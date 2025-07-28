Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ\'cü çıktı! İşte ilk ifadesi

Bursa Valiliği'nin orman yangınlarıyla ilgili başlattığı soruşturmada, dün gece alevlerin yükseldiği bölgede benzin bidonu ile yakalanan ve gözaltına alınan Ufuk Aytekin'in FETÖ bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

YANGIN ALANINDA BENZİN BİDONUYLA YAKALANDI

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde önceki gün çıkan ve kısmen kontrol atına alındıktan sonra dün yeniden alevlenen orman yangını ile ilgili inceleme sürerken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk A. (30) şikayet üzerine gözaltına alındı. Ufuk Aytekin'in, eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği ortaya çıktı.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi'nde yaşayan şüpheli, aracının önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi'ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken yakalanıp, gözaltına alındı. Ufuk Aytekin'in park halindeki aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip, şüpheliyi linç etmek istedi. Öfkeli kalabalık, polis tarafından güçlükle sakinleştirilirken, şüpheli, bacağındaki ve kolundaki sargı bezlerinin orman yangını çıkartırken olduğunu iddia eden kalabalığa, evde yandığını söyledi.

EMNİYETİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Ufuk Aytekin Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, öfkeli kalabalık da bina önünde toplanıp, şüphelinin kendilerine verilmesini istedi. Polis, çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.

"ÖMÜR BOYU HAPSE GİRMEK İÇİN YAKTIM"

Türkiye bu olayı konuşurken Ufuk Aytekin'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan haber göre; Aytekin ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan ön görüşmede; "2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ailesi ile arasının bozulduğunu ve evden atıldığını o sebeple zaman zaman ömür boyu cezaevine girmek istediğini, bir an şeytana uyarak 27.07.2025 günü saat 21.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar parkına giderek ağaçları tutuşturduğunu, o esnada cep telefonunun yere düştüğünü ve yandığını, kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonra arabası ile olay yerinden kaçtığını" beyan etti.

BURSA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır."