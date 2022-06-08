Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

TAHIL KRİZİNİ GÖRÜŞTÜLER

Bakan Çavuşoğlu, Karadeniz'deki tahıl kriziyle ilgili Birleşmiş Milletler'in Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma ve işbirliğini içeren planını açıkladı. Türkiye'nin bu planı makul bulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'nın da kabul etmesi halinde Türkiye'nin İstanbul'da bir toplantıya ev sahipliği yapabileceğini aktardı.

"TOPLANTIYA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİRİZ"

Karadeniz'de tahıl koridoru planı ile ilgili konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli fikirler ortaya çıktı ve en son BM'nin bir planı var. Bu konuda gemilerin denetlenmesi dahil, BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma ve işbirliğini içeren bir plandan bahsediyoruz. Biz Türkiye olarak bu planı makul buluyoruz. Tabi Rusya ve Ukrayna'nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Bunun detaylarını görüşmek üzere İstanbul'da bir toplantıya ev sahipliği yapabileceğimizi BM yetkililerine söyledik. Burada Ukrayna tahıl ürünlerinin ay çiçek ve ay çiçek yağının uluslararası piyasalara ulaştırılması yolunda Rusya'nın ihracatının önündeki engellerin kaldırılması talebini de son derece meşru buluyoruz." dedi.

"SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN YOĞUN ÇABA HARCADIK"

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Savaşta 3.5 ayı geride bıraktık savaşın yol açtığı insani kayıpların giderek artığını üzülerek görüyoruz. Türkiye'nin savaşın başsından beri ortaya koyduğu ilkeli tutum herkesin malumu. Savaşın sona erdirilmesi için yoğun çaba harcadık ve harcamaya devam ediyoruz. Biz hala bu tutumuzu koruyoruz savaşın müzakereler yolu ile sone erdirilmesi insanlığın yararına olur. Bu görüşümü açık bir şekilde Lavrov ile paylaştım. Son günlerde müzakerelere dönme konusunda bir zeminin olabileceğini görüyoruz biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE MÜSADE EDİLMEMELİ"

Suriye ve Libya'daki gelişmeleri de ele aldık. Farklı görüşlerimiz olsa da Rusya birlikte çalıştığımız bir ülkedir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini bir kez daha vurguladık ve terör örgütlerine müsaade edilmemesi gerekiyor. Kafkasya'da Ermenistan ile normalleşmeyi de ele aldık. Bu konuda Rusya'ya verdikleri, destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Afganistan ve orta Asya'da işbirliğimizi nasıl gelişiriz konularını da ele aldık. Görüşmelere devam edeceğiz ayrıca karşılıklı ziyaretler ile bu konuları ele almaya devam edeceğiz. Önceliğimiz Ukrayna'daki barışın kalıcı olarak tesis edilmesi. Bu ziyareti için Lavrov'a teşekkür ediyorum.

"TAAHHÜTLERİN YERİNE GELMESİNİ BEKLEMEK DOĞAL HAKKIMIZ"

Tek çözüm ile siyasi çözümdür. Teröristlerden bahsetmiyorum ılımlı muhalifler ile uzlaşmaya varmak tek çözüm yoludur. Suriyeli Kürtler ile PKK/ YPG'yi bir tutmamak lazım. Bu terör örgütleri bazı ülkeler tarafından destekleniyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmamamızın sebebi bu. Teröristlerin bu bölgeden temizlenmesi konunda hem ABD hem Rusya'nın taahhütleri var. Bu taahhütlerin yerine gelmesini beklemek bizim en doğal hakkımızdır."

LAVROV: TİCARET HACMİMİZ İKİYE KATLANDI

Bakan Çavuşoğlu'ndan sonra konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise sözlerine, "Öncelikle dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok faydalı bir görüşme oldu. Tabi ki burada iki ülkenin arasındaki ilişkiler olgunluk seviyesine ulaştı. Karşılıklı fayda var ve bu da ilişkilerimizin temelini oluşturuyor." diyerek başladı.

