Gizemli Ölüm: Victoria Natalini'nin Trajedisi

11 Eylül 2015'te, Brezilya'nın São Paulo kentindeki Waldorf Rudolf Steiner Okulu'ndan bir grup öğrenci, saha gezisi için kırsaldaki bir çiftliğe doğru yola çıktı.

17 yaşındaki Victoria Mafra Natalini o öğrencilerden biriydi. Geziden eve geri döndüğünde en sevdiği müzik grubu olan Queen'in konserine gitmeyi hevesle bekliyordu.

Ancak bu hayali gerçekleşemedi, çünkü bu onun hayatının son gezisi olacaktı.

Victoria çiftliğe ulaşmalarından birkaç gün sonra ölü bulundu.

Onun nasıl öldüğü, aradan geçen 10 yıla rağmen hâlâ gizemini koruyor.

Babasıysa adalet arayışını ve davayı araştırmayı sürdürüyor.

Gezideki gizemli ölüm

34 öğrenciden oluşan grup São Paulo'nun Itatiba bölgesindeki Pereiras Çiftliği'nde birkaç gün geçirecekti.

İki öğretmen ve üç topoğrafya teknisyeninin eşlik ettiği öğrenciler, uygulamalı matematik ve topoğrafya çalışmaları yapacak, çiftlik arazisinin detaylı haritasını çıkaracaklardı.

Okul öğrencilerin çiftliğe cep telefonu getirmesine izin vermemişti.

Victoria'nın babası João Carlos Natalini BBC News Brasil'e, "Çocukların aileleriyle haberleşmelerine izin verilmemişti. Okulun görevlerini yerine getireceğine güvenmiştik" diyor.

Gezinin beşinci gününde öğrenciler, çiftliğin farklı bölgelerini haritalandırmak üzere gruplara ayrıldı.

14:30 sıralarında Victoria kendi grubundaki arkadaşlarına tuvalete gideceğini söyledi ve yaklaşık 500 metre ötedeki çiftlik evine doğru giden patikadan yürümeye başladı.

Polis soruşturmasına göre bu, arkadaşlarının Victoria'yı son gördükleri andı.

Aradan iki saat geçmesine rağmen Victoria geri dönmeyince, arkadaşları öğretmenlere durumu anlattı ve genç kızı arama çalışmaları başladı.

Natalini, kendisine o dönemde aktarılan bilgiye göre, yetkili mercilerden ancak akşamüstü yardım istendiğini söylüyor.

Kendisineyse kızının kaybolduğu haberi gece saatlerinde verilmiş ve çiftliğe ulaşması gece 11.00'i bulmuş.

Natalini çiftliğe ulaştığında arama çalışmaları durdurulmuştu ve Victoria'nın kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu.

Ertesi sabah erken saatlerde Arama çalışmalarına yeniden başlandı ve polis helikopteri Victoria'nın cansız bedenini çiftlik yakınında arazide tespit etti.

Natalini, hayatının o en kötü gününü şöyle anlatıyor: "Bana onun cesedini bulduklarını söylediklerinde büyük bir şok yaşadım. O an ayaktaydım ve ayakta durabilmek için kendimi toparlamam gerekti. Her şey çok zordu. Aileme haber vermeli ve kızımın cesedini teşhis etmeliydim."

Doğal ölüm mü, cinayet mi?

İlk incelemede vücudunda gözle görülür bir yara izi ya da bir suçun kurbanı olmuş olabileceğine dair açık bir işaret bulunmadığından, Victoria'nın doğal sebeplerle ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulmaya başlandı.

Ölümünden sonra kısa sürede hazırlanan Adli Tıp raporunda ölüm sebebinin "belirlenemediği, doğal ölüm olabileceği" belirtildi.

İncelemeler Victoria'nın uyuşturucu ya da alkol kullanmamış olduğunu gösteriyordu.

O dönemde basında Victoria'nın geçmişte nöbetler geçirdiğine dair iddialar da yer almıştı ama aile bu iddiaları yalanladı.

Natalini kızının sağlıklı olduğunu, iyi beslendiğini ve spor yaptığını; bu yüzden raporun işaret ettiği sonuçlardan şüphe duyduğunu söylüyor.

"Üzerinden birkaç gün ya da hafta geçmişti ki, her şeyin ne kadar tuhaf olduğunu düşünmeye başladık. Cesedi, kaybolduğunda gitmeyi planladığı çiftlik evinin karşısında bulunmuştu, ve bu durum soru işaretleri yarattı. Defalarca yerel polisten soruşturma yapmalarını istedik ama onlar ölümün doğal yollardan olduğunu öne sürerek bu talebimizi reddettiler."

Natalini'nin özellikle cesedin bulunduğundaki şekli hakkında şüpheleri vardı: yüzüstü yatıyordu ve kolları birbirine dolanmıştı. Ona göre bu, birinin onun bedenini muhtemelen hareket ettirdiğine işaret ediyordu.

Davayı kendi başına araştırmaya karar verdi ve özel adli tıp uzmanları tuttu. Uzmanlar, dışarıdan görülür yaralanmalar olmamasına rağmen, Victoria'nın öldürülüp, cesedinin bulunduğu yere taşındığı sonucuna ulaştı.

"Tuttuğum uzmanlar kızıma ilişkin tüm materyali inceledi ve tüm süreci yeniden kurgulayarak bunun doğal bir ölüm olmadığını ortaya koydular."

