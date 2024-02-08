Vahap Seçer: "Herkese Dokunmuş Bir İnsan Olarak Herkesten Oy Alınabileceğini Türkiye\'ye Mersin\'den İspat Edeceğim"

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Ayrım yapmadan insana dokunmak, insanların ihtiyaçlarına cevap vermek, gerçek anlamda belediyecilik yapmak önemlidir. Siyasal bir figür olabilirsiniz, ideolojiniz, görüşünüz olabilir ama herkese dokunmuş bir insan olarak herkesten oy alınabileceğini 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'ye Mersin'den ispat edeceğim. Bu konuda çok iddialıyım" dedi.

Başkan Seçer, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah' programına konuk oldu. İkinci 5 yıl için hazırladığı bir dizi projeyi duyuran Başkan Seçer, devlette devamlılığın esas olduğunu vurgulayarak bütün yatırımların hayat bulacağını belirtti.

Programda gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Seçer, 5 yıllık görev sürelerinin oldukça güzel geçtiğini aktardı. Mersinlilerin mutluluğu ve huzuru için çalıştıklarını söyleyen Seçer, öğrencisinden işçisine, kadınından üreticisine, her insana dokunmaya çalıştıklarını aktardı. Büyükşehir'in 5 yılda vatandaşın huzurunu sağlayacak çalışmalar yaptığını dile getiren Seçer, şöyle konuştu:

"Öğrencisiniz, evinizde ders çalışacak ortam yok. Gidiyorsunuz Akdeniz manzaralı bir okuma salonunda dersinizi çalışıyorsunuz. Üstelik ücretsiz olarak çay, kahve, çorba içiyorsunuz. Bu şekilde 11 yeni nesil okuma salonu açtık. Anne veya babasınız. Çocuklarınıza hoşça vakit geçirmek istiyorsunuz. Sahile iniyorsunuz, sahil boyunca belediyenin kafeleri var. Çocuklarınızı Trafik Park'a Survivor Park'a götürüyorsunuz, kahvaltı yapabiliyorsunuz, yemek yedirebiliyorsunuz, çay kahve içebiliyorsunuz."

Mahalle Mutfakları sayesinde geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli vatandaşlara çok önemli bir hizmet sunduklarını söyleyen Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babasınız 5 çocuğunuz var, geçim sıkıntısı yaşıyorsunuz. Sabahtan akşama kadar tarlada, arazide ya da bir fabrikada çalışıyorsunuz, evinize giderken belediyenin mahalle mutfağına uğruyorsunuz. 50 lira veriyorsunuz belediyenin Mahalle Mutfağı'ndan size 5 kişilik yemek veriyorlar. Huzurunuz yerine geliyor. İşte huzur verdik, mutluluk verdik."

TARSUS'A TRAMVAY MÜJDESİ

Mersin'in merkez ilçelerinin yanı sıra Tarsus'a da tramvay yapılması için kolları sıvadıklarını ilk kez ekranlarda müjdeleyen Seçer, şu bilgileri verdi:

"Tarsusluların bugüne kadar belki de hiç düşünmediği, hayal edemediği bir tramvay olacak. Bizim şu anda Mersin merkezde 13,5 kilometrelik yer altından giden metro olacak. Ancak bizim toplam 35 kilometre projemiz var Mersin'le ilgili. Bizde hem tramvay hem hafif raylı sistem projesi hem yeraltı metro projesi var. Tarsus'taki de tramvay projesi olacak. Yaklaşık olarak 12 kilometre. Toplam 47 kilometrelik raylı sitem çalışması."

Devlette devamlılığın esas olduğunu belirten Başkan Seçer, bu projelerin kısa sürede sonuçlanmayacağını söyledi. Çukurova Havalimanı'nın da 11 yıl sürdüğünü hatırlatan Seçer, "Bazen eleştiriler alıyorum, ben 5 yıldır belediye başkanıyım. 5 yılda hepimiz birçok olayı beraber yaşadık ve sonucuna beraber katlandık. Pandeminin, depremin, ekonomik krizin sonucuna beraber katlandık. Siyasi gerginliğin bana yarattığı olumsuzluklara katlandım ama görevimi yaptım. Mersin mutlu, huzurlu. Temel hizmetleri yaptım, yeni yatırımların önünü açtım metronun temelini attım" diye konuştu.

