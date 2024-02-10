Milyarlık vurgun yapan Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı: Herkes parasını alacak, paralar Salih'te - Son Dakika
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Milyarlık vurgun yapan Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı: Herkes parasını alacak, paralar Salih'te

Milyarlık vurgun yapan Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı: Herkes parasını alacak, paralar Salih\'te

İzmir'de yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden milyarlarca lira para toplayan Ocakçı Holding'in sahipleri Sedat Ocakçı ve Seçilay Ocakçı'nın aralarında olduğu 27 şüpheli tutuklandı. Eskiden üsteğmen olan ve FETÖ'den ihraç edilen Sedat Ocakçı, yeğeni Salih Han'ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etti. Ocakçı, adliyeye sevki sırasında basın mensuplarının ''Paralar nerede?'' sorusuna ''Herkes parasını alacak, paralar Salih'te.'' yanıtını verdi.

10.02.2024 10:52  Güncelleme: 10:53
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İzmir'de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı belirtilen ve FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıkan Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında olduğu toplamda 27 şüpheli tutuklandı. Sedat Ocakçı, yeğeni Salih Han'ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia ederek "Herkes parasını alacak, paralar Salih'te." ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta dron fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding ile ilgili operasyonda gözaltı sayısı 32'ye yükselmişti. İzmir'de, hem yüksek faiz vaadiyle hem de İzmir Token ile yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırımla gündeme gelen ve 3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı ortaya çıkan Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, geçtiğimiz çarşamba günü yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana'da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir polisi tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı'nın yanı sıra yakalanan 2 zanlı da Adana'dan İzmir'e getirilmişlerdi.

Milyarlık vurgun yapan Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı: Herkes parasını alacak, paralar Salih'te
Sedat Ocakçı

YAKALANAN 5 ŞÜPHELİ 3 FARKLI İLDEN SEGBİS İLE MAHKEMEYE KATILDI

Ocakçı çiftinin yanı sıra İzmir'de bulunan 27 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan dün, Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edilmişti. Yakalananların arasında Sedat Ocakçı'ya yardım ve yataklık eden 1 kişinin olduğu, Ankara'da bulunan 2 kişinin ise Ocakçı ile iş birliği yaptığı tespit edilmiş, Antalya ve Ankara'da 2, Aksaray'da ise yakalanan 1 kişinin, İzmir'deki şüphelilerle birlikte eş zamanlı olarak adliyeye sevk edildiği ve mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katıldıkları belirtildi.

Milyarlık vurgun yapan Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı: Herkes parasını alacak, paralar Salih'te
Seçilay Ocakçı

27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı ile birlikte toplamda 27 şüpheli tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Milyarlık vurgun yapan Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı: Herkes parasını alacak, paralar Salih'te

"HERKES PARASINI ALACAK, PARALAR SALİH'TE"

Dün adliyeye sevk esnasında basın mensuplarının "Paralar nerede?" sorusuna yanıt veren Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar Salih'te." demişti.

Milyarlık vurgun yapan Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı: Herkes parasını alacak, paralar Salih'te
Sedat Ocakçı

3 BİN 100 MAĞDUR VAR: 5 MİLYARI AŞKIN VURGUN

Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etmişti. Paraları ödeyeceğini söyleyen ve o süreçte kayıplara karışan iş insanı Sedat Ocakçı'nın aylık yüzde 17'lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yaptığı öğrenilmişti.

Milyarlık vurgun yapan Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı: Herkes parasını alacak, paralar Salih'te

MAĞDURLAR ÇOĞALIYOR

Geçtiğimiz günlerde ise holding binasının girişindeki levhalar kaldırılınca ve binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlar da ortaya çıkmış; evini ve arabasını satıp kredi çeken, elindeki paraları teslim eden mağdurlar ise Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplanmıştı.

Milyarlık vurgun yapan Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı: Herkes parasını alacak, paralar Salih'te
Emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan

SEDAT OCAKÇI FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Dron fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli'de holding binası açan Sedat Ocakçı'nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nden ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıkmış, adliyeye sevk edilenler arasında holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan da olduğu öğrenilmişti. Ayrıca Ocakçı, son paylaştığı videolu mesajında da, "O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak." demişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Milyarlık vurgun yapan Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı: Herkes parasını alacak, paralar Salih'te - Son Dakika


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