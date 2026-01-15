Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform - Son Dakika
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform

Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform
15.01.2026 16:59  Güncelleme: 17:39
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize\'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform
Rize'de düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Uluslararası Ayder Forumu Proje Başkanı Hakan Gültekin, ''Bu forum tek seferlik bir etkinlik değil Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir düşünce ve değerlendirme platformudur'' ifadesini kullandı. ''Enerji dünyayı ayakta tutan temel güçtür'' diyen Gültekin bir sonraki forumun ''sağlık'' üzerine yapılacağını belirtti.

Rize'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'nda, " Enerji, Güvenlik ve Diplomasi' başlığı ele alındı.

Organizasyona; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, belediye başkanları, kurum amirleri, yerli-yabancı basın mensupları ve uluslararası temsilciler katıldı.

Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform

"BU FORUM RİZE'DEN DÜNYAYA AÇILAN SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜŞÜNCE PLATFORMU"

Burada konuşma yapan Uluslararası Ayder Forumu Proje Başkanı Hakan Gültekin, devletin hedeflerini sahada desteklemeyi ve kamu, sivil toplum ile paydaşların ortak çalışmalarının toplumsal faydasını artırmayı amaçladığını söyledi. Gültekin, Rize'nin markalaşma yolculuğunda yürütülen çalışmaların "kamu ile toplum arasında güçlü bir köprü" niteliği taşıdığını ifade etti.

Gültekin, "Uluslararası Ayder Forumu Derneği olarak yola çıkarken tek bir hedefimiz vardı. Rize'yi ve Ayder'i sadece turizm değil küresel fikirlerin ve diplomasinin de zirvesine getirmek. Hatırlayacağınız üzere geçen yıl burada yine çok kıymetli bir heyetle bir gelmiş, lojistik ve ulaşım üzerine ilk Ayder Forumu'nu gerçekleştirmiştik. O gün ektiğimiz tohumların bugün yeşerdiğini ve bu sorumun uluslararası bir diplomasi masasına dönüştüğünü görmek bizler için büyük bir gururdur. Bu forum tek seferlik bir etkinlik değil Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir düşünce ve değerlendirme platformudur." ifadelerini kullandı.

Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform

"DÜNYANIN EN KRİTİK GÜNDEMİ: YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR VİZYON"

Konuşmasında enerji başlığının önemine de değinen Gültekin, Rize'nin ev sahipliğinde yenilenebilir enerji potansiyeli, doğal kaynaklar ve sürdürülebilirlik çerçevesinde dünyanın en kritik gündemlerinden biri olan enerjiyi ele almak için bir araya geldiklerini söyledi. Forumda ortaya çıkacak "ortak akıl" ve alınacak kararların gelecek nesillere daha yaşanabilir ve daha güçlü bir gelecek bırakma hedefi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform

BİR SONRAKİ ULUSLARARASI FORUM "SAĞLIK" TEMASIYLA OLACAK

Gültekin, "Enerji dünyayı ayakta tutan temel güçtür; ancak yaşamı anlamlı kılan ve vazgeçilmez olan en önemli değer sağlıktır" diyerek bir sonraki uluslararası Ayder Forumu'nun Sağlık Bakanlığı himayelerinde "sağlık" temasıyla düzenleneceğini açıkladı.

Son Dakika Dünya Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform - Son Dakika