Türkiye'nin huzurunun Mersin'den geçtiğini söyleyen Seçer, şunları dile getirdi:

"Mersin'in demografisi küçük Türkiye'dir. Herkes oradadır, Türkiye'deki bütün etnik ve inanç grupları oradadır. Mersin'de şu anda parlamentoda temsil edilen 8 ayrı siyasi partiden 13 milletvekili var. Kavgayla gerginlikle, bir şeye varılamayacağını bilecek olgunluktayım. Dolayısıyla ben Mersin'e hizmet etmek istiyorum, en güzelini yapmak istiyorum. Hükümetin bana desteği önemli. Bir an önce bürokratik engellerin kalkması önemli."

Seçer, Mersin İdman Yurdu Meydanı'na yapmak istedikleri okuma salonu için 2 yıldır tahsis imzası beklediğini sözlerine ekledi.

Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Seçer, şunları kaydetti:

"MERSİN'İN EN GENİŞ KİTLEYE SAHİP PARTİSİ: BELEDİYECİLİKTE HİZMET PARTİSİ"

"Cumhur İttifakı'nın, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmenleri ve hatta yöneticileri elini vicdanına koyup sandık başına gittiğinde hizmet partisine oy verir. Mersin'de o Vahap Seçer'dir. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Bizim Çamlıyayla'ya hizmetimiz Mut'tan eksik değil. Anamur'a hizmetimiz Tarsus'tan eksik değil. Mersin'de 13 ilçemize hizmette adaleti getirdik. Bu kadar yüksek sesle adalet isteyen bir siyasi görüşü temsilen ben Belediye Başkanı olarak nasıl adaletsizlik yaparım? Zaten benim Türkiye'de en büyük ızdırabım bu. Türkiye demokratik olsun, Türkiye hukuk devleti olsun, Türkiye'de adalet olsun. İnsanlar kendini iyi ve güvende hissetsin. Bu, bu özellikleri taşıyan bir Türkiye'de olur. Mersin de aynı şekilde. İnsanlar huzurlu olacaksa diyecek ki 'Benim belediye başkanım var. Bu insan adaletli bir insandır. Bu insan insanları dinler, herkesi dinler, herkesin görüşünü alır. Mersin'in en geniş kitlelere sahip partisi: belediyecilikte hizmet partisi. Temelde ideolojik olarak hangi görüşe sahip olursa olsun, genel seçimlerde hangi siyasi partiye oy veriyor olursa olsun, o ittifakı hizmet parti çatısı altında sağlayacağım. Bunu göstereceğiz. Bu konuda çok iddialıyım. Hakikaten ayrım yapmadan insana dokunmak, insanların ihtiyaçlarına cevap vermek, gerçek anlamda belediyecilik yapmak önemlidir. Siyasal bir figür olabilirsiniz, ideolojiniz, görüşünüz olabilir ama belediyeciliğinizde bunu ortadan kaldırmış ve herkese dokunmuş bir insan olarak herkesten oy alınabileceğini 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'ye Mersin'den ispat edeceğim. Bu konuda çok iddialıyım."

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde kadın çalışan oranını yaklaşık yüzde 40'lık artış ile yüzde 17'den yüzde 25 oranına taşıdıklarını kaydetti. 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi' hakkında da bilgi aktaran Seçer, şimdiye kadar 121'i kadın olmak üzere 240 üreticinin projeden faydalandığını söyledi.

Projeleri yaparken sürdürülebilir olmasına ve toplumsal faydası konusunda sonuç odaklı olduklarına vurgu yapan Seçer, çiftçilere yönelik GES projelerinden söz ederek, şunları aktardı:

"Üreticilerin en büyük sorunu elektrik. Elektrik motorlarıyla, motopompla sulama yapıyorlar. Onların elektrik giderleri çok fazla. Onlara güneş enerji panelleriyle elektrik enerjisi üretmesini sağlayacağız. Bunun projeleri bitti. Tabii ki belli bir kısmını biz sağlayacağız, belli bir kısmını onlardan alacağız Çiftçilerle beraber GES üzerine güzel projelerimiz olacak."

Yeni dönemde Mersin'in birçok yerinde katı atık tesisleri yapacaklarını kaydeden Başkan Seçer, "Yeşilovacık var, kanalizasyon arıtma, Silifke ikinci etap var. Atayurt, Atakent, Arkum yine Silifke. Buralar hep tarihi ve turistik bölgeler. Mersin merkezin ikinci etap arıtması, Tarsus ikinci etap arıtması ve birçok noktada katı atık arıtma tesisleri yapılacak. Bu işlerin tamamını 3 yılda bitiririz. Bunların tamamlanmasıyla da, artık denize sitelerden kirli su akmayacak" diye konuştu.

