Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kardeş hayatını kaybetti. Yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 kardeşin annelerinin hurdacılık yaparak geçimini sağladığı ve o anlarda hurda toplamak için dışarda olduğu öğrenildi.

11.11.2024 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Selçuk ilçesinde korkunç bir haber geldi. Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kardeş hayatını kaybetti.

Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

ANNE, ÇOCUKLARINI EVDE BIRAKIP HURDA TOPLAMAYA ÇIKMIŞ

Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı.

ELEKTRİK SOBASININ DEVRİLMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI

Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla dolarken, yangını fark eden mahalle sakinleri ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti


5 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) adlı kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. 5 çocuğun da dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay sonrası hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Melisa Sinem Akcan (27) fenalaştı. Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da Selçuk Devlet Hastanesinde yetkililerden bilgi aldı.

Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Acil Durum, 3-sayfa, Selçuk, Çevre, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Sudem melis:
    Allah Rahmet Eylesin mekanı cennet olsun 69 3 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    Garibanın ne zaman işi rast gitmişki Allah rahmet eylesin çok üzücü bir durum 62 2 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    rabbim böyle bir acıyı bir daha kimseye yaşatmasın 52 2 Yanıtla
  • Volkan KOPUZ:
    Türkiye yüzyılı ! 35 12 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Allahim ne acı yaa çok yazik.. 38 2 Yanıtla
  • TOLGA TABAR:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Meleklerin inşallah çok üzücü gerçekten 36 2 Yanıtla
  • Fikret Kılınç:
    Oy oy şu acıya bak oy kurban oy 33 2 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    of of kıyamam ben size bu nasıl bi talihsizlik bu nasıl bi acı :((( 29 2 Yanıtla
  • Sedat alat:
    Melek olmuş yavrucaklarım 25 3 Yanıtla
  • Firdevss null:
    oyyy oyy... 12 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:30 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
20:17 Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
10:29 Dubai çikolatasına markette alarm takıldı Dubai çikolatasına markette alarm takıldı
10:20 Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar
10:06 Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı
10:06 CHP’nin 81 il başkanından Özgür Özel’e güvenoyu CHP'nin 81 il başkanından Özgür Özel'e güvenoyu
10:05 Türkiye’de en az çalışan kesim yine değişmedi Türkiye'de en az çalışan kesim yine değişmedi
10:02 Trump daha derin bir savaş kızışabilir Trump daha derin bir savaş kızışabilir
09:58 ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 23:21:16. #1.11#
SON DAKİKA: Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.