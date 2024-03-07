Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın - Son Dakika
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Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın

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İstanbul'da yaptığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C., sonrasında yazar annesi Eylem Tok ile Mısır'a kaçtı. Öte yandan Oğuz Murat Aci'nin acılı annesi de sessizliğini bozdu. Gözyaşlarını tutamayan Pervin Aci, Eylem Tok'a seslenerek "Türkiye'de kimse onun çocuğuna bir şey yapmaz. O burada nefes alacak. Konuşacak, sesini duyacak. Ama benim çocuğum, ne nefes alabilecek ne de konuşabilecek. O çocuğu oradan oraya bir çanta gibi atmasın. Günah, o yavruya" dedi.

07.03.2024 17:49  Güncelleme: 18:33
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İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin annesi olay sonrası ilk kez açıklamada bulundu. Gözyaşlarını tutamayan anne Pervin Aci, Eylem Tok'a seslenerek "Çocuğuna, o yavruya eziyet etmesin. Getirsin, çanta gibi gezdirmesin. Sokak sokak, ülke ülke gezdirmesin. O çocuğun geleceğini aldın" dedi.

KAZA SONRASI 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ, ANNESİ İLE MISIR'A KAÇTI

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü meydana gelen trafik kazasında arkadaşları ile ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Aci'ya lüks bir araç çarpmış, kaza sonrası lüks araç sürücüsü T.C. olay yerine gelen annesi Yazar Eylem Tok ile birlikte Mısır'a kaçmıştı. Kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi de yaralanmıştı. Feci kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin annesi Pervin Aci olay sonrası ilk kez açıklamada bulundu.

Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın, günah o yavruya
Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçış görüntüleri

"O ÇOCUĞU ORADAN ORAYA ÇANTA GİBİ ATMASIN, GÜNAH O YAVRUYA"

Anne Pervin Aci, "Söyleyin, o çocuk gelsin. Annesi getirsin. Türkiye'de kimse onun çocuğuna bir şey yapmaz. Benim çocuğum toprakta, nefes almıyor. O burada nefes alacak. Konuşacak, sesini duyacak. Ama benim çocuğum, ne nefes alabilecek ne de konuşabilecek. O çocuğu oradan oraya bir çanta gibi atmasın. Günah, o yavruya. Başka bir şey demiyorum. Düşünemiyorum, bir anne demez. İnanmıyorum. O anne söylemez, kim demişse yanlıştır. Nasıl olur da bir anne söylesin onu? Türkiye'de bir lokma su içmişse yazıklar olsun, böyle bir vicdan olamaz. O vicdan nasıl bir şey? Çocuğuna, o yavruya eziyet etmesin. Getirsin, çanta gibi gezdirmesin. Sokak sokak, ülke ülke gezdirmesin. O çocuğun geleceğini aldın. Bari güzelce yaşasın. Gitsin, kimse bir şey demez ki. Türkiye kime ne yapmış da ona yapsın? Öyle demişse, yazıklar olsun. Çocuğum gel bu tarafa dediğiniz zaman geliyor. 16 yaşındaki çocuğa ne dersen onu yapar. Benim bildiğim bu. Herkes anne, öyle bir içgüdü olur mu?

Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın, günah o yavruya
Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçış görüntüleri

"O ÇOCUĞA ÜZÜLÜYORUM, O ANNENİN ELİNDE GEZMESİN GÜNAH"

Onda annelik içgüdüsü olsaydı önce benim yavrumu kurtarıp, hastaneye gelip ondan sonra ne gerekiyorsa yapardı. Benim oğlum zaten gidecekti ama onun için ağlasaydı, sızlasaydı. Ben gidene kadar başında dursaydı. 'Bir hataydı, benim çocuğum böyle, tutamadım' deseydi. Ben onu başımın üstünde tutardım. Ben öyle anne değilim, o çocuğa da üzülüyorum. O annenin elinde gezmesin, günah." dedi.

Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın, günah o yavruya
Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçış görüntüleri

ACILI BABA: ANLADIK ANNE DEĞİL, HER ŞEYDEN ÖNCE BİR İNSANIN BUNU YAPMAMASI LAZIMDI

Baba Özer Aci, "Sağ olsun Bakanımız ilgilendi, olaya el koydu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Türk adaletine inanıyorum. Türk adaletinin vereceği kararlara da sonsuz saygı duyuyorum. Çok kısa sürede belki bu akşam, belki yarın akşam sizlere şu haber duyurulacaktır; 'Ben teslim oldum, geliyorum' diye. Bu saatten sonra bekliyorum. Artık doruk noktaya geldik, teslim olacaktır. Ben sesleniyorum. Biraz önce hem kendini rencide etmesin, alçaltmasın hem de evladımızı sağa sola götürüp yargıdan, hukuktan kaçırmasın. Yazık olur. Çok özür dileyerek söylüyorum. O sırada gelip çocuğuna, iki tokat atıp, arabanın içine koyup 'oğlum iki dakika dur, burada bir sürü yaralı var. Bak çarpmışsın, parçalamışsın' diyebilirdi. Benim oğlumla gelmeyebilirdi ama az önce görüştüğünüz bir yaralıyla hastaneye kadar gidip, ambulansın peşine gidip, yaralının durumu nedir, bu ailenin telefonu nedir, nereyle irtibat sağlamam gerekiyor diye sorması gerekiyordu. Anladık anne değil, her şeyden önce bir insanın bunu yapmaması lazımdı. Vicdanen yapmaması lazım." diye konuştu.

Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın, günah o yavruya
Özer Aci

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kaza sonucu yaralanan Oğuz Murat Aci, İ.G, T.A, S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Oğuz Murat Acı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, T.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti.

Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın, günah o yavruya

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın, günah o yavruya
Oğuz Murat Aci
Acılı anneden Eylem Tok\'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın
Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Baba, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şevki Sünger: gerçek bir anne yüreği 24 1 Yanıtla
  • sait turk: Diyecek birşey bulamadım??Allah sabırlar versin, Kaza ama 16 yaşındaki gence porsche vermek nedir yahu?hızlı araba , çocuk genç zaten kaza geliyorum demiş 5 0 Yanıtla
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