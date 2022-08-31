Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını! İşte ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Prenses Diana... - Son Dakika
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Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını! İşte ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Prenses Diana...

31.08.2022 10:24

1997 yılında Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana, bir zamanlar 'dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını' olarak anılıyordu. İşte ölümünün 25. yılında Diana'nın yaşamına dair objektiflere yansıyan kareler...

Kraliyet ailesinin hayatıyla en çok dikkat çeken üyesi Prenses Diana 1997 yılında Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ölümünün üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen hala hafızlarda yer eden Galler Prensesi Diana, bir zamanlar "dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını" olarak anılıyordu.

Ölümünün 25. yılında, Diana'nın yaşamına objektiflere yansıyan kareleriyle bakıyoruz.

Diana Frances Spencer, 1 Temmuz 1961'de İngiltere Norfolk'taki Sandringham yakınlarında doğdu.

Prenses Diana: Ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Diana'nın yaşamı

İngiltere'de soylu sınıfın bir üyesi olarak dünyaya geldi, Althorp Vikont'unun en küçük kızıydı.

Prenses Diana: Ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Diana'nın yaşamı

Anne ve babası 1969'da boşandıktan sonra sık sık ebeveynlerinin Northamptonshire ve İskoçya'daki evleri arasında seyahat etmek zorunda kaldı.

Prenses Diana: Ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Diana'nın yaşamı

Diana ilk olarak bir kolejde eğitim aldı. Ardından 1974'ten itibaren Kent bölgesinde yatılı okulda okudu. 1977'te burayı terk ederek İsviçre'de bir okula kaydoldu, ertesi yılın Paskalya ayında da burayı bıraktı. Okul sonrası Londra'da dadılık yaptı. Bir anaokulunda asistanlıkla devam etti.

Prenses Diana: Ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Diana'nın yaşamı

Galler Prensi ile arkadaşlıklarının daha ciddi bir hal aldığına dair söylentiler yayılmıştı bile. Bu andan itibaren basın ve televizyonlar onu çevrelemeye ve her adımını takip etmeye başladılar. 24 Şubat 1981'de Prens Charles ve Lady Diana Spencer, Buckingham Sarayı'nda nişanlandıklarını resmen açıkladılar.

Prenses Diana: Ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Diana'nın yaşamı

"Yüz yılın düğünü" olarak adlandırılan bir törenle, Diana ile Prens Charles, 29 Temmuz 1981'de St. Paul Katedrali'nde evlendi. Tören televizyonlarda gösterildi ve tüm dünyadan milyonlarca kişi tarafından izlendi. Buckingham Sarayı'ndan katedrale kadar 600 bin civarı kişi o anlara tanıklık etmek için toplandı.

Prenses Diana: Ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Diana'nın yaşamı

Diana her zaman büyük bir aile özlemi duydu. Evliliklerinin ilk yılında, 21 Haziran 1982'de oğlu Prens William dünyaya geldi. Çocuklarının, kraliyet teamülleri izin verdiği ölçüde "normal" bir şekilde yetişmelerini istedi.

Prenses Diana: Ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Diana'nın yaşamı

1984'ün 15 Eylül'ünde, William'ın bir kardeşi oldu: Prens Harry. Oğulları özel öğretmenler tarafından eğitilmedi, diğer çocuklarla birlikte okula gittiler.

Prenses Diana: Ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Diana'nın yaşamı

Diana çocuklarının gelişimine çok ilgili bir anne oldu.

Prenses Diana: Ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Diana'nın yaşamı

ABD'ye ilk resmi ziyaretinde Prenses, Beyaz Saray'da John Travolta ile dans etti.

Prenses Diana: Ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Diana'nın yaşamı

Diana'nın şöhreti gittikçe büyüdü. Bir moda ikonuna dönüşüyordu. Kıyafetleri her zaman ilgi odağıydı. Yardım kuruluşlarına ilgisi ve desteği de gittikçe görünür olmuştu. AIDS hastalarının durumunu yansıtmak adına önemli bir rol üstlenmişti. Onlarla el sıkışması, temasın tehlikeli olmadığı doğrultusunda kamuoyuna güçlü bir mesaj vermişti.

Prenses Diana: Ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Diana'nın yaşamı

1980'lerin sonundan itibaren Prens Charles ile ayrı yaşamlar sürmeleri, daha da görünür oldu. 1992'deki resmi bir ziyaret sırasında Diana, Tac Mahal önünde tek başına poz veriyordu. Bu fotoğraf, çiftin resmiyette birlikte olmaya devam etseler bile, yollarını ayırmakta olduğunun ifadesi olarak görüldü.

Prenses Diana: Ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Diana'nın yaşamı

Yaşamı boyunca Rahibe Teresa ile yakın bir iletişim içerisinde oldu. Yardım çalışmalarıyla bilinen Rahibe Teresa, 1979'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Hayırsever rahibe, Diana'nın ölümünden 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Prenses Diana: Ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Diana'nın yaşamı

Ayrı geçen yılların ardından, Diana ile Charles 28 Ağustos 1996'da resmen boşandı. Ertesi yıl Haziran ayında 79 elbisesini açık artırmayla sattı ve yardım vakıfları için 4,5 milyon dolar topladı. Bu adım, geçmişle bağları koparmasını sembolize etti.

Prenses Diana: Ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Diana'nın yaşamı

Prenses 1997'de anti personel mayınların yasaklanması çağrısında bulundu. Aktivistler, Diana'nın kampanyaya katılımının "dönüm noktası" niteliğinde olduğunu söyledi.

Prenses Diana: Ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Diana'nın yaşamı

31 Ağustos 1997'de Dodi Al Fayed ile birlikte Ritz Paris'te yediği yemeğin ardından limuzinine bindi. Prenses yeni arkadaşıyla görüntülemek isteyen fotoğrafçılar tarafından takip ediliyorlardı. Bu kovalamaca, bir alt geçitte trajediyle sonuçlandı: Ölümcül bir kaza.

Prenses Diana: Ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Diana'nın yaşamı

Westminster Abbey'de bir milyondan fazla kişi cenaze kortejine katıldı. Spencer ailesinin Northamptonshire'daki evine, son yolculuğunu yaptı. Fotoğrafta, tabutunu takip edenler, soldan sağa Prens Charles, 12 yaşındaki Prens Harry, kardeşi Earl Spencer, büyük oğlu Prens William ve Edinburg Dükü Philip görülüyor.

Ölümünün 25. yılında Diana hâlâ "Halkın Prensesi" olarak hatırlanıyor.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını! İşte ölümünün 25. yılında fotoğraflarla Prenses Diana... - Son Dakika

BBC
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