Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlilerin toprakları pazarlık konusu yapılamaz

Dünya

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Filistinlilerin uğrunda on binlerce evladını şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Pakistan İş Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile toplantıya iştirak etmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi. İki ülkenin iş çevrelerini bir araya getiren bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Aramızdaki gönül bağı ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gerçek potansiyelini değerlendirmemiz için mümbit bir zemin teşkil ediyor. İkili ticaretimiz hamdolsun yıldan yıla giderek güçleniyor. 2024 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 oranında artarak bugüne kadar ki en yüksek seviyesi olan 1,4 milyar dolara dayandı ancak yine de 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizin oldukça gerisindeyiz" diye konuştu.

Erdoğan, potansiyellerinin hayata geçirilmesinde herkese görev düştüğünü vurgulayarak, "Bu doğrultuda Tercihli Ticaret Anlaşmamızın kapsamının genişletilerek Serbest Ticaret Anlaşmasına doğru evrilmesinin istikrarlı ve dengeli bir ticaret hacmi artışına vesile olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Bu niyetlerini teyit eden ortak bildiri metninin bugün ticaret bakanları tarafından imzalandığını anımsatan Erdoğan, "Ayrıca kombine yük taşımacılığını geliştirmemiz, taşıma imkanlarımızda çeşitliliği sağlamamız, özellikle kara yolu ve demir yolunda ilerleme kaydetmemiz önemlidir. İslamabad-Tahran- İstanbul Yük Treni Hattı'na yeniden işlerlik kazandırılması gibi ortak koridor, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ve kalkınma yolu güzergahlarında bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirebileceğimiz projeleri değerlendirmemiz tüm bölgemizin menfaatine olacaktır. Pakistan 250 milyona yakın dinamik nüfusu, tarıma elverişli toprakları, uluslararası ticaret güzergahı açısından stratejik konumuyla geleceğin önemli ekonomileri arasına girmeye aday ülkelerin başında geliyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her geçen yıl dönüşen Pakistan ekonomisinin gelecek dönemde enerji başta olmak üzere, tarım, sağlık ve altyapı alanlarında önemli projelere imza atmasının beklendiğini ve Türkiye olarak bu vizyona göre hazırlıkları yaptıklarını dile getirdi.

'TÜRK FİRMALARI PAKİSTAN'DA TOPLAM DEĞERİ 3,5 MİLYAR DOLARA ULAŞAN PROJELERE İMZA ATTI'

Pakistan'da kamu kesimi ve özel sektörden 50'yi aşkın firmanın faaliyet gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, "Biliyorsunuz, müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sıradayız. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanlarında Türk firmaları Pakistan'da toplam değeri 3,5 milyar dolara ulaşan projelere imza attı. 2 milyar doları aşan Türk yatırımının bulunduğu Pakistan'la yatırımların daha da artırılmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle kapsamlı yatırım teşvikleri sunan ülkemize Pakistanlı firmaları da davet ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz sizlere süreç boyunca rehberlik edecektir" dedi.

Erdoğan, devlet adamları ve siyasetçiler olarak görevlerinin iş dünyasına yardımcı olmak, önünü açmak ve girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak olduğuna dikkat çekerek, "Bugüne kadar hep bunu yaptık. Yatırımcılarımızın iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliği fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmesi için her türlü desteği verdik. Hamdolsun müşterek çabalarımız sayesinde kısa sürede gözle görünür mesafeler aldık. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Türkiye-Pakistan iş birliğinin semerelerini ticaret, yatırımlar ve diğer alanlarda da toplayacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin, 6 Şubat 2023'te tarihinin en büyük tabii afetlerinden birini yaşadığını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok kısa süreyle meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bu zor günümüzde de Pakistan halkının desteğini, duasını ve dayanışmasını ilk andan itibaren yanımızda hissettik. Şerif kardeşimin şahsında Pakistan halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Siz nasıl bizim yanımızda olduysanız, biz de ihtiyaç duyduğunuzda her zaman sizin yanınızda olacağız. Geçtiğimiz perşembe günü depremin ikinci yıl dönümüydü. Sizlere şunu söylemek isterim; depremin Türk ekonomisine doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları bulmasına rağmen yaralarımızı süratle sarıyoruz. Ekonomide, üretimde, istihdamda, yatırımda, turizm ve savunma sanayi alanında hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Depremin üzerinden iki sene bile geçmeden 201 bininci konutun anahtarlarını evi yıkılan vatandaşlarımıza teslim ettik. Yılbaşına kadar 252 bin konut daha yapıp inşallah bu ağır yükün altından kalkmış olacağız."

