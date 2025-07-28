Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi - Son Dakika
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Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi

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Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ\'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
28.07.2025 11:20
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Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ\'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
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Bursa Orhaneli'nde alevlerin tekrar yükselmeye başladığı bölgede vatandaşların şikayeti üzerine aracında benzin bidonu ile yakalanan yangını çıkardığından şüphelenilen Ufuk Aytekin'in ifadesi ortaya çıktı. Bursa Valiliği şüphelinin FETÖ'den ihraç edilen eski asker olduğunu doğrularken Aytekin'in ifadesinde, "Ömür boyu hapse girmek için ağaçları yaktım" dediği ortaya çıktı.

Bursa Valiliği'nin orman yangınlarıyla ilgili başlattığı soruşturmada, dün gece alevlerin yükseldiği bölgede benzin bidonu ile yakalanan ve gözaltına alınan Ufuk Aytekin'in FETÖ bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

YANGIN ALANINDA BENZİN BİDONUYLA YAKALANDI

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde önceki gün çıkan ve kısmen kontrol atına alındıktan sonra dün yeniden alevlenen orman yangını ile ilgili inceleme sürerken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk A. (30) şikayet üzerine gözaltına alındı. Ufuk Aytekin'in, eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği ortaya çıktı.

Benzin bidonuyla yakalanan FETÖ'cü eski askerden yangın itirafı: Ömür boyu hapse girmek için yaptım

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi'nde yaşayan şüpheli, aracının önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi'ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken yakalanıp, gözaltına alındı. Ufuk Aytekin'in park halindeki aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip, şüpheliyi linç etmek istedi. Öfkeli kalabalık, polis tarafından güçlükle sakinleştirilirken, şüpheli, bacağındaki ve kolundaki sargı bezlerinin orman yangını çıkartırken olduğunu iddia eden kalabalığa, evde yandığını söyledi.

Benzin bidonuyla yakalanan FETÖ'cü eski askerden yangın itirafı: Ömür boyu hapse girmek için yaptım

EMNİYETİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Ufuk Aytekin Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, öfkeli kalabalık da bina önünde toplanıp, şüphelinin kendilerine verilmesini istedi. Polis, çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.

Benzin bidonuyla yakalanan FETÖ'cü eski askerden yangın itirafı: Ömür boyu hapse girmek için yaptım

"ÖMÜR BOYU HAPSE GİRMEK İÇİN YAKTIM"

Türkiye bu olayı konuşurken Ufuk Aytekin'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan haber göre; Aytekin ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan ön görüşmede; "2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ailesi ile arasının bozulduğunu ve evden atıldığını o sebeple zaman zaman ömür boyu cezaevine girmek istediğini, bir an şeytana uyarak 27.07.2025 günü saat 21.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar parkına giderek ağaçları tutuşturduğunu, o esnada cep telefonunun yere düştüğünü ve yandığını, kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonra arabası ile olay yerinden kaçtığını" beyan etti.

BURSA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır."

Bursa Valiliği, Orhaneli, 3-sayfa, Bursa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Viki Efimova:
    inanan var mi acep? 25 16 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    ömür boyu hapis senin için kurtuluş olur sana tek tek yaptıklarının yerine yenilerini diktirmek lazım ömür boyu ağaç dik ki cezanı çek orası sana rahat gelir bize zul 31 2 Yanıtla
  • OKAN FUNDA:
    bide buna yemek mi vereceksiniz hapishanede 32 1 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Bunların çoğunun ardında feto vardır. Vatan hainleri 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi - Son Dakika
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