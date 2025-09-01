Üniversite Kampüsünde Cinayet ve İntihar: 'Düğüne Geldim' Diyerek İçeri Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Üniversite Kampüsünde Cinayet ve İntihar: 'Düğüne Geldim' Diyerek İçeri Girdi

Haberin Videosunu İzleyin
Üniversite Kampüsünde Cinayet ve İntihar: \'Düğüne Geldim\' Diyerek İçeri Girdi
01.09.2025 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Üniversite Kampüsünde Cinayet ve İntihar: \'Düğüne Geldim\' Diyerek İçeri Girdi
Haber Videosu

Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldürüp intihar eden 24 suç kayıtlı Ayberk Kurtuluş'un aracıyla geldiği kampüste, kapıdaki güvenlik görevlilerine, "Düğüne geldim" diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan üniversitede yaşanan vahşetin ardından çok sayıda öğrenci rektör Naci İnci'ye tepki göstererek protesto gösterisi düzenledi.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te bulunan ve dışarıdan düğün organizasyonlarına açılan bir restoranda yaşanan olay gündem yarattı.

ÜNİVERSİTEDE VAHŞET

24 suç kaydı olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Ayberk K., restoranda düğün organizasyonları veren şirkette çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki bir kız çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Üniversite Kampüsünde Cinayet ve İntihar: 'Düğüne Geldim' Diyerek İçeri Girdi

24 SUÇ KAYDI VAR

Üniversite öğrencisi olmadığı belirlenen, 24 suç kaydı bulunan ve belinde silah taşıyan Ayberk K.'nın nasıl elini kolunu sallayarak üniversiteye girdiği tartışma yarattı.

REKTÖR NACİ İNCİ'YE ÇAĞRI YAPTILAR

Üniversitede okuyan çok sayıda öğrenci, bu şahsın okullarına nasıl girdiğini merak ettiklerini söylerken, yaşanan bu olayın ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'den tatmin edici bir açıklama beklediklerini ifade etti.

Üniversite Kampüsünde Cinayet ve İntihar: 'Düğüne Geldim' Diyerek İçeri Girdi

REŞİT OLMAYAN BİR ÇOCUĞU NASIL ÇALIŞTIRDILAR?

Öte yandan üniversite içindeki restoranda düğün organizasyonunu gerçekleştiren firmanın reşit olmayan bir kız çocuğunu nasıl çalıştırdığı konusu da sosyal medyada en çok tartışılan başlıklar arasına girdi.

ÜNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI ÖĞRENCİLERİ TATMİN ETMEDİ

Türkiye'nin gözde üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi, yaşanan vahşetin ardından yaptığı açıklamada "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINSIN"

X platformundan konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapan öğrenciler, açıklamanın kendilerini rahatlatmadığını belirterek, yeni eğitim dönemi öncesinde gerekli tedbirlerin alınması ve yaşanan vahşetle ilgili sorumluluğu bulunan herkesin soruşturmaya dahil edilmesi çağrısında bulundu.

Üniversite Kampüsünde Cinayet ve İntihar: 'Düğüne Geldim' Diyerek İçeri Girdi

"DÜĞÜNE GELDİM" DİYEREK İÇERİYE GİRMİŞ

Üniversitede yaşanan vahşetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Hilal Özdemir'in bir süre önce Ayberk Kurtuluş'ta ayrılmak istediği ancak Kurtuluş'un Özdemir'i takıntı haline getirip takip ettiği iddia edildi. Özdemir'in durumu ailesine söylemesi üzerine Gaziosmanpaşa'da eğitim gördüğü devlet okulundan kaydının alınıp, Kağıthane'deki bir devlet okuluna kayıt yaptırıldığı öğrenildi. Olay günü Özdemir'i arayan Kurtuluş'un, 'Son bir kez görüşelim' dediği, Özdemir'in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı, Kurtuluş'un da aracıyla kampüsün girişine gelip, 'Düğüne geldim' diyerek arama yapılmadan kampüse girdiği ortaya çıktı.

