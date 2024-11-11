Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde korkunç bir haber geldi. Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kardeş hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı.
Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla dolarken, yangını fark eden mahalle sakinleri ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) adlı kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. 5 çocuğun da dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay sonrası hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Melisa Sinem Akcan (27) fenalaştı. Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da Selçuk Devlet Hastanesinde yetkililerden bilgi aldı.
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