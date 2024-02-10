Milyarlık vurgun yapan Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı: Herkes parasını alacak, paralar Salih\'te

İzmir'de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı belirtilen ve FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıkan Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında olduğu toplamda 27 şüpheli tutuklandı. Sedat Ocakçı, yeğeni Salih Han'ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia ederek "Herkes parasını alacak, paralar Salih'te." ifadelerini kullandı.
Yozgat'ta dron fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding ile ilgili operasyonda gözaltı sayısı 32'ye yükselmişti. İzmir'de, hem yüksek faiz vaadiyle hem de İzmir Token ile yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırımla gündeme gelen ve 3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı ortaya çıkan Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, geçtiğimiz çarşamba günü yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana'da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir polisi tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı'nın yanı sıra yakalanan 2 zanlı da Adana'dan İzmir'e getirilmişlerdi.
Ocakçı çiftinin yanı sıra İzmir'de bulunan 27 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan dün, Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edilmişti. Yakalananların arasında Sedat Ocakçı'ya yardım ve yataklık eden 1 kişinin olduğu, Ankara'da bulunan 2 kişinin ise Ocakçı ile iş birliği yaptığı tespit edilmiş, Antalya ve Ankara'da 2, Aksaray'da ise yakalanan 1 kişinin, İzmir'deki şüphelilerle birlikte eş zamanlı olarak adliyeye sevk edildiği ve mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katıldıkları belirtildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı ile birlikte toplamda 27 şüpheli tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Dün adliyeye sevk esnasında basın mensuplarının "Paralar nerede?" sorusuna yanıt veren Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar Salih'te." demişti.
Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etmişti. Paraları ödeyeceğini söyleyen ve o süreçte kayıplara karışan iş insanı Sedat Ocakçı'nın aylık yüzde 17'lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yaptığı öğrenilmişti.
Geçtiğimiz günlerde ise holding binasının girişindeki levhalar kaldırılınca ve binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlar da ortaya çıkmış; evini ve arabasını satıp kredi çeken, elindeki paraları teslim eden mağdurlar ise Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplanmıştı.
Dron fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli'de holding binası açan Sedat Ocakçı'nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nden ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıkmış, adliyeye sevk edilenler arasında holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan da olduğu öğrenilmişti. Ayrıca Ocakçı, son paylaştığı videolu mesajında da, "O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak." demişti.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Milyarlık vurgun yapan Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı: Herkes parasını alacak, paralar Salih'te - Son Dakika
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