2 KEZ ARANMADAN KAMPÜSE GİRDİ

Öğle saatlerinde kampüs içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş'un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş'u itmesi üzerine, Ayberk Kurtuluş'un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampüse gelen Ayberk Kurtuluş'un, güvenlik görevlilerine yeniden düğüne geldiğini söyleyerek, ikinci kez aranmadan içeri girdiği belirlendi. Özdemir'i yeniden yanına çağıran Kurtuluş'un yaşanan tartışma sırasında genç kızın başına 1 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra da silahla kendi başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

Üniversite Kampüsünde Cinayet ve İntihar: 'Düğüne Geldim' Diyerek İçeri Girdi

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

15 yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesi sonrası Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te dün akşam saatlerinde protesto gösterisi düzenlendi. Boğaziçili Kadınlar'ın açıklamasında, cinayetin yalnızca bireysel bir olay olmadığı vurgulandı: "Kendi öğrencileri ve akademisyenleri kampüse alınmazken, Boğaziçi öğrencisi dahi olmayan ve hakkında 24 ayrı suç kaydı bulunan Ayberk K.'nin silahla kampüse girebilmesini asla kabul etmiyoruz. Bu, kayyum yönetiminin doğrudan sorumluluğudur. Kız kardeşimizin unutulmasına izin vermeyeceğiz, hayattan koparılan yaşamın hesabı sorulacak."

Kaynak: DHA

Hilal Özdemir, Naci İnci, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Rektör, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üniversite Kampüsünde Cinayet ve İntihar: 'Düğüne Geldim' Diyerek İçeri Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ana vatana akın akın veda ediyorlar: Kilometrelerce kuyruk oluştu Ana vatana akın akın veda ediyorlar: Kilometrelerce kuyruk oluştu
Artık 81 ilde birden zorunlu Bunu yapmayan devletten destek alamayacak Artık 81 ilde birden zorunlu! Bunu yapmayan devletten destek alamayacak
Teşhis kondu yıllarca ilaç kullandı, gerçek ise diş çekimi sonrasında ortaya çıktı Teşhis kondu yıllarca ilaç kullandı, gerçek ise diş çekimi sonrasında ortaya çıktı
Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup... Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile bir araya geldi
Emeklinin gözü promosyonda Bankalar yarın resmen duyuracak Emeklinin gözü promosyonda! Bankalar yarın resmen duyuracak
Uzman çavuş, otobüs 15 dakika geç geldi diye görevlilere silah çekip tetiğe bastı Uzman çavuş, otobüs 15 dakika geç geldi diye görevlilere silah çekip tetiğe bastı
İstanbul’da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu
31 ülkede kolera alarmı Ölümler her geçen saat hızla artıyor 31 ülkede kolera alarmı! Ölümler her geçen saat hızla artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’de Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
İzmir’de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan İzmir'de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan
Barış Alper yuvadan uçuyor İşte kazandıracağı dev bonservis Barış Alper yuvadan uçuyor! İşte kazandıracağı dev bonservis
Anıtkabir’de gergin anlar Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı Anıtkabir'de gergin anlar! Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Kerem Aktürkoğlu Dursun Özbek’in başını yaktı On binlerce kişi istifa çağırıyor Kerem Aktürkoğlu Dursun Özbek'in başını yaktı! On binlerce kişi istifa çağırıyor
Volkan Demirel’den sürpriz açıklama: Göreve gelirse yanında olmaya hazırım Volkan Demirel'den sürpriz açıklama: Göreve gelirse yanında olmaya hazırım
Arda Güler’in sayılmayan golü İspanya’da gündem oldu Arda Güler'in sayılmayan golü İspanya'da gündem oldu
Sergen Yalçın’ın istediği 3 transfer Sergen Yalçın'ın istediği 3 transfer
Bogdan Bogdanovic’ten Sırbistan’a kötü haber Bogdan Bogdanovic'ten Sırbistan'a kötü haber
Baba, küçücük oğluna hırsızlık yaptırdı Çaldırdığı şey ’pes’ dedirtti Baba, küçücük oğluna hırsızlık yaptırdı! Çaldırdığı şey 'pes' dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin’de bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti
Ünlü yorumcular Kerem’e demediğini bırakmadı: Boşuna dayak yemedi, sen adam değilsin Ünlü yorumcular Kerem'e demediğini bırakmadı: Boşuna dayak yemedi, sen adam değilsin
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi İşte meselenin aslı Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı

