Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele yol açtı. Menfezden geçerken ayağı kayan 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularına kapıldı. Kocakoç'un cansız bedeni selin sürüklediği alandan 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

07.07.2024 17:44
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Ordu'da etkili olan sağanak yağış sonrası Çaybaşı ilçesinde yaşlı bir kadın sele kapılarak hayatını kaybetti.

YAŞLI KADIN SEL SULARINA KAPILDI

Ordu genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çaybaşı ve İkizce ilçesinde sel taşkınlarına neden oldu. Yağışlar nedeniyle her iki ilçede kimi zaman dere suları köprü seviyesine ulaştı. Çaybaşı ilçesinde ise sağanak yağışların sele dönüşmesi sonrası Çay Mahallesi'nde 83 yaşındaki Hatice Kocakoç isimli yaşlı kadın menfezden geçerken ayağı kayıp suya düştüğü öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ 2 KİLOMETRE İLERİDE BULUNDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, olayın ardından hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Ekipler, Çayır Mahallesi'nde suya düşen Kocakoç'un cansız bedenini selin sürüklediği alandan 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, bölgede olabilecek başka can kayıplarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların güvenliği için alınan önlemler artırılırken, yağışların devam etmesi durumunda yetkililerin dikkatli olunması çağrısı devam ediyor.

Ordu\'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali null: VAY TEYZEM ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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