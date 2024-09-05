Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi - Son Dakika
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Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

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Kamuoyunun merakla takip ettiği Dilan-Engin Polat davasının ikinci gününde savunma yapan isimlerden biri Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp oldu. Özalp, "Benim ajansımda kayıtlı iki bin tane influencer var. Polatlar bizim sadece müşterimizden biridir" dedi.

05.09.2024 20:08
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Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın ikinci gününde savunmasını yapan Mıstık lakaplı Mustafa Özalp dikkat çeken ifadeler kullandı. Özalp, "Mistik Medya" isimli ajansının olduğunu, 20 yıllık iş hayatında yasadışı hiçbir işte bulunmadığını" söyledi. Dilan ve Engin Polat'ın sadece ajans müşterilerinden biri olduğunu kaydetti.

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

20'ŞER YILDAN 40'AR YILA KADAR HAPİS

Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününde savunmaların alınmasına devam edildi. Hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Mahkeme'nin ara kararını yarın açıklaması bekleniyor.

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Gün getirilirken, Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat Polat ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

DİLAN POLAT SEGBİS'LE DURUŞMAYA KATILAN EŞİ ENGİN POLAT'A EL SALLADI

Dilan Polat ve Sıla Doğu dünün aksine beyaz takım elbiseyle duruşmaya geldi. Dilan Polat'ın SEGBİS ile duruşmaya bağlanan eşi Engin Polat'a el salladığı görüldü. Dün görülen ilk duruşmada 4 tutuklu sanık ve 13 tutuksuz sanığın ifadesi alınmıştı.

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

DİLAN POLAT'IN KARA KUTUSU SAVUNMA YAPTI

Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen ve kara para aklama davasında tahliye edilen 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp savunmasında, "Mistik Medya" isimli ajansının olduğunu, 20 yıllık iş hayatında yasadışı hiçbir işte bulunmadığını, bulunanlarla da iletişiminin olmadığını ifade etti. Özalp, Mamak ve Çorum'da şubelerinin olduğunu ve tüm şubelerin sosyal medya işleriyle kendisinin ilgilendiğini anlattı.

'MAİL ORDER SİSTEMİ HİÇ KULLANMADIM'

Şirketlerinde mail order sistemini hiç kullanmadıklarını söyleyen Özalp, "Dilan Polat aplikasyonunu ben geliştirdim. Herkes indirebilir. E-Nabız'dan sonra en çok indirilen uygulamadır bir buçuk senede. Markayla iş birliği yapan herkes kullanabilir. Benim ajansımda kayıtlı iki bin tane influencer var. Polatlar bizim sadece müşterimizden biridir" dedi.

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

'MÜVEKKİLLERİM AİLELERİNİ GEÇİNDİRECEK DURUMDA DEĞİLLERDİR'

Engin ve Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz savunmasında, "Somut delilden bahsetmek mümkün değildir. Uygulanan tüm tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum. Bu aile yapısından örgüt çıkması söz konusu olamaz. Ticaretleri gerçek faaliyet vergi müfettişleri raporu bunu destekliyor. Yasa dışı bahis yok, satışlardan elde edilen gelir olduğunu belirtiyor rapor. Gizli tanık Kıbrıs'ta 2 kere Engin'i gördüğünü söylüyor ama Engin Kıbrıs'a 1 kere gitti. Somut hiçbir delil olmaksızın çocukları kara paracı olarak lanse edilmiş, bizlerde kara paracıların avukatı olarak lekelenmiş durumdayız. Yaşadıkları mağduriyet ile müvekkillerim ailelerini geçindirecek durumda değillerdir" ifadelerini kullandı.

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

'DİLAN POLAT'A SAĞLIK SORUNLARI İÇİN ÖZEL SİGORTA BİLE YAPTIRAMIYORUZ'

Engin Polat'ın tahliyesini isteyen Avukat Horoz, "Engin Polat, Somut delil olmaksızın 10 aydır tek kişilik hücrede yaşamaktadır. Engin, annesi ve çocukları dışında kimseyi görmemiştir. Müvekkilim Engin Polat'ın tahliyesini talep ediyorum. Dilan Polat'a sağlık sorunları için özel sigorta bile yaptıramıyoruz. Müvekkilimin üzerinde bloke var. Noterde dahi işlem yapamadı. Cüzzamlı insanlar haline getirildi. Kara para, yasadışı bahis suçlamasıyla ceza almasını gerektirecek delil yok. El konulan şirketlere ve adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

'DUALARINIZI ESİRGEMEYİN'

Duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklama yapmayan Dilan Polat'ın kızı Nilda Polat'ın elini öptüğü ve elini tutarak yürüdüğü görüldü. Sıla Doğu ise basın mensuplarına 'dualarınızı esirmeyin' dedi.

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

SAVCI TUTUKLU SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI TALEP ETTİ

Görüşü sorulan duruşma savcısı tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmesine talep etti. Duruşmaya yarın devam edileceğini belirten mahkeme, duruşmayı erteledi. Mahkemenin yarın ara kararını açıklaması bekleniyor.

40'AR YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASI İSTENİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Kara kutu \'Mıstık\' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

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Son Dakika 3.Sayfa Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: cakacam sizin polat haberlerinize 93 1 Yanıtla
    Necmi Güner: Katılıyorum ferro 2 0
  • Çelikk: Sıkıldık artık bunlardan yeter artık 71 1 Yanıtla
  • Ankara null: yalanlar yalanlar 57 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Yeter ya. Midemiz bulandı şunları görmekten! 38 1 Yanıtla
  • serkan keskin: mistik agir top 32 0 Yanıtla
  • mert çelik: yayın yasagı gelırse halkımız rahat eder 17 0 Yanıtla
  • ahmet dalkıç: Daha bunları takip eden 300 bin kişi varmış yazık 16 0 Yanıtla
  • Erkut Köse: Yok devenin nalı e nabızdan sonra indirilen uygulamıymış 5 0 Yanıtla

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