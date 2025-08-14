İsrail\'in yeni işgal planına Türkiye\'den sert tepki

İsrail Filistinlileri tamamen yok edecek yeni işgal planını onayladı. Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimler genişletilerek Batı Şeria ile fiili bağlantının kesilmesinin amaçlandığı E1 bölgesi planına tepkiler gecikmedi.

İSRAİL'İN E1 BÖLGESİ PLANINA TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Türkiye'den de İsrail'in skandal planına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsrail'in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yoludur. Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail makamlarının "E1" yerleşim planını ilerletme kararına ilişkin, "İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme kararı, uluslararası hukukun bir başka ihlalidir." açıklamasında bulundu.

AB: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ ZAYIFLATIYOR

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığı yönündeki açıklamasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail makamlarının E1 yerleşim planını ilerletme kararı, iki devletli çözümü daha da zayıflattığı gibi uluslararası hukuku da ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

HAMAS'TAN KİTLESEL GÖSTERİ ÇAĞRISI

Hamas, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ve işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişletme planlarına karşı yarın dünya genelinde kitlesel gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, "Cuma günü, Gazze'ye desteğin vurgulandığı ve Batı Şeria'yı ele geçirme planlarının reddedildiği bir öfke günü olsun." ifadesi kullanıldı.

İSRAİL'İN E1 BÖLGESİ PLANI

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Bakanı Smotrich, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu. İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu ise 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.

BATI ŞERİA VE KUDÜS'Ü BİRBİRİNDEN AYIRMAK AMAÇLANIYOR

Filistin yönetimi ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum, Batı Şeria'daki bölgeleri birbirinden koparmayı ve Kudüs'ü dört bir yandan Filistin topraklarından ayrıştırmayı planlayan "E1" projesine itiraz ediyor. Söz konusu hamlenin, iki devletli çözüm şansını yok edeceği vurgulanıyor.

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan, fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesi başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti. "E1" projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

5 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ SÜRGÜN TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor. Birleşmiş Milletlerin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş ancak İsrail kararı reddetmişti.