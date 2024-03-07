Acılı anneden Eylem Tok\'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın

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İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin annesi olay sonrası ilk kez açıklamada bulundu. Gözyaşlarını tutamayan anne Pervin Aci, Eylem Tok'a seslenerek "Çocuğuna, o yavruya eziyet etmesin. Getirsin, çanta gibi gezdirmesin. Sokak sokak, ülke ülke gezdirmesin. O çocuğun geleceğini aldın" dedi.

KAZA SONRASI 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ, ANNESİ İLE MISIR'A KAÇTI

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü meydana gelen trafik kazasında arkadaşları ile ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Aci'ya lüks bir araç çarpmış, kaza sonrası lüks araç sürücüsü T.C. olay yerine gelen annesi Yazar Eylem Tok ile birlikte Mısır'a kaçmıştı. Kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi de yaralanmıştı. Feci kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin annesi Pervin Aci olay sonrası ilk kez açıklamada bulundu.

Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçış görüntüleri

"O ÇOCUĞU ORADAN ORAYA ÇANTA GİBİ ATMASIN, GÜNAH O YAVRUYA"

Anne Pervin Aci, "Söyleyin, o çocuk gelsin. Annesi getirsin. Türkiye'de kimse onun çocuğuna bir şey yapmaz. Benim çocuğum toprakta, nefes almıyor. O burada nefes alacak. Konuşacak, sesini duyacak. Ama benim çocuğum, ne nefes alabilecek ne de konuşabilecek. O çocuğu oradan oraya bir çanta gibi atmasın. Günah, o yavruya. Başka bir şey demiyorum. Düşünemiyorum, bir anne demez. İnanmıyorum. O anne söylemez, kim demişse yanlıştır. Nasıl olur da bir anne söylesin onu? Türkiye'de bir lokma su içmişse yazıklar olsun, böyle bir vicdan olamaz. O vicdan nasıl bir şey? Çocuğuna, o yavruya eziyet etmesin. Getirsin, çanta gibi gezdirmesin. Sokak sokak, ülke ülke gezdirmesin. O çocuğun geleceğini aldın. Bari güzelce yaşasın. Gitsin, kimse bir şey demez ki. Türkiye kime ne yapmış da ona yapsın? Öyle demişse, yazıklar olsun. Çocuğum gel bu tarafa dediğiniz zaman geliyor. 16 yaşındaki çocuğa ne dersen onu yapar. Benim bildiğim bu. Herkes anne, öyle bir içgüdü olur mu?

Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçış görüntüleri

"O ÇOCUĞA ÜZÜLÜYORUM, O ANNENİN ELİNDE GEZMESİN GÜNAH"

Onda annelik içgüdüsü olsaydı önce benim yavrumu kurtarıp, hastaneye gelip ondan sonra ne gerekiyorsa yapardı. Benim oğlum zaten gidecekti ama onun için ağlasaydı, sızlasaydı. Ben gidene kadar başında dursaydı. 'Bir hataydı, benim çocuğum böyle, tutamadım' deseydi. Ben onu başımın üstünde tutardım. Ben öyle anne değilim, o çocuğa da üzülüyorum. O annenin elinde gezmesin, günah." dedi.

Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçış görüntüleri

ACILI BABA: ANLADIK ANNE DEĞİL, HER ŞEYDEN ÖNCE BİR İNSANIN BUNU YAPMAMASI LAZIMDI

Baba Özer Aci, "Sağ olsun Bakanımız ilgilendi, olaya el koydu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Türk adaletine inanıyorum. Türk adaletinin vereceği kararlara da sonsuz saygı duyuyorum. Çok kısa sürede belki bu akşam, belki yarın akşam sizlere şu haber duyurulacaktır; 'Ben teslim oldum, geliyorum' diye. Bu saatten sonra bekliyorum. Artık doruk noktaya geldik, teslim olacaktır. Ben sesleniyorum. Biraz önce hem kendini rencide etmesin, alçaltmasın hem de evladımızı sağa sola götürüp yargıdan, hukuktan kaçırmasın. Yazık olur. Çok özür dileyerek söylüyorum. O sırada gelip çocuğuna, iki tokat atıp, arabanın içine koyup 'oğlum iki dakika dur, burada bir sürü yaralı var. Bak çarpmışsın, parçalamışsın' diyebilirdi. Benim oğlumla gelmeyebilirdi ama az önce görüştüğünüz bir yaralıyla hastaneye kadar gidip, ambulansın peşine gidip, yaralının durumu nedir, bu ailenin telefonu nedir, nereyle irtibat sağlamam gerekiyor diye sorması gerekiyordu. Anladık anne değil, her şeyden önce bir insanın bunu yapmaması lazımdı. Vicdanen yapmaması lazım." diye konuştu.