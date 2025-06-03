Trabzon'daki sel felaketinde 72 yaşındaki vatandaş kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trabzon'daki sel felaketinde 72 yaşındaki vatandaş kayboldu

Haberin Videosunu İzleyin
Trabzon\'daki sel felaketinde 72 yaşındaki vatandaş kayboldu
03.06.2025 15:57  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trabzon\'daki sel felaketinde 72 yaşındaki vatandaş kayboldu
Haber Videosu

Trabzon'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sele yol açtı. Vali Aziz Yıldırım, "Şu ana kadar kaybımız yok diye bakıyorduk ama Akçaabat'tan Çukurca'da 72 yaşındaki Hüseyin Aydın isimli vatandaşımız kayıp olduğu bilgisi geldi. Yakınları tarafından dışarıya çıktığı, geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bilgimiz var" dedi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, sel ve su baskınlarından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. İlk olarak Ortahisar ilçesinin Beşirli, Ayasofya çevresi, Yeşilova dereleri, sahil yolu başta olmak üzere birçok noktada ekiplerle birlikte sahada inceleme yapan Vali Yıldırım, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yoğun yağış sonrası oluşan olumsuzluklara karşı ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde hareket ettiklerini belirten Yıldırım, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Afetten etkilenen vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Vali Yıldırım, sel riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyardı.

Trabzon'daki sel felaketinde 72 yaşındaki vatandaş kayboldu

"ORTAHİSA'DA METREKAREYE 50-63 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ"

Son olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TULAŞ) binasına gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Aziz Yıldırım, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Aziz Yıldırım "Özellikle Trabzon'un Ortahisar ilçemizde gece saat 03.00'den itibaren yağış var. Bunlar saat 10 civarına kadar normal şekilde seyir ederken saat 10'dan itibaren önce 50.15 metrekareye kilogram olarak düştü. Daha sonra saat 11-12 arasında 63 kilograma kadar metrekare başına yükseldi. Diğer ilçelerimizde var ama onlar 27-28 kilograma kadar çıktı. Bu yağış çok kısa sürede ve belirli bir alanda olunca sele sebebiyet verdi. Bu sellerden sadece Beşirli ve Moloz tarafında 1.5 kilometrelik eski yol dediğimiz sahil yolunun üzerinde alanda birikmeye sebebiyet verdi. Buradaki bazı işyerlerimiz hasar gördü" diye konuştu.

Trabzon'daki sel felaketinde 72 yaşındaki vatandaş kayboldu

"BELEDİYEMİZE 278 TALEP GELDİ"

Şu ana kadar belediye ve 112'ye yapılan acil çağrılar ile ilgili de bilgi veren Vali Yıldırım "278 talep sadece belediyemize geldi. 79 talep de 112'ye geldi. Bu taleplerin hepsi tek tek değerlendirildi. 278 talebin 267'si sadece Ortahisar'dan, Akçaabat'tan 6 talep, Maçka'dan 2, Araklı, Yomra ve Arsin'den birer talep geldi. Bu taleplerin hepsi belediyelerimiz ve AFAD tarafından değerlendirildi. 139 tanesi bunların hemen sonuçlandırıldı. 138 tanesinin de çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Trabzon'daki sel felaketinde 72 yaşındaki vatandaş kayboldu

72 YAŞINDAKİ VATANDAŞ KAYIP

Sabah saatlerinden bu yana sadece bir kayıp bilgisinin kendilerine ulaştığını ifade eden Vali Yıldırım "Şu ana kadar kaybımız yok diye bakıyorduk ama Akçaabat'tan Çukurca'da 72 yaşındaki Hüseyin Aydın isimli vatandaşımız kayıp olduğu bilgisi geldi. Ekiplerimiz kendisini arıyorlar. İnşallah canlı olarak ulaşırız diye ümit ediyoruz. Yakınları tarafından dışarıya çıktığı, geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bilgimiz var. Jandarma, AFAD, belediye ekiplerimiz arıyorlar. İnşallah ulaşırız. Hep birlikte bekleyeceğiz. Ağıllı ve Bahçecik mahallesinde birer ev olmak üzere tahliye edildiler. Tedbir amaçlı tahliye edildi. Evlerde herhangi bir hasar yok. İnşallah sular çekildikten sonra temizlenir ve evlerine girerler" dedi.