Lavrov konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Çok daha fazla müzakere yapılacak fikirlerimizi paylaşıyoruz. Ticaret hacmimiz ikiye katlandı. Yılın bu sürecinde 14 milyar dolara yükseldi ve ticaret konusunda büyük bir potansiyelimiz var kendi para birimlerimizi kullanarak bunu artırabiliriz. Enerji konusu da değindik bu hususta Akkuyu santralinin inşası Devam ediyor. Planlar uygulanıyor. Tabii ki uluslararası gündem de konuşuldu Ukrayna meselesini ele aldık burada hâlihazırda ortada olan zorlukları dile getirdim. Bir takım sorunlar var bunlar ülkemizin güvenliğine tehdit teşkil ediyor. Bir takım güvenlik endişelerimiz oldu askeri operasyonumuz hakkında bilgi verdim. Yapmaya çalıştığımız şey minimum sivil hasarı ile bu operasyonu bitirmek ve Rus vatandaşlarını korumak. Bizim hedeflerimiz çok net. Biz Ukrayna'daki vatandaşlarımızı Neo Naziler'in baskısından kurtarmaya çalışıyoruz.

"GIDA GÜVENLİĞİ KRİZİ SAVAŞTAN KAYNAKLANMIYOR"

Gıda güvenliği krizi bu savaştan kaynaklanmıyor. Bu durumun bir gıda krizine yol açacağını söylemek doğru olmaz. Türk meslektaşımın çabaları hayati öneme sahip kendileri ellerinde gelenleri yapıyorlar ki gemiler limandan çıkabilsin. Basında buradaki insanları esir tuttuğumuz söyleniyor bu doğru değil biz sürekli insani yardım koridorları açıyoruz. İsteyen herkes bu koridorları kullanarak hareket edebilir. Bir takım mayın temizleme operasyonlarımız var. Zelenski bize silah verin gemilere karşı kullanabiliriz dedi bu Ukrayna'nın hedefini açıkça ortaya koymaktadır.

"UKRAYNA'NIN HAZIRSA BİZ DE HAZIRIZ"

Eğer Ukrayna hazırsa biz de hazırız. Bu konunun detaylarını Türkiye ile de görüşüyoruz. Bu ufak bir sorun herhangi bir engel görmüyoruz. Onları engellemiyoruz. Ukrayna her zaman bunu rahatsız edici bir mesele olarak gündeme getiriyor. Sayın Putin kendi şahsen açıklama yaptı: Biz bu limanların açık olması konusunda söz verdik. Ukraynalılar mayınları temizlerse biz de askeri gücümüzü bu anlamda kullanmayacağız.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞESİNİ DİKKATE ALIYORUZ"

Burada Suriye meselesi defalarca görüşüldü. 2019'da referandum imzaladık bölgenin terör tehditlinden temizlenmesi için ama buradaki tüm hedefler tabii ki uygulanmalı biz bunu ciddi bir şekilde takip ediyoruz Türk dostlarımızın endişelerini ise dikkate alıyoruz. Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından Suriye sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi benzer tehditler bizim sınırımızda da vardı. Suriye meselesi ile ilgili iş birliği yapacağız.

"KARADENİZ'DE MONTRÖ SÖZLEŞMESİNE UYMAK ZORUNDAYIZ"

Daha önce burada tahıl ürünlerinin ihracatı konusunda Rus tarafı gerekli adımları attı, üzerimize düşen her şeyi yaptık. Buğdayın çıkması için güvenliğin sağlanması için Türk dostlarımız ile çalışmaya hazırız. Zelenski'nin yaptığı açıklamalar önemli bir rol oynuyor kendisi mayınların temizlenmesine karşıyı top onların sahasında şu anda. Biz gerekli adımları atma konusunda kararlıyız ve İstanbul'da yapılması planlanan görüşme çok önemli. Bu sorunu çözebilmek için kendi limanlarını mayınlardan temizlemeli ancak bu gerçekleştikten sonra gemiler rahatlıkla hareket edebilir. İki lider arasındaki görüşme konusunda ise Zelenski bir toplantı talep ediyor ama sürekli pozisyonunu değiştiriyor. Kendisi Rus askerlerinin çekilmesini ön koşul olarak belirtti. Sürekli pozisyonunu değiştiriyor. Bu yüzden şunu vurgulamak istiyorum top Ukrayna tarafının sahasında. Nisandan bu yana müzakere pozisyonlarını değiştirdiler. İstanbul'da bazı sözler verdiler birtakım adımlar atmaları gerekiyordu. Nisanın ortasında bir taslak sunduk ama ne yazınki cevap alamadık."