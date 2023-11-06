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Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasındaki soğuk zirve dünya basınında - Son Dakika

Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasındaki soğuk zirve dünya basınında

Son Güncelleme: 06.11.2023 20:34

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde yaşananlar dünya basınında gündem oldu. Uluslararası birçok basın kuruluşu Ankara'daki kritik görüşmeyi manşetlerine taşıdı.

BLİNKEN'A TÜRKİYE'DE SOĞUK KARŞILAMA

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasında yaklaşık 3 saat süren görüşmede, Bakan Fidan'ın Blinken'a karşı mesafeli tutumu dikkat çekti. Görüşme esnasında çekilen bir fotoğrafta ise, Bakan Blinken'ın ay-yıldız içerisinde Mescid-i Aksa'nın yer aldığı biblonun yanına oturtulduğu görüldü. Ayrıca gece saatlerinde Türkiye'ye gelen Bakan Blinken'i Esenboğa Havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşılamıştı.

Ankara'da, Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasındaki soğuk zirve dünya basınında geniş yankı uyandırdı

ANKARA'DAKİ ZİRVE DÜNYA BASININDA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ses getiren Türkiye ziyareti dünya basınında da gündem oldu. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Ankara'daki kritik görüşmeyi manşetten verdi.

Ankara'da, Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasındaki soğuk zirve dünya basınında geniş yankı uyandırdı

ABD BASINI ZİRVEDEN NÖTR BAHSETTİ

ABD merkezli Wall Street Journal'ın manşeti "Blinken, bölgesel gerginliği azaltmak için Türkiye'yi ziyaret etti" oldu. CNN International Ankara'daki zirvenin Blinken'ın Orta Doğu turunun son durağı olduğuna vurgu yaptı. Los Angeles Times gazetesi ise "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail ile Hamas arasında Gazze'de devam eden çatışmalar sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi" diyerek, ABD'li bakanın ılımlı bir destek aldığını yazdı.

Ankara'da, Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasındaki soğuk zirve dünya basınında geniş yankı uyandırdı

"TÜRKLER BUNU BİLDİĞİ İÇİN SOĞUK KARŞILADI"

Katar merkezli Al Jazeera "Blinken, zorlu İsrail-Gazze görüşmeleri için Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüştü" manşetini attı. Al Jazeera haberinde Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü'nde kamu politikası profesörü Tamer Qarmoot'un görüşlerine yer verdi. Qarmoot, "Blinken'ın ana misyonu İsrail'e daha fazla zaman kazandırmaktı. Türkler bunu biliyor. Bu yüzden soğuk karşılandı." dedi.

Ankara'da, Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasındaki soğuk zirve dünya basınında geniş yankı uyandırdı

"TÜRKİYE'DE PEK SICAK KARŞILANMADI"

Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurlarına aktaran İngiliz Guardian, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu sabah Türkiye'de pek sıcak bir şekilde karşılanmadı" yorumladı. Yunan In.gr "Blinken-Fidan görüşmesi ortak açıklama yapılmadan sona erdi" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Ankara'da, Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasındaki soğuk zirve dünya basınında geniş yankı uyandırdı

FRANSIZ BASINI: ERDOĞAN BLİNKEN'I ÖNEMSEMEDİ

France 24, Washington ile Ankara'nın çatışmaya ilişkin tutumu arasında muhtemelen çözülmesi zor olacak büyük farklılıklar bulunduğunu aktardı. Fransız haber ajansı AFP ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyaretine ilişkin olarak "Amerikan diplomatı önemsemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, programında Blinken'a yer vermeyip Türkiye'nin kuzeydoğusunu (Rize) ziyaret etti." dedi.

Ankara'da, Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasındaki soğuk zirve dünya basınında geniş yankı uyandırdı

İSRAİL BASINI: BLİNKEN GAZZE'YE YARDIMI GENİŞLETME ÇABALARINI GÖRÜŞTÜ

Alman Welt " Irak'taki görüşmelerin ardından Blinken, Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü" başlığını tercih etti. İsrail merkezli Ynet ise Ankara'daki zirveyi, "Blinken, Gazze yardımını genişletme çabalarını Türkiye ile görüştüğünü söyledi" başlığıyla servis etti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasındaki soğuk zirve dünya basınında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasındaki soğuk zirve dünya basınında - Son Dakika
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