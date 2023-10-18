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Gazze'nin öncesi ve sonrası fotoğraflara yansıdı - Son Dakika

Gazze'nin öncesi ve sonrası fotoğraflara yansıdı

Son Güncelleme: 18.10.2023 12:46

Filistin Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'de başlayan çatışmalarda İsrail'in işgal altındaki Gazze'ye yaptığı saldırılar sonucunda ortaya çıkan yıkımın havadan görüntülenmiş 'öncesi ve sonrası' fotoğraflarını paylaştı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 12'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor. 7 Ekim'de başlayan çatışmalarda İsrail'in işgal altındaki Gazze'ye yaptığı saldırılar sonucunda ortaya çıkan yıkımın havadan görüntülenmiş bölgenin öncesi ve sonrası fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşılan karelerde şehrin durumu çok vahim.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurmaya devam etti. 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde saldırılar sonucunda ölenlerin sayısı 3 bine, yaralıların sayısı 12 bin 500'e yükseldi.

ÖNCESİ VE SONRASI FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Filistin Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'de başlayan çatışmalarda İsrail'in işgal altındaki Gazze'ye yaptığı saldırılar sonucunda ortaya çıkan yıkımın havadan görüntülenmiş 'öncesi ve sonrası' fotoğraflarını paylaştı.

İşte bombaların yağdığı Gazze'nin öncesi ve sonrası;

Resmen haritadan silindi! İşte bombaların yağmur gibi yağdığı Gazze'nin öncesi ve sonrası
Resmen haritadan silindi! İşte bombaların yağmur gibi yağdığı Gazze'nin öncesi ve sonrası
Resmen haritadan silindi! İşte bombaların yağmur gibi yağdığı Gazze'nin öncesi ve sonrası
Resmen haritadan silindi! İşte bombaların yağmur gibi yağdığı Gazze'nin öncesi ve sonrası
Resmen haritadan silindi! İşte bombaların yağmur gibi yağdığı Gazze'nin öncesi ve sonrası
Resmen haritadan silindi! İşte bombaların yağmur gibi yağdığı Gazze'nin öncesi ve sonrası
Resmen haritadan silindi! İşte bombaların yağmur gibi yağdığı Gazze'nin öncesi ve sonrası
Resmen haritadan silindi! İşte bombaların yağmur gibi yağdığı Gazze'nin öncesi ve sonrası
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Gazze'nin öncesi ve sonrası fotoğraflara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'nin öncesi ve sonrası fotoğraflara yansıdı - Son Dakika
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