İsmail Küçükkaya'nın CHP'nin aday belirleme sürecine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Başkan Seçer, kendisinin CHP içerisinde ilçe başkanlığından milletvekilliğine kadar birçok farklı görevde bulunduğunu ve her daim partisinin büyümesini ve iktidar olmasını istediğini söyledi. Seçer, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Ben CHP kimliği taşıyan, ilçe başkanlığından milletvekilliğine kadar birçok görevde bulunmuş bir siyasi figürüm. CHP'nin gelişmesini, büyümesini, Türkiye'de iktidar olmasını benden daha fazla isteyecek insanlar vardır belki ama ben en az onlar kadar o ayardayım. Ben partimin büyümesini, Genel Başkanımızın çok başarılı olmasını isterim. Bunu samimiyetimle, kalbimle isterim. Bu saatten sonra hepimiz geçmişte, bugünde, dünde veya yarında hangi görevde olmuş olursak olalım şu anda Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığında CHP'yi başarıdan başarıya koşturmakla mükellefiz. Benim bu saatten sonra düşüneceğim budur."

"Sandıkları kazanırsanız 5 yılda neler yapacaksınız" sorusu üzerine Başkan Seçer, şu yanıtı verdi:

"AFET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NI KURDUK"

"Kazanacağız. Manifestomuzda çok sayıda yeni vaatlerimiz olacak ama ben buraya gelirken 10 önemli başlık seçtim. Deprem sonrası Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nı kurduk. Yıllardır ihmal edilmiş. Biz deprem bölgesi değiliz ama afetlere; özellikle deprem bölgesinin komşu ili olduğumuz için; çok açık bir yeriz. Ondan etkilenebiliriz. Diğer afetler, yangın, tsunami, nükleer sızıntı gibi birçok afetle yüzleşebilir Mersin. Bu daire başkanlığı ve tabii ki bunun çalışmaları; şu anda altyapısını oluşturduk; zemin etütleri, bina envanterleri muazzam çalışma yürütülüyor. Biz Avrupa'da uygulanan sosyal konut modelini getireceğiz. Alt gelirli vatandaşlarımıza kira yöntemiyle vereceğiz. Bunun finansmanı için ilgili görüşmelerimizi yaptık. Mersinlilerin bu sosyal konut projesini takip etmelerini istiyorum.

"KENT PLAJLARI İÇİN SÖZ VERİYORUZ"

500 dekarlık Müftü Deresi Yaşam Parkı yapacağız. Toplam 3,5 km sağ şeridi, 3,5 sol şeridi; 7 kilometrelik 500 dönüm genişliğinde bir park yapacağız. Şehir kuzeye doğru kayıyor, yeni yapılaşma kuzeye doğru. Bu da çok önemli. Sahil hazinenindir, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nündür, halkındır. Biz sahilde, Kültür Park'ta Kent Plajları oluşturacağız. Artık oradan denize girilebilecek. Oraya mendirekler ya da mahmuzlar yapacağız. Hızlandırmak için denizden kum taşıyacağız. Kent Plajları için de söz veriyoruz. İstihdam ve Kariyer Kampüsü bir diğer projemiz. Bizim istihdam merkezimiz var, kariyer merkezimiz var. Çok da yararlı işler yaptı. Binlerce vatandaşımızı hem eğitti hem de iş bulmasını sağladı.Darısekisi'nin üstünde bir bölge var, hazine arazisi. Şimdi onun tahsisini istedik. Oraya Yörük Obası Projesi yapacağız. Yörükler için koyunuyla, keçisiyle devesiyle, çadırıyla bir yaşam merkezi yapacağız.

"EKMEK FABRİKASI'NIN KAPASİTESİNİ ARTIRACAĞIZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi'nde şu anda 10 bin yemek çıkıyor. Bunun bir kısmı ücretsiz olarak yaş almış yurttaşların evlerine kadar gidiyor. Diğerleri 10 TL'ye satılıyor ve şu anda Mersin'de Belediye ekmeği 5 TL. Ekmek Fabrikası'nın kapasitesini artıracağız. Arkadaşlarımız çok daha büyük kapasitede bir proje çalıştı. Mersin, gelir adaletsizliğinin yoğun olduğu bir kent. Biz orada düşük gelirli insanlara da orta gelirli insanlara da hizmet götürüyoruz. Herkese ve herkes kesime, Anamur'a, Tarsus'a, Mut'a, Çamlıyayla'ya, Erdemli'ye ve her bölgeye yeni projelerle geliyoruz."