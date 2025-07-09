Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül\'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak'ta 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmanın 3'üncü gününde Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün kızı ve şirketin yönetim kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu sanık kürsüsüne gelerek savunma yaptı.

"14 YIL BOYUNCA YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINA KATILDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu duruşma salonunda çapraz sorgu esnasında köşeye sıkıştı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; mağdur avukatları, sanığın yöneticilikten kaçan savunmasıyla gönderdiği otel tanıtım mesajları ve imza atılan belgeler arasındaki çelişkilere işaret etti. Hacıbekiroğlu savunmasında şunları söyledi:

Mağdur Avukatı: Bu zamana kadar Grand Kartal Otel'in yönetim kurulu toplantılarına katıldınız mı?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Bilmiyorum.

Mağdur Avukatı: 14 yıl boyunca bir kez bile katılmadınız mı?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Hatırlamıyorum.

Mağdur Avukatı: 2024 yılında şirket merkezinde bir karar almışsınız, belgede imzanız var.

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: O imza bana ait değil.

"EV HANIMIYIM" DEDİ, PAZARLAMA MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Mağdur Avukatı: Savunmanızda "ev hanımıyım" dediniz. O hâlde pazarlama ya da satış yetkiniz yok, doğru mu?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Evet, yok.

Mağdur Avukatı: Heyete bir delil sunacağım: "İndirim kodu ektedir, otelimize beklerim" şeklinde gönderdiğiniz mesaj.

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Babam belirli bir indirim yapılabileceğini söyledi, ben de arkadaşlarıma gönderdim.

"'HİSSEDAR' NE DEMEK BİLMİYORUM"

Mağdur Avukatı: Diğer otelde hisseniz var mı?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: "Hissedar" ne demek bilmiyorum.

Mağdur Avukatı: Eğitimli olduğunuzu söylediniz. Nerede okudunuz?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Yurt dışında okudum.

Mağdur Avukatı: O zaman "hissedar" ne demek bilmemeniz mümkün değil.

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Bilmiyorum, çok eskiden yönetim kuruluna alınmışım.

Mağdur Avukatı: Ancak şirket 2021 yılında kurulmuş.

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Bilmiyorum.

"OTELDE KALMAK İÇİN PARA ÖDEMİYORUM"

Mağdur Avukatı: Yangının ardından sabah Bolu merkeze gittiğinizde ne yaptınız?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Doktora gittim, arkadaşlarım orada mı diye bakmak istedim.

Mağdur Avukatı: Veli grubuna "Talihsiz bir olay yaşandı, çalışmalar sürüyor" şeklinde mesaj atmışsınız. Misafir olarak kaldığınızı söylüyorsunuz; peki otel için kaç para ödediniz?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Ödemedim.

Mağdur Avukatı: Ama müşteriler ödeme yapar, değil mi?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Ben ödemiyordum.

SANIĞIN SÖZLERİ SALONDA GERİLİMİ ARTIRDI

Ceyda Hacıbekiroğlu'nun sorgusu mahkeme salonunda gerilimi artırdı. Hacıbekiroğlu'nun kendisine yöneltilen sorulara sık sık "Bilmiyorum", "Hatırlamıyorum" ve "Düşünemedim" şeklinde yanıt vermesi mağdur ailelerin tepkilerine neden oldu.

"60-70 BİN LİRA KADAR MAAŞ ALIYORUM"

Mağdur Avukatı: Maaş alıyor musunuz?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Biraz.

Mağdur Avukatı: Ne kadar?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: 60–70 bin lira kadar.

Mağdur Avukatı: Bordro imzalıyor musunuz?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Hayır.

Mağdur Avukatı: Odadan kaçarken neden kimseyi kurtarmadınız?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Bilemedim.

"DÜŞÜNEMEDİM"

Mağdur Avukatı: Siz kaçarken aynı katta insanlar hayatını kaybetti.

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Düşünemedim.

Mağdur Avukatı: İsviçre'de okuduğunuzu söylediniz. Hangi alanda eğitim aldınız?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Turizm.

"ARKADAŞLARIM TATİL YAPMAK İSTEDİ BEN DE İNDİRİM KODU PAYLAŞTIM"

Mağdur Avukatı: Bu alanda eğitim alıp da hiçbir şey bilmediğinizi söylüyorsunuz. Olay günü kaç aileyi sömestr tatili için otelde ağırlamak üzere pazarlama koordinasyonu yaptınız?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Arkadaşlarım kayak tatili yapmak istedi. Ben de indirim kodu paylaştım.

