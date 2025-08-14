İsrail'in yeni işgal planına Türkiye'den sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail'in yeni işgal planına Türkiye'den sert tepki

İsrail\'in yeni işgal planına Türkiye\'den sert tepki
14.08.2025 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü fiilen birbirinden ayırarak işgali genişletmeyi amaçlayan E1 bölgesini onaylaması Türkiye ile birlikte pek çok ülkenin sert tepkisiyle karşılaştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu adım uluslararası hukuku ve BM kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini hedef almaktadır." denildi.

İsrail Filistinlileri tamamen yok edecek yeni işgal planını onayladı. Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimler genişletilerek Batı Şeria ile fiili bağlantının kesilmesinin amaçlandığı E1 bölgesi planına tepkiler gecikmedi.

İSRAİL'İN E1 BÖLGESİ PLANINA TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Türkiye'den de İsrail'in skandal planına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsrail'in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yoludur. Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz."

İsrail'in yeni işgal planına Türkiye'den sert tepki

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail makamlarının "E1" yerleşim planını ilerletme kararına ilişkin, "İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme kararı, uluslararası hukukun bir başka ihlalidir." açıklamasında bulundu.

AB: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ ZAYIFLATIYOR

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığı yönündeki açıklamasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail makamlarının E1 yerleşim planını ilerletme kararı, iki devletli çözümü daha da zayıflattığı gibi uluslararası hukuku da ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

HAMAS'TAN KİTLESEL GÖSTERİ ÇAĞRISI

Hamas, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ve işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişletme planlarına karşı yarın dünya genelinde kitlesel gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, "Cuma günü, Gazze'ye desteğin vurgulandığı ve Batı Şeria'yı ele geçirme planlarının reddedildiği bir öfke günü olsun." ifadesi kullanıldı.

İSRAİL'İN E1 BÖLGESİ PLANI

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Bakanı Smotrich, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu. İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu ise 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.

BATI ŞERİA VE KUDÜS'Ü BİRBİRİNDEN AYIRMAK AMAÇLANIYOR

Filistin yönetimi ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum, Batı Şeria'daki bölgeleri birbirinden koparmayı ve Kudüs'ü dört bir yandan Filistin topraklarından ayrıştırmayı planlayan "E1" projesine itiraz ediyor. Söz konusu hamlenin, iki devletli çözüm şansını yok edeceği vurgulanıyor.

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan, fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesi başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti. "E1" projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

5 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ SÜRGÜN TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor. Birleşmiş Milletlerin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş ancak İsrail kararı reddetmişti.

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Politika, Filistin, Türkiye, İsrail, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in yeni işgal planına Türkiye'den sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Vakkas Can:
    zaten tepki göstermekten kınamaktan konuşmaktan ileri gidemiyorsunuz Müslümanlar çocuklar açlıktan ölüyor orda 4 0 Yanıtla
  • Serdengeçti:
    Bizimkininde netanyahudan farkı yok 0 1 Yanıtla
  • 149614:
    Hani bizim dünya Liderimiz vardı. Sadece kınamaktan yaptığımı bir şey yok. Her tarafa Türk askerleri gönderiyorsunuz. Buraya da gönderinde işte o zaman görelim dünya Liderini. Orada binlerce müslüman halk öldürülüyor. Nerede bizim müslümanlığımız. Gerçi artık kimliklerimizde de müslüman olduğumuz yazmıyor. Boş verin gitsin. Bana dokunmayan yıl bin yaşasın. Elbet bir gün sıra bizde gelecek. Bekleyip göreceğiz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
14’üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti 14'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
Hatay ve Mersin’de orman yangınları ikinci günde Ekipler alevlerin arasında kaldı Hatay ve Mersin'de orman yangınları ikinci günde! Ekipler alevlerin arasında kaldı
Kobra Murat’ın kızına takı şöleni Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı Kobra Murat'ın kızına takı şöleni! Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı

21:24
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
20:14
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
19:11
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
13 Ağu
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
09:47
6 kişiye mezar olan kazada kimlikler belli oldu AK Partili ismin akrabası çıktı
6 kişiye mezar olan kazada kimlikler belli oldu! AK Partili ismin akrabası çıktı
09:38
Tek bir şey istedi Kerem’den Galatasaray’a sürpriz telefon
Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon
09:30
89 yaşına giren Gönül Yazar’ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı
89 yaşına giren Gönül Yazar'ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı
09:29
Meteoroloji’den İstanbul ve İzmir dahil 11 kente sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil 11 kente sarı kodlu uyarı
09:18
TFF’den yabancı talebine ret
TFF'den yabancı talebine ret
09:09
Togg’un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
09:06
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
09:05
Mutluluğu kısa sürdü Aleyna Dalveren’den sitem dolu paylaşım
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 00:29:01. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in yeni işgal planına Türkiye'den sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.