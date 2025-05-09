Sivas'ta iki kardeşin vahşice katledildiği olayda soru işaretleri - Son Dakika
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Sivas'ta iki kardeşin vahşice katledildiği olayda soru işaretleri

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Sivas'ta iki kardeşin elleri bağlanıp boğazları kesilerek öldürüldüğü vahşette katil zanlısının asıl hedefinde kardeşlerin annesinin olduğu ve eve erken gelmesi halinde onu da öldürmeyi planlamış olabileceği iddia edildi. Zanlının, kardeşlerin 5 yıldır kayıp olan babasını da öldürdüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

09.05.2025 10:21
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Sivas'ta geçtiğimiz günlerde vahşet yaşandı. Kılavuz Mahallesi 58'ini Sokak'ta yer alan İdil Apartmanı'ndaki bir dairede, köyüne yakınlarının yakına giden Ayşegül Şimşek, gece geç saatlerde geldiğinde çocukları Umutcan (22) ve Melisa Şimşek'i (16) kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sivas'ta iki kardeşin vahşice katledildiği olayda soru işaretleri

ELLERİNİ BAĞLAYIP BOĞAZLARINI KESTİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde iki kardeşin de ellerinin plastik kelepçelerle bağlandıktan sonra bıçakla boğazlarının kesildiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin cenazeleri otopsiye alındı.

Sivas'ta iki kardeşin vahşice katledildiği olayda soru işaretleri

25 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE TESPİT EDİLDİ

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saat 17.00 sıralarında apartmana giren ve saat 22.00 sıralarında yeniden çıkan yüzünde maske, gözlük ile başında şapka ve elinde poşet bulunduran kişiyi tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için yaklaşık 25 saatlik bir kamere görüntüsü izlendiği, olayda kullandığı değerlendirilen bir pala ve bıçağın farklı noktalarda bulunduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren kişinin Ankara'dan kente gelen ve cinayetler sonrası geri dönen Hüseyin S. (34) olduğu tespit edildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışma sonrasında cinayet şüphelisi Hüseyin S. yakalanarak gözaltına alındı.

Sivas'ta iki kardeşin vahşice katledildiği olayda soru işaretleri

BABALARI 5 YIL ÖNCE KAYBOLDU

Öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek'in babaları Uğur Şimşek'in 48 yaşındayken 5 yıl önce kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Sivas'ta yaşayan ve zaman zaman taksicilik ve besicilik gibi işlerle uğraştığı belirlenen Uğur Şimşek'in 24 Temmuz 2020'de eşi Ayşegül Şimşek'e şehir dışına çıkacağını söyleyerek ayrıldığı ve o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

Sivas'ta iki kardeşin vahşice katledildiği olayda soru işaretleri

TELEVİZYONA ÇIKTILAR

O tarihten yaklaşık 11 ay sonra Uğur Şimşek'in bulunması için kardeşleri ve eşi Ayşegül Şimşek'in o dönem ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldukları belirtildi. Programda Uğur Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek'in, eşinin düzenli bir işi olmadığını, genellikle internet üzerinden sürekli yazışmalar yaptığını, şehir dışına çıkacağını belirttiği günden sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını söylediği ifade edildi. Programa Uğur Şimşek'in Ankara'da en son birlikte görüldüğü şüpheli Hüseyin S.'nin de telefonla katıldığı ortaya çıktı.

Sivas'ta iki kardeşin vahşice katledildiği olayda soru işaretleri

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Dün hastanede otopsi işlemleri tamamlanan Umutcan ve milli kayak sporcusu olduğu öğrenilen lise 10'uncu sınıf öğrencisi kardeşi Melisa Şimşek'in cenazeleri, ailelerine teslim edildi. İki kardeş kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları içinde defnedildi.

Sivas'ta iki kardeşin vahşice katledildiği olayda soru işaretleri

HEDEF ANNEYDİ İDDİASI

Öte yandan Umutcan ve kardeşi Melisa Şimşek'i Sivas'a gelerek oturdukları evde soğukkanlı bir şekilde boğazlarını keserek öldüren şüpheli Hüseyin S.'nin asıl hedefinin anneleri Ayşegül Şimşek olduğu iddia edildi. Şüphelinin, Uğur Şimşek ile ilgili gaiplik kararı aldırması nedeni ile aileye öfkeli olduğu, Uğur Şimşek'e verdiği iddia edilen borç paranın gaiplik kararı sonucu iptal olması nedeniyle bu eylemi yapmış olabileceği değerlendiriliyor.

Saat 17.00 sıralarında binaya giren Hüseyin S.'nin 2 kardeşin bulunduğu eve girmesinden sonra komşuların daireden bağırma sesleri duyulduğu, 5 saate yakın evde kalan şüphelinin, o sırada Yıldızeli ilçesinde bulunan annelerinin gelmesini beklediği, ancak saat ilerlediği için tedirgin olup evden çıktığı, anne Ayşegül Şimşek'in ise saat 00.00 sıralarında geldiğinde çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştığı tespit edildi. Anne Ayşegül Şimşek'in eve erken gelmesi halinde onu da öldürmeyi planlamış olabileceği öne sürüldü.

BABALARINI DA ÖLDÜRDÜĞÜ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Şüpheli Hüseyin S.'nin, kaybolan Uğur Şimşek ile ilgili yapılan yayınlar sonrasında Ankara'da birkaç kez polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulandığı, herhangi bir bulguya rastlanmaması, Uğur Şimşek'in kaybolması ile ilgisi olmadığı yönündeki ifadeleri doğrultusunda serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüphelinin, katlettiği çocukların babası Uğur Şimşek'e 500 bin liralık sahte senet imzalattırdığı, cinayeti de bu nedenle işlediği değerlendiriliyor. Olay, şüphelinin vereceği ifadeyle netlik kazanacak.

Sivas\'ta iki kardeşin vahşice katledildiği olayda soru işaretleri
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sivas, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta iki kardeşin vahşice katledildiği olayda soru işaretleri - Son Dakika

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