Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı

Haberin Videosunu İzleyin
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
22.02.2026 21:31  Güncelleme: 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Haber Videosu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çocuk gürültüsü nedeniyle başlayan tartışma vahşete dönüştü. Komşularının sopalı saldırısına uğrayan Muhammed Baca'nın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık kızı İkra'nın kafatasında çatlak oluştu. Kan donduran olayda küçük bebek ölümden döndü.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşular arasında uzun süredir devam eden "çocuk gürültüsü" tartışması şiddet olayına dönüştü. İddiaya göre, 34 yaşındaki baba Muhammed Baca ile kucağındaki 14 aylık kızı İkra, komşularının sopalı saldırısına uğradı. Olayda babanın burnu kırılırken, küçük çocuğun kafatasında çatlak oluştu.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE SÜREN HUSUMET

Olay, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde meydana geldi. Yaklaşık bir yıl önce 4 çocuklarıyla birlikte satın aldıkları eve taşınan Baca ailesi ile aynı binada yaşayan başka bir aile arasında, çocukların çıkardığı ses nedeniyle tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

İddiaya göre taraflar arasındaki gerginlik zaman zaman tehdit boyutuna ulaştı.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE SALDIRIYA UĞRADI

Son olarak 20 Şubat'ta yaşanan olayda, Muhammed Baca'nın 14 aylık kızı İkra kucağındayken Şener E. tarafından sopayla darbedildiği öne sürüldü.

Saldırı sonucu Baca'nın burnu kırılırken, küçük İkra'nın kafatasında çatlak oluştu. Yaralanan baba ve kızı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı

ŞÜPHELİLERDENBİRİ TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Şener E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtilen diğer şüpheli S.E.'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

"KIZIMI KUCAĞIMA ALIP KAVGAYA GİDECEK BABA DEĞİLİM"

Yaşadıklarını anlatan Muhammed Baca, olay günü kızını kucağına alarak eve döndüğünü ve sokakta karşılaştığı komşusunun kendisine sözlü sataşmada bulunduğunu söyledi.

Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı

"Oruçlu ağzımızla içeri girdim, jandarmayı aradım. Jandarma geldiğinde araç kameramı teslim ettim. 'İftarımı açıp geliyorum' dedim. Kızım kucağımdaydı. Kızımı alıp kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim" diyen Baca, saldırının jandarma personelinin bulunduğu sırada gerçekleştiğini öne sürdü.

"EVİMİZE GİRMEYE KORKUYORUZ"

Uzaklaştırma kararına rağmen saldırının yaşandığını belirten Baca, kızının kafatasında çatlak olduğunu, kendisinin de burnunun kırık olduğunu ifade ederek güvenlik endişesi yaşadıklarını dile getirdi.

Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı

"Kızımla içeri girerken odunla vurdular. Odunun yarısı omzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi. 9 aydır bizimle uğraşan ve hakkında tedbir kararı olan şahıs dışarıda geziyor. Dört çocuğumu alıp nereye gideyim?" sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

Ailenin daha önce de tehditler aldığını ve şikayetçi olduklarını belirttiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çınarcık, Yalova, Çocuk, Bebek, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu
Derya Uluğ’a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 148’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
Tarih netleşti Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Komşuda film gibi operasyon Dünyanın başına bela olacaklardı Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Ocakta unutulan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi Ocakta unutulan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi
“Mavi poşet“ detayı vahşeti aydınlattı "Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı

22:35
İşte Meksika’dan ilk görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı ABD’li turistler havalimanında rehin alındı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı
21:48
Kritik bir galibiyet daha Beşiktaş, Göztepe’ye gol oldu yağdı
Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı
21:01
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor
20:37
Litresi sadece 25 TL Anadolu’nun ’kolası’ için Ramazan’da uzun kuyruklar oluşuyor
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor
20:28
Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı
20:21
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
20:19
Kavak Yelleri’nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım
19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
19:05
Tuğba Özay ’bulutlara’ düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o
Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o
18:49
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
18:36
Akasya Durağı’nın yayınlanacağı tarih belli oldu
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu
18:10
Hadise’den skandal “Ramazan“ videosu Tepkiler gecikmedi
Hadise'den skandal "Ramazan" videosu! Tepkiler gecikmedi
18:02
Dubai’de tatil yapan Demet Akalın’ın dev tektaşı gündem oldu
Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu
16:37
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 22:50:57. #7.11#
SON DAKİKA: Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.