'İHRACATTA 262 MİLYAR DOLARLA SON 100 YILIN REKORUNU KIRDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda 986 bin kişilik istihdam artışı sağladıklarını kaydederek, "Bir taraftan depremin izlerini silerken diğer taraftan ekonomideki atılımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2024 yılında ihracatta 262 milyar dolarla son 100 yılın rekorunu kırdık. İstihdam sayımız 32 milyon 748 bin kişiye yükseldi. Turizmde 62 milyondan fazla kişiyi ülkemizde ağırladık. Merkez Bankamızın rezervleri sürekli artıyor. Bölgemizdeki sıcak çatışmalara ve küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen Türkiye olarak bütün bu başarılara hamdolsun imza attık" ifadelerini kullandı.

'GAZZE, GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİNDİR'

Yeni yönetimle beraber çalışarak Suriye'de ekonomi, ticaret ve yatırımlar noktasında çok farklı bir sürece gireceklerini vurgulayan Erdoğan, "Komşumuz Suriye'de 13,5 yıldır devam eden çatışmalar ve zulüm, 8 Aralık tarihi itibarıyla yerini ümit dolu bir atmosfere bıraktı. Suriye'den sonra bir başka olumlu haber de biliyorsunuz 19 Ocak'ta Gazze'den gelmişti. 15 aydır İsrail'in katliamlarına ve soykırımına maruz kalan Gazze'de bizim de katkı sunduğumuz bir süreç sayesinde geçici ateşkes sağlanmıştı. Filistinliler taahhütlerini yerine getirirken İsrail'in yine verdiği sözleri tutmaması sebebiyle maalesef ateşkes mutabakatı önceki gün çıkmaza girdi. Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına doğru sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Şu gerçeği bir kez daha önemle ifade etmek istiyorum; Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir. İnşallah ebediyen de öyle kalacaktır. Filistinlilerin uğrunda on binlerce evladını şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

'TÜRKİYE VE PAKİSTAN'IN STRATEJİK OLDUĞU KADAR MEŞAKKATLİ BİR COĞRAFYADA YER ALIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Pakistan'ın stratejik olduğu kadar meşakkatli bir coğrafyada yer aldığını herkesin bildiğini aktararak, "Etrafımızda yaşanan hadiseler dolayısıyla güvenlikten ekonomiye geniş bir alanda ciddi sınavlarla yüzleşiyoruz. Bununla birlikte önümüze çıkan tüm engelleri aşacak tüm zorlukların üstesinden gelecek kudrete, iradeye, azme ve kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahibiz. Türkiye Pakistan el ele, omuz omuza verirse ekonomiden güvenliğe birçok alanda bu coğrafyanın barışına, huzuruna, kalkınmasına en fazla katkıyı yapabilecek iki ülkedir. Bunun için hedeflerimize sıkı sıkıya sarılacağız. Zorluklara değil fırsatlara odaklanacağız. Sorunların altında ezilmeyecek çözüm için gayret göstereceğiz. Evlatlarımıza daha mutlu, müreffeh ve güçlü bir Türkiye ve Pakistan bırakmak için canla başla çalışacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 7'nci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında imzaladığımız belgelerin, bizim bu hedeflere en kısa sürede ulaşmamıza vesile olmasını diliyorum. Her birinizin katkılarıyla bilhassa müteahhitlik, belediyecilik, güneş ve rüzgar enerjisi, sağlık turizmi, helal sektörü, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında ticaret ve yatırım iş birliğimizin daha da güçleneceğine inanıyorum. İş dünyamızın da karşılıklı yatırımlarında ve faaliyetlerinde desteklenmesi konusunda irademizin tam olduğunu bir defa daha teyit etmek istiyorum. Bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Berat'ınızı ve inşallah 1 Mart'ta erişeceğimiz Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.