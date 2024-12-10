Dr. Özlem Cankurtaran hayatını kaybetti

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2015-2019 yılları arasında Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği'nde (ÇABA) başkanlık görevini üstlenen ve "Modern tıbbın filozofu" olarak tanınan göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Özlem Cankurtaran 54 yaşında hayatını kaybetti.

ACI HABERİ ÇABA DERNEĞİ DUYURDU

ÇABA Derneği'nden yapılan açıklamada, "Çaba Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi 12 Aralık Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

ÜNLÜLERDEN TAZİYE MESAJI

Dr. Özlem Cankurtaran'ın vefatının ardından ünlü isimler peş peşe başsağlığı mesajlarında bulundu.

ALİ SUNAL

"Ne yazabilirim ki buraya veya yazacaklarıma burası yeter mi? Çok zor bir zamanımdı ilk tanışmamız. Hayata bağlılığı, bitmek bilmeyen sevgisi, bana olan inancı, dostluğu, sırdaşlığı ve her andan mutluluk ve eğlence çıkarmasıyla benim bu hayatta en yakınlarımdan biri hatta belki de en yakınım oldu. Nikah şahidim oldu. Yol arkadaşım oldu. Canım oldu. Cankurtaranım oldu.

Bütün dostluğumuz sırasında sana siz dedim şimdi ilk ve son defa sen diyeceğim. Benim Özlemim Cankurtaranım iyi ki inadına beni çağırmışsın iyi ki bana kucak açmışsın iyi ki seni tanımışım. Sen iyi kilerin en güzelisin.

Arkanda bana zorlu bir görev bıraktın şimdi senin bu kadar insanın canı olmanı, cömertçe paylaştığın sevgini, zekanı, dostluğunu, kısacası harikalığını çocuklarıma eksiksiz anlatmam aktarmam gerek.

Keşke gitmeseydin de dünyadaki herkes seni tanısaydı. Ama işte cennette bile senin gibi bir meleğe ihtiyaç var demek ki… seni çok seviyorum."

DEFNE SAMYELİ

"Çok üzgünüm, çok özleyeceğim."

DEMET AKBAĞ

"Canım Özlem'im, yüzü güzel, kalbi güzel, dostluğu güzel arkadaşım, sana hep Özlem'im dedim ama adının anlamının bu kadar değer kazanacağı hiç aklıma gelmezdi. Seni çok özleyeceğiz."

BERKAY ŞAHİN

"İlk bebeğimizi de kucağımıza aldığımız o hastanede her anı her saniyeyi sıfır sıkıntı yaşamamız için elinden geleni yapan kalbi kendi harika biriydi. Çok çok üzüldüm... Rabbim geride kalanlara sabır versin mekanı cennet olsun."

AYŞE ARMAN

"Ahhh Özlem'i kaybetmişiz. Özlem Cankurtaran. Hepimizin biricik Özlem'i. Tarifsiz bir acı hissediyorum. 54 yıllık hayatına pek çok güzellik sığdırdı. Çok özel bi ruh ve çok özel bir insandı. Bütün hayatı boyunca değerli bir hekim ve müthiş büyük kalbi olan bir insan olarak çevresine ışık saçtı. O kadar çok insana destek oldu ve şifa dağıttı ki… Aşk demek de Özlem demekti. O ve rahmetli eş Cüneyt Cankurtaran'ın aşkı dillere destandı. Şimdi eşine kavuştu. Ne denir bilmiyorum. Ölümün yakışmadığı, bu kadar erken ölmemesi gereken insanlardan biriydi. Ailesine, sevenlerine, dostlarına bütün Acıbadem camiasına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Yattığın yer incitmesin güzel Özlemimiz. Cüneyt'ine kavuştuğunu düşünmek en büyük tesellimiz. Hepimizin hayatında müthiş izler bıraktın. Seni çok sevdik, seviyoruz. Işıklar içinde uyu."

DR. ÖZLEM CANKURTARAN KİMDİR?

Merhum Avukat Hasan Öztürk ve Mimar Tuna Öztürk çiftinin kızı olan Özlem Cankurtaran, 3 Ocak 1970'te Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Başarıyla mezun olduğu lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne girdi ve tıbbi doktorluk hayatına başladı. Mezuniyetin ardından mecburi hizmet yeri olan Tokat Erbaa İlçesi Doğanyurt Köyünde çalışma hayatına atıldı. Mecburi hizmeti Tokat Erbağ'da yaptıktan sonra Göğüs Cerrahisi alanında uzmanlığını tamamladı. İhtisasını ise Yedikule Göğüs Cerrahisinde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde Fizikokimya Profesörlüğü, Çaba Derneği Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenen Dr. Özlem Cankurtaran, televizyonda "Hasta Yakını" isimli programı sundu. 2015 - 2019 yılları arasında Onursal Başkanı olduğu Çaba Derneği'nde faaliyet gösterdi.