Natali bu özel raporu polise iletti. Sonuç olarak dosya yeniden açıldı ve Sao Paulo Cinayet ve Kişilerin Korunması Şubesi'ne (DHPP) sevk edildi.

2016 başlarında DHPP, São Paulo Kamu Güvenliği Dairesi'ne bağlı Adli Tıp merkezinden yeni bir rapor talep etti.

Adli Tıp'ın yeni raporu Victoria'nın "doğrudan boğma şeklinde mekanik asfiksi" nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyordu. Bu da onun öldürülmüş olabileceğine işaret ediyordu.

Uzmanlar bu tip ölümün genellikle elle boğma olaylarında görüldüğünü, yani Victoria'nın saldırıya uğramış olabileceğini söylüyor.

Natalini kızının çiftlik evine doğru giderken pusuya düşürülerek öldürüldüğüne inanıyor.

"Muhtemelen kendisini savunmaya çalıştı ve ona saldıran kişi, çığlık atıp kendisini ihbar etmesinden korkarak, onu susturmaya çalıştı. Bu yüzden ağzını ve burnunu kapadılar, ve kızım boğularak öldürüldü".

Olayın yaşandığı Pereiras Çiftliği yeni rapora verdikleri yanıtta, soruşturmaya destek olduklarını ve müfettişlerle adli tıp uzmanlarına yardım ettiklerini belirterek, "konuşmak isteyen tüm çalışanlarımızla, gerekli gördükleri kadar konuştular, ve istedikleri tüm belgeleri de gösterebiliriz" açıklamasını yaptı.

Açıklamada "Polis soruşturması hep azami özgürlükle yürütüldü ve müfettişlerin talimatlarına harfiyen uyduk" dendi.

Sao Paulo Toplum Polisi, BBC News Brasil'e yaptığı açıklamada, soruşturmada herhangi bir hata ya da eksiklik olduğunu reddederek, "tüm gerekli adli kolluk önlemlerinin alındığını" belirtti.

Dava nasıl ilerliyor?

Şubat ayı başında Yüksek Mahkeme'nin (STJ) 4. Dairesi Victoria'nın gittiği Waldorf Rudolf Steiner okulunun, Victoria'nın babasına manevi tazminat olarak yaklaşık 188.000 dolar ödemesine hükmetti.

Bu, Brezilya'da duygusal sıkıntı, aşağılanma ya da itibar zedelenmesi gibi maddi olmayan zararlar için öngörülen bir tazminat türü.

Mart ayında mahkeme, Victoria'nın kayboluşu ve öldürülmesiyle sonuçlanan olayda öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin, cezai sorumluluk taşıyan bir ihmallerinin olmadığına hükmetti.

Victoria'nın babası, dosyanın soruşturulmasında usule ilişkin hatalar olduğunu savunarak, bu karara itiraz etmeyi planlıyor.

Öte yandan, yetkililerin başlangıçta Victoria'nın ölümünü doğal nedenlere bağlayarak rafa kaldırdıkları dosya yeniden, "cinayet" davası olarak açıldı.

Yetkililer, soruşturmada sona yaklaşıldığını söylüyor.

Sao Paulo Eyaleti Eğitim Bakanlığı da olayın yaşandığı dönemde okulun faaliyetlerinin araştırıldığını ancak bir usulsüzlük tespit edilmediğini açıkladı.

Okul da yaptığı yazılı açıklamada, "Saha gezisi sırasında tüm gerekli güvenlik prosedürlerinin uygulandığını ve Victoria'nın yokluğu fark edilir edilmez yetkili makamlarla iletişime geçildiğini" belirtti.

Ayrıca "tüm pedagojik aktivitelerde - ister okulda, ister kampüs dışında olsun - öğrencilere refakat etmesi için nitelikli profesyonel ekiplerin görevlendirildiği" eklendi.

Victoria'nın ölümünden duyulan üzüntüye de yer verilen açıklamada, "soruşturmanın ilk gününden bu yana yetkililer ve adli mercilerle iş birliği yapma taahhüdünü sürdürdükleri" ve "öğrencilerinin ölümüne ilişkin koşulların hâlâ aydınlatılamamış olmasından derin üzüntü duydukları" ifade etti.

"O benim kızım ve pişman değilim"

Natalini, dava yeniden açılmış olsa da, kızının ölümüne ilişkin yanıt arayışını birkaç farklı yoldan sürdürüyor.

Üç yıl önce başlattığı online kampanyayla, olayın aydınlatılması için kamuoyu baskısı oluşturmak amacıyla imza topluyor.

Kampanyayı şu ana kadar 58.000 kişi imzaladı ve Natalini kızının ölümüne dair tüm sorular yanıtlanana kadar kampanyayı sürdürüp, farkındalık yaratmakta kararlı.

Sosyal medyada da davayla ilgili son gelişmeleri paylaşıyor. Instagram'da "Victoria Natalini vive" (Victoria Natalini yaşıyor) profilinde, davadan son haberleri veriyor.

Natalini ayrıca polise sunulmak üzere yeni bulgular ortaya çıkarmak amacıyla özel araştırmasını da sürdürüyor. Son olarak, olayla ilgili bilgi sağlayacak kişilere ödül verileceğini duyurdu.

Yorulmak bilmeden verdiği adalet mücadelesinde Natalini aynı zamanda yoğun bir duygusal yükün de altında, ama gerekirse her şeyi yeniden yapacağını söylüyor.

"O benim kızım, pişman değilim".

Bu habere Vitor Tavares ve Rute Pina da katkıda bulundu.