Mağdur Avukatı: Çok yakın bir arkadaşınızı kaybettiniz. Kimdi o?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Duygu Doğan.

"FİZİKSEL VE DUYGUSAL OLARAK MAĞDURUM"

Mağdur Avukatı: Duygu Doğan, eşi ve çocuğu aynı kattaydı. Neden onları kurtarmadınız?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Onlar içerideydi.

Mağdur Avukatı: Mavi Soyan çocuğunuzun arkadaşıydı. Neden onu kurtarmadınız?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Diğer arkadaşlarım çıkmıştı.

Mağdur Avukatı: O zaman dışarı çıktıktan sonra arayıp haber verebilirdiniz.

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Dışarı çıktıktan sonra aradım.

Mağdur Avukatı: Otel sahipleri olarak siz de bu felaketi yaşadınız. Yangından kurtuldunuz. Kendinizi mağdur olarak görüyor musunuz?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Görüyoruz.

Mağdur Avukatı: Diğer mağdurlar gibi, yangınla ilgili sorumlular hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulundunuz mu?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Bulunmadım. Fiziksel ve duygusal olarak mağdurum.

Mağdur Avukatı: Eşiniz de yangından çocuklarıyla birlikte sağ kurtulan mağdurlardan biri. Oteldeki eksiklikleri gördükten sonra herhangi bir suç duyurusunda bulundu mu?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Bilmiyorum. Bir bilgim yok.

Mağdur Avukatı: Sürekli verdiğiniz olumsuz ve kaçamak cevapların sebebi, bu yangında şahsi sorumluluğunuz olduğunu düşündüğünüz için mi?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Hiçbir avukat bana böyle bir şey söylemedi.

"HAKKIMIZDA ÇIKAN HABERLERDEN DOLAYI BAŞSAĞLIĞI DİLEMEYİ DÜŞÜNMEDİM"

Mağdur Avukatı: Çalışma hayatınızdan bahseder misiniz?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Eğitimim nedeniyle İstanbul'da iki otelde staj yaptım.

Mağdur Avukatı: Karıncayı bile incitmeyeceğini söylediğiniz bu 'güzel insan', iki aydır dışarıda. Bu kadar yürekli biri, bizi arayıp başsağlığı dilemeyi düşünmedi mi?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Hakkımızda çıkan haberlerden dolayı düşünmedim.

Mağdur Avukatı: Sizinle aynı katta olan Duygu Doğan nasıl kurtulamadı?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Benim gibi çıktığını düşünmüştüm.

Mağdur Avukatı: Koridorda yoğun duman varken, bağırarak insanları uyarmayı neden düşünmediniz?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Herkes nasıl çıktıysa, ben de öyle çıktım.

"BABAM HARÇLIK GİBİ GÖNDERİYOR"

Mağdur Avukatı: Babanız ifadesinde aylık 100 bin TL geliriniz olduğunu söyledi. Kendisi size 70 bin TL gönderdiğini beyan etti. Bu nasıl geçim? Yoksa şirket üzerinden ödeme mi yapılıyor?

Sanık Ceyda Hacıbekiroğlu: Zaman zaman değişiyor. Harçlık gibi gönderiyor.

Bu cevaplar üzerine mahkeme başkanı, sanığın sorgusunu sonlandırdı.

Ardından sanık Kadir Özdemir yeniden kürsüye alındı.

Mağdur Avukatı: Yönetim kurulu üyelerine ödeme yaptınız mı, muhasebeci olarak?

Sanık Kadir Özdemir: Hatırlamıyorum.

Mağdur Avukatı: Yapmayın, bunu biliyorsunuz.

Sanık Kadir Özdemir: Huzur hakkı ödeniyor. Ceyda Hanım, Elif Hanım ve Emine Hanım'a ödeme yapıldı.

Sanık Özdemir ifadesinin ardından yerine oturdu. Ceyda Hacıbekiroğlu'nun sorgusu tamamlandı.

Sonrasında sanık kürsüsüne Grand Kartal Otel'in yönetim kurulu üyesi olan Elif Aras çıktı. Duruşma, Elif Aras'ın sorgusuyla devam ediyor.