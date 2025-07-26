Mersin\'de Otobüs ile Tır Çarpıştı: 9 Yaralı

Mersin'de Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çamalan mevkiinde saat 04.20'de feci bir kaza meydana geldi. Tarsus yönüne ilerleyen 31 ALL 471 plakalı büz boru yüklü tır, yolda daha önce meydana gelen hasarlı kazadan kaynaklı trafik yoğunluğunu fark ederek yavaşladı.

OTOBÜS TIRA ARKADAN ÇARPTI

Bu sırada, aynı yönde ilerleyen Orhan Tanış idaresindeki 07 AC 0021 plakalı Star Batman firmasına ait yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tır yol kenarına devrildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslara hastanelere sevk edildi.

OTOBÜSTE 36 KİŞİ VARDI

Muğla Marmaris'ten hareket eden otobüsün Batman'a giderken kazanın meydana geldiği 32'si yolcu, 4'ü ise personel olmak üzere araçta toplam 36 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.