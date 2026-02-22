Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşular arasında uzun süredir devam eden "çocuk gürültüsü" tartışması şiddet olayına dönüştü. İddiaya göre, 34 yaşındaki baba Muhammed Baca ile kucağındaki 14 aylık kızı İkra, komşularının sopalı saldırısına uğradı. Olayda babanın burnu kırılırken, küçük çocuğun kafatasında çatlak oluştu.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE SÜREN HUSUMET

Olay, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde meydana geldi. Yaklaşık bir yıl önce 4 çocuklarıyla birlikte satın aldıkları eve taşınan Baca ailesi ile aynı binada yaşayan başka bir aile arasında, çocukların çıkardığı ses nedeniyle tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

İddiaya göre taraflar arasındaki gerginlik zaman zaman tehdit boyutuna ulaştı.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE SALDIRIYA UĞRADI

Son olarak 20 Şubat'ta yaşanan olayda, Muhammed Baca'nın 14 aylık kızı İkra kucağındayken Şener E. tarafından sopayla darbedildiği öne sürüldü.

Saldırı sonucu Baca'nın burnu kırılırken, küçük İkra'nın kafatasında çatlak oluştu. Yaralanan baba ve kızı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLERDENBİRİ TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Şener E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtilen diğer şüpheli S.E.'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

"KIZIMI KUCAĞIMA ALIP KAVGAYA GİDECEK BABA DEĞİLİM"

Yaşadıklarını anlatan Muhammed Baca, olay günü kızını kucağına alarak eve döndüğünü ve sokakta karşılaştığı komşusunun kendisine sözlü sataşmada bulunduğunu söyledi.

"Oruçlu ağzımızla içeri girdim, jandarmayı aradım. Jandarma geldiğinde araç kameramı teslim ettim. 'İftarımı açıp geliyorum' dedim. Kızım kucağımdaydı. Kızımı alıp kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim" diyen Baca, saldırının jandarma personelinin bulunduğu sırada gerçekleştiğini öne sürdü.

"EVİMİZE GİRMEYE KORKUYORUZ"

Uzaklaştırma kararına rağmen saldırının yaşandığını belirten Baca, kızının kafatasında çatlak olduğunu, kendisinin de burnunun kırık olduğunu ifade ederek güvenlik endişesi yaşadıklarını dile getirdi.

"Kızımla içeri girerken odunla vurdular. Odunun yarısı omzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi. 9 aydır bizimle uğraşan ve hakkında tedbir kararı olan şahıs dışarıda geziyor. Dört çocuğumu alıp nereye gideyim?" sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

Ailenin daha önce de tehditler aldığını ve şikayetçi olduklarını belirttiği öğrenildi.