ASAVTALKS serisine konuk olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, küresel gelişmeler ve Türkiye'nin rolünü ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ASAVTALKS serisine konuk olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, küresel gelişmeler ve Türkiye'nin rolünü ele aldı

ASAVTALKS serisine konuk olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, küresel gelişmeler ve Türkiye\'nin rolünü ele aldı
09.01.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı (ASAV) liderliğinde gerçekleştirilen ASAVTALKS serisine Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat YAYCI konuk oldu. Oturumda Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD tarafından kaçırılması, İran'da Türk bölgelerine yapılan engeller ve Büyük İsrail Projesi gibi konular ele alındı.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı (ASAV) Başkanı Murat Doğanay liderliğinde gerçekleştirilen ASAVTALKS serisine Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı konuk oldu. CHP Eski Milletvekili Faik Tunay'ın moderatörlüğünde yapılan oturuma iş dünyasının önemli isimleri, STK başkanları, üst düzey bürokrasi ve strateji gruplarından temsilciler ile basın mensupları katıldı.

Yaycı konuşmasına, dünyanın gündemine oturan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının perde arkası ile başladı. Ayrıca, bu durumun Türkiye'de yaratacağı tehlikelerden ve İran'da Türk bölgelerine yapılan sistematik engellerin kurulmak istenen Büyük İsrail Projesi'ne (Siyonistan) nasıl hizmet ettiğinden de bahsetti.

ASAVTALKS'ta küresel gelişmeler ve Türkiye'nin rolü tartışıldı

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı: "Venezuela olayında gördük ki, BM sistemi iflas etmiştir."

Yaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatarak, ABD'nin kendi kurduğu Birleşmiş Milletler Örgütü'nün 51. Maddesi olan "Birleşmiş Milletler üyelerinden birine karşı silahlı bir saldırı olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri alıncaya kadar, bu üyenin bireysel veya toplu meşru müdafaa hakkını zedelemez" kuralını ihlal ettiğini söyledi. Ayrıca, ABD'nin Viyana sözleşmesi ve NATO'nun 5. Maddesi'ni de hiçe sayarak anayasal bir suç işlediğini dile getiren Yaycı, BM Güvenlik Konseyi daimi üye devletlerin de bu hegemonya hırsına ses çıkarmadığının altını çizdi.

ASAVTALKS'ta küresel gelişmeler ve Türkiye'nin rolü tartışıldı

Venezuela'da asıl mesele uyuşturucu değil, Petrol!

Yaycı, Trump'ın Maduro'yu bir devlet başkanı olarak değil bir uyuşturucu suçlusu olarak yakalattığını söylediğini ancak gerçek nedenin Venezuela'nın dünyanın kanıtlanmış en zengin petrol ülkesini olduğunu açıkladı.Operasyonun Delta force tarafıdan önce yapıldığı açıklansada DEA ekipleri tarafından yapılmıştır şeklinde değiştirildiğininde altını çizdi. Venezuella'nın dünyanın en yüksek rezervlerine sahip petrol ülkesi olmasıyla beraber altın yataklarına da ev sahipliğini yaptığı ve Caracas limanını ticarette kullandığını Çin, Rusya, İran ve Türkiye ile yüksek hacimli ticareti olduğunu vurguladı. Yapılan operasyonun deniz tarafından çıkarma ile kolayca sonuca gidildiğini ve bu sonucun jeostratejik bağlamda liman kıyısı olmayan Peru, Bolivia, Arjantin gibi latin Amerika kıtası ülkelerini de etkileyeceğini söyledi.

ASAVTALKS'ta küresel gelişmeler ve Türkiye'nin rolü tartışıldı

Sonraki Hedef Arctic- Grönland

ABD Başkanı Donald Trump Venezuella operasyonu sonrası Danimarka'nın parçası olan Grönland'a gözü dikti, 2.hedefin Grönland olduğu ve buranın Danimarka'dan kopartıldıktan sonra alınabileceğini, Danimarka'nın BM ve NATO üyesi olarak doğrudan müdahale yapılmasının hiçbir uluslaraarası hukuk ile bağdaşmayacağının altını çizdi. Grönland, stratejik konumu itibariyle ASAD stratejik araştırmalarında da Çin'in İpek Yolu güzergahının iklim değişikliği ve kutuplarının ısınmasıyla su yollarının buzların erimesiyle açılacağını öngirmesi ve Çin'den kalkan bir geminin %40 daha az maliyet ve ve deniz ulaşımını yarı yarıya indirecek konumda olduğu gerçeği ile perçinlenerek daha da önemli konumda olacağını ortaya çıkartmıştır. Grönland'da arctic derin deniz (Deep Sea Offshore) platform sahalarının olduğu doğlagaz ve petrol denizidir. Hemen akabinde de Svalbard hem küresel ata tohum bankasının olduğu ve yine petrol denizi olan kuzey arctic bölgedir.

