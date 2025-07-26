Mersin'de Otobüs ile Tır Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika
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Mersin'de Otobüs ile Tır Çarpıştı: 9 Yaralı

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Mersin\'de Otobüs ile Tır Çarpıştı: 9 Yaralı
26.07.2025 07:44
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Mersin\'de Otobüs ile Tır Çarpıştı: 9 Yaralı
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Mersin Tarsus otoyolunda otobüs ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı, soruşturma sürüyor.

Mersin'de Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çamalan mevkiinde saat 04.20'de feci bir kaza meydana geldi. Tarsus yönüne ilerleyen 31 ALL 471 plakalı büz boru yüklü tır, yolda daha önce meydana gelen hasarlı kazadan kaynaklı trafik yoğunluğunu fark ederek yavaşladı.

Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var

OTOBÜS TIRA ARKADAN ÇARPTI

Bu sırada, aynı yönde ilerleyen Orhan Tanış idaresindeki 07 AC 0021 plakalı Star Batman firmasına ait yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tır yol kenarına devrildi.

Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var

9 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslara hastanelere sevk edildi.

Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var

OTOBÜSTE 36 KİŞİ VARDI

Muğla Marmaris'ten hareket eden otobüsün Batman'a giderken kazanın meydana geldiği 32'si yolcu, 4'ü ise personel olmak üzere araçta toplam 36 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Otobüs ile Tır Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Otobüs ile Tır Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika
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