İsrail, Gazze\'deki ateşkes kapsamında 96 Filistinli esiri serbest bıraktı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esir takası kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında yer alan Ofer Hapishanesi'nden Filistinli esirleri salıverdiği belirtildi.

96 FİLİSTİNLİ ESİR SERBEST KALDI

Ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında aralarında "müebbet hapis cezası"na çarptırılanların da olduğu 96 Filistinli esirin serbest kaldığı ifade edilen haberde, Filistinlilerin Ramallah'taki kültür sarayına getirildikleri kaydedildi.

22 YIL SONRA AİLESİNE KAVUŞTU

Ramallah'ın kuzeyindeki Beyt Rima'dan tutuklu Tarık el-Barguti, 22 yıl boyunca İsrail esareti altında kaldıktan sonra ailesine kavuştu. Barguti, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

HAMAS 20 REHİNEYİ KIZILHAÇ HEYETİNE TESLİM ETTİ

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 kişiyi Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetlerine teslim ederek, sağ tüm İsrailli esirleri serbest bırakmıştı.

Filistin Esirler Medya Ofisi de İsrail'in ateşkes kapsamında salıvereceği müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 kişinin listesini yayımlamıştı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.