Trabzon'daki sel felaketinde 72 yaşındaki vatandaş kayboldu

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Hasar tespit çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını da vurgulayan Yıldırım, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"AFAD 16 mühendisi ile hasar tespitine başladı. İş yeri ve araçlarla ilgili hasar tespitlerini hemen yapacaklar. Vatandaşlarımız kendileri de müracaat edebilirler. İşi olmayan vatandaşlarımız yollara çıkmasınlar. Yollarda aşırı bir trafik yoğunluğu oluyor. İş makineleri, itfaiye, ambulans gerektiği yerlere gerektiği zamanlar ulaşamayabiliyor. Yolları mümkün olduğunca açık tutmaya gayret edelim. İşi olmayan vatandaşlarımız yollarda kalmasınlar. Araçları ile yola çıkmasınlar. Okullarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Hakikaten ciddi bir yağıştı. İnşallah tekrar yoğun bir yağış ile karşılaşmayız. Burası Karadeniz çok derelerimiz var. Çok vadilerimiz var. Buralardan çok fazla miktarda yağış olduğunda su birikerek derelerden akıyor. Normal debisinin üzerine çıkıyor. Dikkatli olmakta fayda var. Dere kenarlarında oturan vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Şuanda yoğun bir yağış olacağına dair bir bilgi Meteoroloji'den bize gelmedi, beklentimiz yok. Yağışlar ara ara devam edecek. Ancak Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz bu miktarda olmayacağını söyledi."

Trabzon'daki sel felaketinde 72 yaşındaki vatandaş kayboldu

Öte yandan Vali Yıldırım'a incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı Ercan Öter, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral B. Murat Yakın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık, DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, TİSKİ Genel Müdürü İbrahim Kul ile diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aziz Yıldırım, Hava Durumu, Akçaabat, Çukurca, trabzon, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'daki sel felaketinde 72 yaşındaki vatandaş kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Kılıç:
    Nerde alt yapı belediye görevini yapmıyor kayyum atayın bakın bakalım bi daha sel oluyor mu 5 1 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Geçmiş olsun şu olay CHP belediyelerin de olsa ortalık toz duman olurdu vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere Başbakanı Starmer, yeni savaş hazırlığı planını duyurdu İngiltere Başbakanı Starmer, yeni savaş hazırlığı planını duyurdu
Yaşlı adama kimse yol vermedi, en sonunda motosikletli çarptı Yaşlı adama kimse yol vermedi, en sonunda motosikletli çarptı
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı
Ankara’da fiyat etiketi denetimlerinde toplam 39 milyon lira ceza Ankara'da fiyat etiketi denetimlerinde toplam 39 milyon lira ceza
Polis barikatına saldıran CHP’li başkana kamu davası Polis barikatına saldıran CHP'li başkana kamu davası
Alvaro Morata gelecekte oynamayı istediği takımın ismini açıkladı Alvaro Morata gelecekte oynamayı istediği takımın ismini açıkladı
CHP’li Eren Erdem: Kılıçdaroğlu’na küfretmek için 600 kişilik trol ekibi kuruldu CHP'li Eren Erdem: Kılıçdaroğlu'na küfretmek için 600 kişilik trol ekibi kuruldu
Ankara’da minibüs şoförünü döner bıçağıyla tehdit eden şahıs gözaltında Ankara'da minibüs şoförünü döner bıçağıyla tehdit eden şahıs gözaltında
Jose Mourinho, Mario Branco’ya veda etti Jose Mourinho, Mario Branco'ya veda etti
Süper Lig’den 4 takım PFDK’ye sevk edildi Süper Lig'den 4 takım PFDK'ye sevk edildi
Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı

18:04
Aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da var Yolsuzluk soruşturmasında 4 isme tutuklama talebi
Aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da var! Yolsuzluk soruşturmasında 4 isme tutuklama talebi
17:59
Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak
Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak
16:31
İsrail basını: Suriye’de baş aktör Türkiye
İsrail basını: Suriye'de baş aktör Türkiye
14:14
Yok böyle bir acı Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
Yok böyle bir acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
00:05
Ankara’da aniden bastıran yağmur sele neden oldu
Ankara'da aniden bastıran yağmur sele neden oldu
23:51
Aybüke Pusat’ın sevgilisiyle tatil pozları Yeni imajı dikkat çekti
Aybüke Pusat'ın sevgilisiyle tatil pozları! Yeni imajı dikkat çekti
23:50
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün’den evinden çıkan balya balya paralara yanıt: Oğlumun
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den evinden çıkan balya balya paralara yanıt: Oğlumun
23:33
Bir zamanlar Giresunspor’daydı Borja Sainz adım adım İspanyol devine gidiyor
Bir zamanlar Giresunspor'daydı! Borja Sainz adım adım İspanyol devine gidiyor
23:15
Sivasspor’da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi
Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi
23:00
Bomba gelişmeyi duyurdular Osimhen ile 3 yıllık anlaşma
Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma
22:59
Aksaray’da trafik tartışmasının sonu kanlı bitti
Aksaray'da trafik tartışmasının sonu kanlı bitti
22:52
Basketbol Süper Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Basketbol Süper Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 18:57:31. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon'daki sel felaketinde 72 yaşındaki vatandaş kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.