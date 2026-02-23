ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında

Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'nin dev uçak gemisi Türkiye\'nin yanı başında
23.02.2026 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'nin dev uçak gemisi Türkiye\'nin yanı başında
Haber Videosu

ABD ve İran arasında müzakereler sürerken Washington'un Tahran'a gözdağı niteliğindeki askeri yığınağı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'un bölgeye yolladığı ikinci uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Yunanistan'ın Girit Adası açıkları ulaştı. Dev geminin Tel Aviv ve çevresini korumak üzere İsrail açıklarına konuşlanması beklenirken, ABD medyası Washington'un Orta Doğu'ya Irak'ın işgalinden bu yana en yoğun hava ve deniz gücü konuşlanmasını yaptığını açıkladı.

İran'a yönelik askeri saldırı seçeneği gündemdeyken ABD ordusunun, Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı sürdürüyor.

ABD'NİN BÖLGEYE GÖNDERDİĞİ İKİNCİ UÇAK GEMİSİ GİRİT AÇIKLARINDA

Karayip'lerde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı operasyona katılmasının ardından Atlantik üzerinden Orta Doğu'ya hareket eden USS Gerald R. Ford uçak gemisinin ve bağlı bulunduğu uçak gemisi taarruz grubu (CSG) unsurlarının Yunanistan'ın Girit Adası açıklarına geldiği görgü tanıklarınca paylaşılan görüntülerle teyit edildi.

Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu hâlihazırda Orta Doğu'da konuşlu bulunan Lincoln Taarruz Grubu'nun yanı sıra diğer donanma gemileri, taktik savaş uçakları, keşif ve gözetleme uçakları, yakıt ikmal uçakları ve hava savunma unsurlarına katılması bekleniyor.

ABD'nin dev uçak gemisi Yunanistan'ın Girit Adası açıklarına ulaştı
USS Gerald R. Ford

TEL AVİV VE ÇEVRESİNİ KORUYACAK

ABD merkezli The New York Times'a göre Tel Aviv ve çevresini korumak üzere İsrail açıklarına yerleştirilmesi beklenen Ford'un hedeflenen görev bölgesi orasıysa, ulaşmasının birkaç gün daha sürebileceği tahmin ediliyor. Ford ve Lincoln taarruz grubu gemilerinin bir arada 10 binden fazla personelle görev yapma kapasitesi bulunuyor.

IRAK'IN İŞGALİNDEN BU YANA BÖLGEDEKİ EN KAPSAMLI KONUŞLANMA

Öte yandan ABD Donanması'nın bölgede halihazırda 13 savaş gemisi konuşlu bulunuyor. Bu gücün merkezinde, Nimitz sınıfı uçak gemisi olan USS Abraham Lincoln var. Uçak gemisine eşlik eden 9 destroyer, İran'dan fırlatılabilecek balistik füzeleri havada imha etme kapasitesine sahip olduğu ve gerektiğinde Tomahawk seyir füzeleriyle İran içindeki hedefleri vurabilecek kabiliyette.

Deniz gücüne ayrıca güdümlü füze denizaltısı USS Georgia ile Kızıldeniz, Umman Denizi ve Arap Denizi hattında faaliyet gösteren ikmal ve destek gemileri eşlik ediyor. ABD medyasına göre deniz kuvvetlerinin ABD'deki bu yığınağı 1991 Körfez Savaşı'ndaki askeri sevkiyatta daha küçük olmakla birlikte, 2003 Irak işgalinden bu yana bölgede görülen en kapsamlı deniz-hava konuşlanması niteliğinde.

ABD'nin dev uçak gemisi Yunanistan'ın Girit Adası açıklarına ulaştı
USS Gerald R. Ford

Hava savunması cephesinde ise ABD, İran'dan gelebilecek misillemelere karşı bölgeye THAAD ve Patriot hava savunma sistemlerini konuşlandırdı. Yüksek irtifada balistik füzeleri imha edebilen THAAD sistemleri, Patriot bataryalarıyla birlikte daha kısa menzilli ve alçak irtifa tehditlere karşı tamamlayıcı bir savunma kalkanı oluşturuyor.

Özellikle Katar'daki Al Udeid Hava Üssü, hava savunması noktasında, ABD'nin Orta Doğu'daki hava operasyonlarının komuta merkezi olması nedeniyle kritik bir nokta olarak öne çıkıyor. ABD merkezli The New York Times'ın haberine göre, Pentagon olası bir ABD-İran çatışmasında üslerin hedef haline gelme riskini azaltmak amacıyla Al-Udeid başta olmak üzere bölgedeki bazı Amerikan üslerinden yüzlerce askeri personeli kademeli olarak başka görevlere ve daha geri noktalara kaydırdı. Haberde gelişme Washington'un daha uzun ve yıkıcı bir çatışma ihtimaline karşı savunma hatlarını yeniden düzenlemesi olarak değerlendirildi.

ABD'nin dev uçak gemisi Yunanistan'ın Girit Adası açıklarına ulaştı
Al Udeid Hava Üssü

ABD'NİN SAVAŞ, TANKER VE KEŞİF UÇAKLARI BÖLGE ÜSLERİNİ DOLDURDU

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri yığınağının bir başka parçası da savaş uçakları. Uçuş takip platformu Flightradar24'ün paylaştığı verilere göre, ABD'ye ait askeri uçuşlar bu hafta platformda en çok takip edilen seferler arasında yer aldı. Paylaşılan zaman atlamalı harita görüntülerinde, özellikle ABD ve Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan yoğun askeri hava trafiği dikkati çekti.

