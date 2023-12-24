Şehit Kemal Aslan\'ın babası: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala\'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi. Törende konuşan şehidin babası " Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum." dedi.

Şehit Aslan için İmam-ı Azam Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ŞEHİDİN BABASI CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ GÖSTERDİ

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı kortej eşliğinde camiye getirilerek, katafalka konuldu, dua edildi. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı cenaze namazı ve okunan duanın ardından, oğlunun üniformasıyla törene katılan şehidin babası Mehmet Aslan mikrofonu alarak evladı için helallik isteyip, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum." dedi.

Bunun üzerine törene katılanlar "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Daha sonra şehidin naaşı cenaze aracıyla Garnizon Şehitliği'ne götürüldü. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Aslan'ın naaşı, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, baba Mehmet Aslan'a Türk bayrağı ile şehit oğlunun fotoğrafını verdi.

AKŞENER VE CHP'Lİ VEKİLİN GÖNDERDİĞİ ÇELENKLER ÇÖPE ATILDI

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un törene gönderdiği çelenkler bazı katılımcılar tarafından alandan çıkarıldı. Çelenklerin çöp konteynerine atıldığı görüldü.

CHP, ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMADI

Kuzey Irak'ta PKK terör örgütünün saldırılarında 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri imzaladı. PKK terör örgütünün saldırılarının kınandığı bildiride, "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır." ifadelerine yer verildi. Öte yandan CHP ve DEM Parti bildiriye imza atmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör saldırılarıyla ilgili hükümetin parti grupları ve Meclis'i bilgilendirmediği sürece bildiriye imza atmayacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP LİDERİ ÖZEL: DEMİRTAŞ'A SELAM OLSUN

Özgür Özel, genel başkan seçildiği CHP'deki 38. Olağan Kurultay'da Demirtaş ve Kavala'ya selam göndererek, "Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun." ifadelerini kullanmıştı.