gündoğdu Halk Plajı müjdesi

İlerleyen günlerde yapacakları projelerden de bahseden Başkan Kara, birçok projede son aşamaya geldiklerini aktardı. Kara, "Gündoğdu'da halk plajımız hazırlanıyor, önümüzdeki hafta oranın açılışını yapacağız. Onun dışında son aşamalarına gelen birkaç projemiz daha var. Manavgat'ımızda ilkleri yapacağız. Emekli kahvehanelerimiz ve Kent lokantalarımız hazırlanıyor. Şeyh Bedrettin'in dediği gibi yarin yanağından gayrı her yerde, her şeyde hep beraber olacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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