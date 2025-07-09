Kartalkaya davasında avukatın kritik sorusuna otel müdüründen çıldırtan yanıt - Son Dakika
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Kartalkaya davasında avukatın kritik sorusuna otel müdüründen çıldırtan yanıt

Kartalkaya davasında avukatın kritik sorusuna otel müdüründen çıldırtan yanıt
09.07.2025 11:53
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Kartalkaya davasında ilk duruşmanın 3'üncü gününde Grand Kartal Otel'in müdürü sanık Zeki Yılmaz'ın çapraz sorguda sürekli "Hatırlamıyorum" demesi dikkat çekti. Mağdur avukatının, "Sen haber verseydin belki benim 7'nci katta ölen çocuğum kurtulacaktı. Sen 9'uncu kattan inebildin, 7'nci kattakiler neden kurtulamadı?" sorusuna Yılmaz, "O esnada düşünemedim" şeklinde yanıt verdi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan, 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin yürütülen davanın ilk duruşmasının 3'üncü gününde Grand Kartal Otel'in müdürü Zeki Yılmaz savunma yaptı. Yılmaz'ın çapraz sorgusunda sık sık "Hatırlamıyorum" ve "Bilmiyorum" ifadelerini kullanması dikkat çekerken mağdur avukatının kritik sorusuna verdiği cevap çıldırttı.

"İŞİNİZLE ALAKALI SORULARI BİLE BİLMİYORSUNUZ"

Mağdur Avukatı: Sezonda otelin cirosu ne kadar?

Sanık Zeki Yılmaz: Hatırlamıyorum.

Mağdur Avukatı: Gecelik fiyat ne kadar?

Sanık Zeki Yılmaz: Hatırlamıyorum.

Mağdur Avukatı: İşinizle alakalı soruyorum ama onu bile bilmiyorsunuz.

Sanık Zeki Yılmaz: Hatırlamıyorum.

Mağdur Avukatı: Otelin bakım ve imtiyazları kim tarafından karşılanır?

Sanık Zeki Yılmaz: Patronlarımız.

Mağdur Avukatı: Kim bu patronlar?

Sanık Zeki Yılmaz: Emir Aras ve Halit Ergül.

"BU KADAR EKSİKLİĞE RAĞMEN OTELİN AÇIK KALMASI UYGUN DEĞİL"

Mağdur Avukatı: Bu kadar yangın eksikliğine rağmen böyle bir otelin açık kalması uygun mu?

Sanık Zeki Yılmaz: Uygun değil.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Mağdur Avukatı: Emir Aras ifadesinde 03.32'de aşağıya indiğini, her yerde duman olduğunu söylüyor. Ama siz aynı saatte 3. kata inip rahatça dolaşabildiğinizi söylüyorsunuz.

Sanık Zeki Yılmaz: 03.32'de Emirhan beni aradı. Çoraplarımı bile giymeden merdivenlerden aşağı indim. 4. katta Kaya Mustafa ile karşılaştım. Aşırı duman vardı, kapıyı açmaya çalıştım ama sıcaklık ve dumandan giremedim. 3. kata indim, kapılara vurarak "yangın var" diye bağırdım. Misafirlere "1. kata inin" dedim. Alarm düğmesine bastım ama çalışmadı. Sonra ben 3. kattan çıktım, tekrar otele girmek istedim ama göremedim.

Mağdur Avukatı: Yönetim kurulu üyeleri yangından nasıl çıktı?

Sanık Zeki Yılmaz: Bilmiyorum.

Mağdur Avukatı: Resepsiyon ilk sizi mi aradı?

Sanık Zeki Yılmaz: Bilmiyorum.

Mağdur Avukatı: 78 kişi hayatını kaybetti. Sonrasında hiç sormadınız mı ne oldu diye?

Sanık Zeki Yılmaz: Bilmiyorum.

"O ESNADA DÜŞÜNEMEDİM"

Mağdur Avukatı: Müdür olduğun söylendiğinde diğer insanlara haber verseydin, belki benim 7. katta ölen çocuğum kurtulacaktı. Sen 9. kattan inebildin, 7. kattakiler neden kurtulamadı?

Sanık Zeki Yılmaz: O esnada düşünemedim.

Mağdur Avukatı: O an "derhal müşterilere haber verin" deseydiniz can kaybı yaşanır mıydı?

(Sanık avukatı araya girerek "yorum sorusu" dedi. Mahkeme başkanı, "Cevap ver" dedi.)

Sanık Zeki Yılmaz: Bilemiyorum.

Mağdur Avukatı: Kaldığınız bölüm, çalışanların kaldığı yer mi?

Sanık Zeki Yılmaz: Evet, o odada kalıyordum.

Mağdur Avukatı: Otel müdürü değilseniz, neden kendinizi öyle tanıttınız?

Sanık Zeki Yılmaz: Müşteriler öyle söylüyordu.

Mağdur Avukatı: Neden çaycıya demiyorlar da size müdür diyorlar? İl Özel İdaresi ve Turizm Bakanlığı bile sizi müdür olarak gösteriyor. Halit Bey'le ne zaman tanıştınız?

