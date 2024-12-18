Talha Ünlü, Ferdi Tayfur'un Hastane Önünde Nöbet Tutuyor - Son Dakika
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Yerel

Talha Ünlü, Ferdi Tayfur'un Hastane Önünde Nöbet Tutuyor

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Ferdi Tayfur'un hayranı Talha Ünlü, sanatçının sağlığına kavuşması için hastane önünde bekliyor.

18.12.2024 16:11
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Ferdi Tayfur'un genç hayranı hastane önünde nöbet tutarak dua ediyor.

Ferdi Tayfur'un genç hayranı hastane önünden ayrılmıyor

Marmaris'teki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Medical Park Antalya Hastanesi'ne sevk edilmişti. Burada başarılı bir ameliyat geçiren Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ferdi Tayfur'un genç hayranı hastane önünden ayrılmıyor

HASTANE ÖNÜNDE NÖBET

Ancak genç hayranı Talha Ünlü(17), hastane önünden ayrılmayarak sanatçının sağlığına kavuşmasını dört gözle bekliyor. Ünlü, Tayfur'un Antalya'ya getirildiği gece haberi aldığını belirterek, dün sabah saatlerinde sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldiğini ifade etti.

Ferdi Tayfur'un genç hayranı hastane önünden ayrılmıyor

"BU HASTALIK GİBİ BİR ŞEY"

Babasının evde sürekli dinlemesi sayesinde Ferdi Tayfur'un sesiyle 11 yaşında tanıştığını aktaran Talha Siraç Ünlü, 6 yıldır sanatçının oynadığı filmlerin, şarkılarının ve tarzının hayatında büyük bir yer tuttuğunu açıkladı. Ünlü, Ferdi Tayfur'un şarkılarını sürekli dinlediğini ve onun gibi giyindiğini belirterek, "Şarkılarının girişi, sesi her zaman beni etkiliyor. Her şarkısı ezberimdedir. Bu bir hastalık gibi bir şey, dinlemediğinde insanın dinleyesi geliyor" dedi.

Ferdi Tayfur'un genç hayranı hastane önünden ayrılmıyor

FERDİ TAYFUR DİNLEYEREK SAZ ÇALMAYI ÖĞRENDİ

Talha Ünlü, yaşıtlarının rap müzik hayranlığına rağmen kendisinin Tayfur'un yolunda gittiğini ifade ederek, "İyi ki Ferdi Tayfur hayranı olmuşum, onun yolundan gitmeyi düşünüyorum. Yaklaşık 6-7 aydır saz çalıyorum. Ferdi Tayfur'un şarkılarını dinleyerek, dikkatli bir şekilde saz çalmayı öğrendim. Başka bir şarkıyı severek çalmam ama Ferdi Tayfur şarkısı olduğunda direkt çalarım" şeklinde konuştu.

Ferdi Tayfur'un genç hayranı hastane önünden ayrılmıyor

"5 DAKİKA DA OLSA KENDİSİYLE TANIŞMAK İSTERİM"

Tayfur'un filmlerini sıkça izlediğini ve karakterinin mütevazılığını takdir ettiğini ifade eden Ünlü, "Derbeder filmini 10 15 kez izlemişimdir. Bu bir hastalık, insan vazgeçemiyor. Röportajlarından izlediğim kadarıyla karakteri çok mütevazı bir insan. Kendisini çok seviyorum. 5 dakika da olsa kendisiyle tanışmak isterim" şeklinde konuştu.

Ferdi Tayfur'un genç hayranı hastane önünden ayrılmıyor

SABIRLA BEKLİYOR

Talha Ünlü, Ferdi Tayfur'u hayranlıkla takip etmeye devam edeceğini ve onun gibi bir sanatçının peşinden gitmeye karar verdiğini belirterek, Tayfur'un hastaneden sağlıklı bir şekilde çıkacağı günü sabırla bekliyor.

Talha Ünlü, Ferdi Tayfur\'un Hastane Önünde Nöbet Tutuyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talha Ünlü, Ferdi Tayfur'un Hastane Önünde Nöbet Tutuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Çil:
    Allah'ını seven bunu hastaneye yatarsın bi yardımcı olsun bildiğin hasta farkında değil 14 3 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    buda degişik bi artist herkes ünlü olma peşinde babası ferdiyi dinliyormuşta hayrani olmuşta muş muş 6 3 Yanıtla
  • poyraz can:
    babası hastalansa beklemez 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    1 tane ferdi Tayfur var başka yok 4 1 Yanıtla
  • Mecnun:
    fenomen olma derdinde tamamen duygusal. 0 0 Yanıtla
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