09:48
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi İşte meselenin aslı
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı
09:27
Ünlü yorumcular Kerem’e demediğini bırakmadı: Boşuna dayak yemedi, sen adam değilsin
Ünlü yorumcular Kerem'e demediğini bırakmadı: Boşuna dayak yemedi, sen adam değilsin
08:50
Tepkiler çığ gibi büyüyor Uçaktan indiği anda sarf ettiği cümleyle Galatasaray taraftarını çıldırttı
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Uçaktan indiği anda sarf ettiği cümleyle Galatasaray taraftarını çıldırttı
08:49
Endonezya’da protestolara yol açan milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi
Endonezya'da protestolara yol açan milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi
08:30
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti
08:24
Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında Çöpe atıp alışverişe gitmiş
Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında! Çöpe atıp alışverişe gitmiş
08:15
Sergen Yalçın’ı Beşiktaş’ın eski yıldızı yıktı
Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ın eski yıldızı yıktı
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin’de bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi
07:46
6’lık depremin vurduğu Afganistan’dan gelen ilk görüntüler korkunç
6'lık depremin vurduğu Afganistan'dan gelen ilk görüntüler korkunç
07:21
Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem Onlarca ölü ve yaralı var
Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem! Onlarca ölü ve yaralı var
07:15
Fenerbahçe Kerem’den sonra bir bombayı daha patlattı Dünya yıldızı gece yarısı İstanbul’a geldi
Fenerbahçe Kerem'den sonra bir bombayı daha patlattı! Dünya yıldızı gece yarısı İstanbul'a geldi
23:33
Beşiktaş’a Sergen Yalçın’da ilaç olamadı
Beşiktaş'a Sergen Yalçın'da ilaç olamadı
23:27
Kerem Aktürkoğlu: Türkiye’nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldim
Kerem Aktürkoğlu: Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldim
22:02
Takımı 3-1 önde olan Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a tepki
Takımı 3-1 önde olan Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki
21:20
Tekne keyfinde sıcak anlar Edis’ten, Berrak Tüzünataç’a infial yaratan ’yeni ay öpücüğü’
Tekne keyfinde sıcak anlar! Edis'ten, Berrak Tüzünataç'a infial yaratan 'yeni ay öpücüğü'
21:02
İsrail: El Kassam Tugayları’nın Sözcüsü Ebu Ubeyde’yi öldürdük
İsrail: El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdük
20:51
Mourinho gitti Fenerbahçe coştu Başkentte rahat galibiyet
Mourinho gitti Fenerbahçe coştu! Başkentte rahat galibiyet
19:09
Denizli’de başlayıp Aydın’a sıçrayan yangın yeniden büyüdü Evler yanmaya başladı
Denizli'de başlayıp Aydın'a sıçrayan yangın yeniden büyüdü! Evler yanmaya başladı
17:38
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’dan ‘1 Eylül’ mesajı
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan ‘1 Eylül’ mesajı
16:49
Cezmi Baskın’dan taciz iddiasına yanıt
Cezmi Baskın'dan taciz iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2025 09:56:39. #7.11#
SON DAKİKA: Üniversite Kampüsünde Cinayet ve İntihar: 'Düğüne Geldim' Diyerek İçeri Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.