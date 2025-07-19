Ankara\'da Sel: Keçiören\'de Hasar Gözler Önüne Serildi

Ankara'da dün akşam etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan selin yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Keçiören'de sel ve taşkınlar meydana geldi. Bölgede bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı, göle dönen yolda park halinde araçlar sulara gömüldü. Bazı araçlar da suyla birlikte sürüklendi. Hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı.

"İlk kez bu kadar suların yükseldiğini görüyorum"

Yaşanan afete ilişkin konuşan Murat Çakır, "Her yıl yaşanan bir olay. Bizim için sürpriz olmadı. Her yıl benzer olaylar yaşanıyor. Burası çukurda kaldığı için sular burada toplanıyor ve tahliye edilemiyor. Her taraf yıkıldı. Burada araçlar kalmıştı. İlk kez bu kadar suların yükseldiğini görüyorum. İkinci katın balkonlarına kadar çıkmıştı sular. Benim evimde hasar yok ama dün giriş yapamadım. Ablamda kalmak zorunda kaldım. Umarım yetkililer buna bir çözüm bulur" dedi.

2011 yılından beri Keçiören'de yaşadığını belirten Sebahattin Erge, "Benim bir hasarım yok ama komşularım zor durumda kaldı. 2022'den beri sürekli aynı olaylar oluyor. Vatandaşlar mağdur oluyor. Ben son anda yetişip arabamı ve mallarımı kurtardım. Birinci katların tamamında hasar oluştu. Eşyaların hepsi zarar gördü. Birinin arabası kullanılamaz hale geldi. 4 yıl oldu devamlı böyle burası. Buraya gider yapılması lazım. Baştan buraya bina yapılmaması lazım. Burası eskiden dereymiş. Ev sahipleri bağırarak dışarıya çıktı. Buraya deprem sigortası yapmadılar. Biz geçen sene kendi paramızla yaptırdık. Belediye de duvar yapmadı buraya. Onu da kendi imkanımızla yaptık" ifadelerine yer verdi.

Yaşanan olayda 3 kişi kurtarılırken, 1 kişi yaralandı. - ANKARA