Sanık Zeki Yılmaz: 1988'den beri tanırım.

Mağdur Avukatı: Halit Bey de o dönem otelde mi çalışıyordu?

Sanık Zeki Yılmaz: Mazhar Bey'in damadıydı, ben öyle biliyorum.

Mağdur Avukatı: Yeni teçhizat alınacağı zaman kimden talimat alınır?

Sanık Zeki Yılmaz: Emir Bey'den.

"BAKANLIKLA BİRLİKTE DUMAN DEDEKTÖRLERİNİN ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI TEST EDİLMEDİ"

Mağdur Avukatı: Yangın paneli sizin odanızdaymış. Resepsiyoniste neden o odaya girip alarma basmasını söylemediniz? Panel bozuk muydu?

Sanık Zeki Yılmaz: Anlamadım.

(Mahkeme başkanı aynı soruyu tekrarladı.)

Sanık Zeki Yılmaz: Arızalı değildi.

Mağdur Avukatı: Alarm çalması, bakanlık denetiminden önce mi sonra mı oldu?

Sanık Zeki Yılmaz: Önce.

Mağdur Avukatı: Bakanlıkla birlikte duman dedektörlerinin çalışıp çalışmadığı test edildi mi?

Sanık Zeki Yılmaz: Hayır, yapılmadı.

"MÜDÜRÜM AMA YETKİM YOK"

Mahkeme Başkanı: Yangın alarmı çalışıyor muydu? Yangın sırasında duydun mu?

Sanık Zeki Yılmaz: Hayır.

Mahkeme Başkanı: Denetim işlerinden kim sorumluydu?

Sanık Zeki Yılmaz: Benim herhangi bir sorumluluğum yok.

Mahkeme Başkanı: Grand Kartal Otel'de çalışan elektrikçi var mıydı?

Sanık Zeki Yılmaz: Sürekli çalışan biri yoktu.

Mahkeme Başkanı: Emir Aras, seni otelin müdürü olarak gösteriyor.

Sanık Zeki Yılmaz: Kayıt üzerinde öyle görünüyor.

Mahkeme Başkanı: Turistik tesis denetim formunda, İl Özel İdaresi'nin belgesinde işyeri sorumlusu olarak senin imzan var.

Sanık Zeki Yılmaz: Ben sadece misafirleri karşılıyorum. Yönetimden kimse olmayınca imza attım.

Mahkeme Başkanı: Grand Kartal Otel'de yangın müdahale ekibi kuruldu mu?

Sanık Zeki Yılmaz: Bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Otelde yangın tüpü var mı?

Sanık Zeki Yılmaz: Var.

Mahkeme Başkanı: İş güvenliği uzmanı var mıydı?

Sanık Zeki Yılmaz: Hayır, yoktu.

Mahkeme Başkanı: Furkan'ın ifadesine göre "Kimseyi uyandırmayın, yangını içeride söndürelim" demişsin. Doğru mu?

Sanık Zeki Yılmaz: Ben kimseyle konuşmadım.

"BELDELERDEKİ İMZA BANA AİT DEĞİL"

Mahkeme Başkanı: Resepsiyona yangın eğitimi verildi mi?

Sanık Zeki Yılmaz: Verilmedi.

Mahkeme Başkanı: Resepsiyonda acil durum butonu var mıydı?

Sanık Zeki Yılmaz: Yok efendim.

Mahkeme Başkanı: Yangın alarm sistemi neden çalışmadı?

Sanık Zeki Yılmaz: Sezon başında resepsiyonda kendi kendine çaldı. Hüseyin Özer odalarda kontrol yaptı, sorun olmadığını söyledi.

Mahkeme Başkanı: Acil durum koordinasyonu ve ilk yardım ekibi belgelerinde senin imzan var.

Sanık Zeki Yılmaz: O belgelerdeki imza bana ait değil.

Mahkeme Başkanı: Belgeleri kim düzenledi?

Sanık Zeki Yılmaz: Bilmiyorum.

"POLİS İFADEMİ KABUL ETMİYORUM"

Mahkeme Başkanı: Polis ifadenizde personele sürekli eğitim verildiğini söylemişsiniz.

Sanık Zeki Yılmaz: Polis ifademi kabul etmiyorum.

Duruşma Savcısı: Bilginiz dışında geliştiğini söylediğiniz bu olayları kim gerçekleştiriyor? Poliste farklı, burada farklı konuşuyorsunuz.

Sanık Zeki Yılmaz: O bölümü ben söylemedim.

Mahkeme Başkanı: Poliste, "Yangın alarm testi yaptık. Odalardan panelin sesi tiz şekilde duyuluyordu" demişsiniz.

Sanık Zeki Yılmaz: Az önce söyledim. Alarm kendi kendine çalmıştı, sorun olmadığı söylendi.

Zeki Yılmaz, Kartalkaya, 3-sayfa, Güncel, Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya davasında avukatın kritik sorusuna otel müdüründen çıldırtan yanıt - Son Dakika

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