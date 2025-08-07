Marmara Adası\'nda Yat Kazasında Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında 3. güne girildi.

TANKER İDDİASI

Çalışmalar devam ederken, Yukay'ın teknesine ağır tonajlı bir tankerin çarpmış olabileceği ihtimali gündeme geldi. Yukay'ın teknesine ait parçalarının bulunduğu noktanın tanker trafiğinin aktif olduğu bir alanda yer aldığını ileri süren denizciler, yatın parçalanmasına ancak ağır tonajlı bir tankerin çarpmasının neden olabileceğini iddia etti.

KURU YÜK GEMİSİ KAPTANI GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu iddiaların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında kuru yük gemisi kaptanı C.T., 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen C.T.'nin, kaza bölgesinden geçiş yapan yük gemisinin kaptanı olduğu öğrenildi.

MANASTIR KOYU'NDA ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI

43 yaşındaki Halit Yukay'ın bulunması için denizden ve havadan yürütülen arama çalışmaları da devam ediyor. Arama-kurtarma çalışmaları hem deniz yüzeyinde hem de kıyı şeridinde sürdürülüyor. Özellikle Kapıdağ Yarımadası'nın Turanköy ile Ormanlı köyü arasındaki sahil hattı ve Manastır Koyu'nda çalışmalar yoğunlaştırıldı. Gece geç saatlere kadar devam eden aramalarda Yukay'a ait herhangi bir ize henüz rastlanmadı.

DENİZDEN VE HAVADAN ARAMA ÇALIŞMASI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da arama çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "4 Ağustos 2025 tarihinde Marmara Adası açıklarında meydana gelen tekne kazasında kaybolan Halit YUKAY isimli şahsı arama çalışması Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi ve 6 yüzer emin ile devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

DALGIÇLAR 3 DALIŞ YAPTI

Balıkesir Valiliğinin sosyal medya hesabından arama çalışmalarına ilişkin paylaşılan görüntülerde ise Sahil Güvenlik ekiplerinin su altı arama çalışmaları yer aldı. Görüntüde, dalgıçların Marmara Adası'ndaki 1'inci dalışı Fener Burnu önlerinde, 2'nci dalışı Asmalı Köyü batısında, 3'üncü dalışı ise Asmalı Köyü doğusunda yaptığı haritayla gösterildi.

BALIKÇILAR DA DESTEK VERİYOR

Bölgedeki balıkçılar da kıyılardaki kayalıklarda arama yaparak çalışmalara destek veriyor.

YALOVA'DAN HAREKET ETTİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Halit Yukay'ın teknesiyle birlikte Yalova'dan ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Yukay'ın limandan ayrıldığı anlar yer aldı.