Son bir ayda ABD ve Avrupa'dan çok sayıda taktik savaş uçağı, keşif-gözetleme platformu ve yakıt ikmal uçağı, Ürdün ve Suudi Arabistan'daki ABD üslerine intikal etti. Uçuş takip verileri ve ABD medyası tarafından ulaşılan uydu görüntüleri, özellikle Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nde neredeyse tüm taktik jet park alanlarının dolduğunu gösteriyor. Üste en az 18 F-15E Strike Eagle, 18 F-35A Lightning II, 12 F-16 Fighting Falcon, altı EA-18G Growler elektronik harp uçağı ve iki MQ-9 Reaper silahlı insansız hava aracı olduğu iddia ediliyor.

ABD'nin dev uçak gemisi Yunanistan'ın Girit Adası açıklarına ulaştı
F-35A Lightning II

ABD'nin hava gücü yığınağı yalnızca taarruz uçaklarıyla sınırlı değil. Düşmanın hava savunma ve komuta-kontrol sistemlerini körleştirmeye, yanıltmaya veya işlevsiz hale getirmeyi amaçlayan elektronik harp ve bastırma görevleri için EA-18G Growler'lar, hava sahası kontrolü ve erken uyarı için E-3 AWACS ve E-2D Advanced Hawkeye uçakları da bölgeye konuşlandırıldı. Bu unsurların, olası bir harekâtta İran hava savunmasının bastırılması ve uzun menzilli sortilerin koordine edilmesi açısından kritik rol üstleneceği belirtiliyor.

Öte yandan Portekiz'e bağlı Azor Adaları'ndaki Lajes Hava Üssü'ne en az 11 KC-46 Pegasus yakıt ikmal uçağı, 12 F-16 savaş uçağı ve bir C-17 Globemaster III nakliye uçağı konuşlandırıldığı ifade ediliyor. Bu yoğunluk, uzun menzilli saldırıların havada yakıt ikmaliyle destekleneceğine ve ABD'nin İran'a yönelik harekât planlarında yakıt ikmal kapasitesine özel ağırlık verdiğine işaret ediyor.

Benzer biçimde Suudi Arabistan'daki Prince Sultan Hava Üssü'nde tanker ve erken uyarı uçağı trafiğinde artış gözlenirken, Katar'daki Al Udeid Hava Üssü'nde tanker sayısında görece bir azalma dikkati çekiyor. İran, haziran ayındaki 12 Gün Savaşı'nda El-Udeyd üssüne saldırmıştı.

ABD'nin dev uçak gemisi Yunanistan'ın Girit Adası açıklarına ulaştı
Prince Sultan Hava Üssü

ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD Hava Kuvvetleri ayrıca C-17 ve C-5 Super Galaxy tipi ağır nakliye uçaklarını kullanarak mühimmat, yedek parça ve personel sevkiyatını da sürdürüyor. Bu tablo, Pentagon'un yalnızca kısa süreli sınırlı bir operasyonu değil, uzun soluklu bir hava kampanyasını destekleyecek lojistik ve komuta altyapısını da eş zamanlı olarak hazırladığını gösteriyor.

ABD Başkanı'nın İran'a verdiğini söylediği 10 günlük süre, askeri hazırlıklarla eş zamanlı ilerlerken; Batı medyasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, 28 Şubat'ta İsrail'e gitmeye hazırlandığına dair haberler dikkati çekiyor. Öte yandan Tahran'ın, Cenevre müzakereleri kapsamında ABD'ye sunulmak üzere öneri dosyası hazırladığı da biliniyor. Sahada uçak gemileri ve savaş uçaklarının trafiği sürerken, masada şekillenecek olası bir anlaşmanın bölgenin kaderini belirleme ihtimali de varlığını koruyor.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Girit Adası, Washington, Yunanistan, Orta Doğu, Tel Aviv, Politika, İsrail, Tahran, Dünya, Irak, Ford, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Kara ya cesaret edemezler zira İran Irak'a benzemez tarihi savaş geleneği vardır Perslerin 0 0 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    İran neden müslüman ülkelerden yardım istemiyor.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Edirne’de taşan su seviyesi yer yer 2.5 metreye yükseldi, tahliyeler sürüyor Edirne'de taşan su seviyesi yer yer 2.5 metreye yükseldi, tahliyeler sürüyor
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına saatler kala iki sakatlık Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına saatler kala iki sakatlık
Yalova’da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 21 Nisan’da görülecek Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 21 Nisan'da görülecek
Gençlerin bisiklet şovu ölümle sona erdi Gençlerin bisiklet şovu ölümle sona erdi
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
24 yıllık kariyerinde bir ilk olabilir Abdullah Avcı’nın aldığı teklifler açıklandı 24 yıllık kariyerinde bir ilk olabilir! Abdullah Avcı'nın aldığı teklifler açıklandı
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi

18:11
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
18:10
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor
Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:45
Yalova’da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden ’’İBB dosyasıyla birleşsin’’ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden ''İBB dosyasıyla birleşsin'' talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
15:09
Kararı net Arda Güler’i Premier Lig’e götürecek
Kararı net! Arda Güler'i Premier Lig'e götürecek
15:02
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
14:37
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü
14:13
Dick Advocaat, Dünya Kupası’na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 18:58:00. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.