Posta güvercinleri 800 kilometrelik yarışta uçtu

İstanbul Anadolu Yakası Posta Güvercini Sevenler Derneği'nin düzenlediği posta güvercinleri yarışmasının ödül töreni Tuzla'da gerçekleştirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen yarışmanın finalinde 350 güvercin Sivas'tan Gebze ve Edirne'ye 800 kilometre uçtu. 9 etapta gerçekleşen yarışmanın 1'inci, 2'nci ve 3'üncülerine farklı kategorilerde 42 kupa verildi.



Tuzla Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde geçekleşen ödül törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Adapazarı, Sakarya, Eskişehir, Uşak, İzmir, İstanbul Avrupa Yakası, Edirne Uzunköprü illerinden üyeler ve dernek Başkanları katıldı. Araba ile belirlenen salım yerlerine götürülen posta güvercinleri farklı şehirlere giderek aynı gün içinde geri döndü. Adapazarı'ndan başlayıp Sivas'ta biten yarışmada toplam bin 100 posta güvercini yer aldı.