'Beyaz eşya alacağım' diyerek 14 yaşında 2 tetikçi tutup eşinin kuyumcusunu kurşunlattı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kuyumculuk yapan Duygu G'nin (40) iş yeri 1 gün arayla 2 kez kasklı saldırganlar tarafından kurşunlandı. İlk olay, 15 Temmuz Salı günü Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kasklı şüpheli kuyumcunun önüne geldi. Şüpheli burada tabancayla iş yerine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

KUYUMCUYU KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Ertesi gün, kuyumcunun önüne yaya olarak gelen 1 kişi, o sırada motosiklete binen iş yeri sahibi Duygu G. ve B.K. isimli kadına ateş açtı. Saldırıda B.K. yaralanırken, iş yeri sahibi ise şans eseri saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

14 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Saldırılarla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geriye ve ileriye dönük güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan saha çalışmalarında şüphelilerin kaldıkları ev de tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen polis, M.K.(14) ve A.D.'yi (14) yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Evde yapılan aramalarda ise bin 195 gram marihuanna, 560 gram toz kokain, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjörler ve fişek ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON TL UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan 2 şüpheli ele geçirilen uyuşturucu maddeyle birlikte emniyete götürüldü. Uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu bilgisine ulaşıldı. Haklarında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "Mala zarar verme" ve "Kasten yaralama" suçlarından adli işlem başlatılan 14 yaşındaki 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsine çarptırıldı.

14 YAŞINDAKİ TETİKÇİLERİ BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TUTMUŞ

Diğer yandan saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda 3 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 8 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı. Saldırı talimatını veren eşin ise yurt dışında olduğu bilgisine ulaşıldı.

"EVİNİZE BEYAZ EŞYA ALACAĞIM" DEMİŞ

Şüphelilerin ilk ifadelerinde Özkan G.'nin kendilerine, "Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurt dışına çıkaracağım" sözlerini söylediği öğrenildi. Kuyumcunun kepengine çok sayıda kurşun isabet etmesi dikkat çekti.