ASAVTALKS'ta küresel gelişmeler ve Türkiye'nin rolü tartışıldı

Küresel Denklemde Türkiye

Venezuella sonrası Grönland, Svalbard, İran tehlikeleri peşi sıra gelmektedir. Türkiye'nin güneyinde Suriye'de SDGYPG_SMO(Suriye Milli Ordusu) bir ateş çemberi ve yönetilememezliğe evrilen bir kaos, nüfusun 5,3 Milyonun türkmen 1,7Milyonun ise ithal edilen Kürt ve Araplardan oluştuğu gerçeğinde Türkiye'nin Türkmen hattıyla kardeşlerimizle daha iyi sıcak ilişkide olmamız gerekliliğinin altını çizen Yaycı ayrıca İran'ın Urumiye bölgesinin çölleştiğinin ve PJAK tarafından Kürdistan kılıfı altında Siyonistan kurulması projelendirildiğinin, İran ve Suriye'de proxyler üzerinden vekalet savaşlarıyla İsrail'in önünün açıldığı gerçeğini görmemiz gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca İsrail Yunanistan görüşmelerinin hemen akabinde Libya genelkurmay başkanının ve ekibinin Türkiye ziyareti sonrası uçağının düşmesinin nasıl bir tesadüf olduğunu da kamuoyuna sordu. Türkiye, kaoslar içinde paktlar ittifaklar yaparak bölgesel oyun bozucu konumundan küresel oyun kurucu duruma doğru yükselmesinin elzem olduğunu ve coğrafyanın ve jeostratejik konumun bunu gerektirdiğini ifade etti.

ASAVTALKS'ta küresel gelişmeler ve Türkiye'nin rolü tartışıldı

Ulus Devlet, Milli Devlet

Anayasanın 66. maddesi üzerinden oyunlar kurulduğunu etnik kimlikler üzerinden Türksüzleştirmeye giden yolların denendiğini ifade eden Cihat Yaycı, Ordu kesinlikle cemaatleştirilmemeli, eğer içeride karşıt gruplar olursa milli çizginin bozulup örneklerini gördüğümüz Irak, Libya, Venezuella, Suriye vb.durumların kaçınılmaz olabileceğini Güçlü Devlet = Güçlü Ordu gerçeğinin altını çizdi.

3 ana başlıkta Türkiye'yi sıkıştırma planlarının olduğunu söyledi.

1) Vekil Örgütler

2) Hukuk ve İnsan Hakları

3) Ekonomik Baskı

Fetö gerçeğinin tamamen temizlenmediğinin altını defaatle çizdi. Türkiye'nin ABD, İngiltere ve 1417'lere kadar giden resmi ülkelerin arşiv belgelerinde <TURKİA> olarak isminin geçtiğini, Osmanlıcılık veya yeni nesil Osmanlıcılık gibi kavramlarla farklı oyunlar içine çekilmek istendiğini özellikle vurguladı. Abdulhamit'in 1876'da Devletin dili Türkçedir Türk değilsen Devlette istihdam edilemezsin gerçeğinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülük ile ordu ve kurumların millileşme kavramının herzamankinden önemli olduğu ve Anadolu Türk yurdunun dünya jeopolitik ekseninde merkez olduğunu, bu bağlamda Kıbrıs , Mavi Vatan ve Libya ile denizden komşuluğumuz ile yeni paktlar açmamızın ve dengeli siyasetle büyüme politikamızın güçleneceğinin altını çizdi.

Kapanış konuşmalarında ASAV Genel Başkanı Murat Doğanay Aklımız Fikrimiz Türkiye ve bu bağlamda en önemli konuları süratle ele alıp sonuçları üzerinden değerlendirmeler yapmanın bu konuda ön ayak olan bir düşünce kuruluşu olduğunun altını çizerek uyumamalı, uyuyanların ise sonunun hazin olduğunun altını ateş çemberine doğru giden dünyada uyanık ve sorgulayıcı olmanın önemini çizdi.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ASAVTALKS serisine konuk olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, küresel gelişmeler ve Türkiye'nin rolünü ele aldı - Son Dakika

Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi
Fahiş aidat artışlarına fren Yeni düzenlemede sona gelindi Fahiş aidat artışlarına fren! Yeni düzenlemede sona gelindi
Fenerbahçe ve Trabzonspor’un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı Adem Yeşilyurt’un yeni takımı belli oldu Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı! Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki başörtüsü polemiği büyüyor Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki başörtüsü polemiği büyüyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor 3 gün sürecek Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek
Ömer Bayram, Liverpool’da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray’a çağırdı: Dört gözle bekliyorum Ömer Bayram, Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı
Beşiktaş’ta ayrılık Yakup Arda’nın yeni adresi 3. Lig Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig
CHP’li Başarır’dan AK Parti’ye geçen Çakır’a tepki: Kılıçdaroğlu’na ’Bu adamı aday gösterme’ diye yalvardık CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçen Çakır'a tepki: Kılıçdaroğlu'na 'Bu adamı aday gösterme' diye yalvardık
Galatasaray’a dev gelir Bu kez transferden de değil Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil
“Rögarda bebek gördüm“ dedi, ortalık karıştı "Rögarda bebek gördüm" dedi, ortalık karıştı
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti

12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
10:34
Dünyaları verseler satmayacak İşte Sadettin Saran’ın transferine kapıyı kapattığı isim
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim
09:57
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:45
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
09:04
Suriye ordusunun YPG’ye verdiği süre doldu Yeni operasyon başlıyor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor
08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
08:10
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı İşte kulislere yansıyan rakam
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:26:52. #7.11#
SON DAKİKA: ASAVTALKS serisine konuk olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, küresel gelişmeler ve Türkiye'nin rolünü ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.