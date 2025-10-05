İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 65 Filistinli yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 65 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarında son 24 saatte 65 Filistinli yaşamını yitirdi
05.10.2025 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın "saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen İsrail ordusu, Gazze'nin farklı bölgelerine yönelik bombardımanlarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 65 ölü ve 153 yaralının ulaştığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

SON 24 SAATTE 65 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 65 ölü ve 153 yaralının ulaştığı belirtildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 549 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 542 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 65 Filistinli yaşamını yitirdi

İSRAİL ORDUSUNUN SABAH SAATLERİNDEN BU YANA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 15 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'ye yönelik saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde bina ve çadırların yanı sıra yardım bekleyen sivilleri hedef aldı. İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısında Filistinli sivillerin toplandığı alanı hedef aldığı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Gazze kentinin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda da 4 Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 65 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde, Selasini Caddesi'nde çok katlı bazı binaların üst katlarını bombaladı, saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı. Aynı mahallede İsrail'in, Filistinlilere ait iki eve yönelik saldırısında yaralananlar oldu.

Şati Mülteci Kampı'nda bir ev vurulurken, doğusundaki Şucaiyye Mahallesi de topçu atışlarıyla hedef alındı.

İSRAİL ORDUSU SİVİL NOKTALARI HEDEF ALDI

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in gece boyu devam eden saldırılarında çok sayıda kişi yaralanırken, Gazze'deki Ezher Üniversitesi hedef alındı. Ezher Üniversitesi'ne yönelik şiddetli bombardıman sonucu kampüs binaları tamamen çöktü ve kullanılamaz hale geldi.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeyinde yer alan Asda bölgesinde yerinden edilmişlerin çadırlarını hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 65 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail topçu birlikleri de Vadi Gazze'nin doğusunda konuşlanmış zırhlı araçlarından insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinde ise İsrail savaş uçakları, Sabra, Cela ve Selasin mahallelerine art arda hava saldırıları düzenledi. Tayaran Kavşağı çevresinde Levh ve Ebu Şaban ailelerine ait binalar hedef alındığı saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken, hedef alınan binalar ve çevredeki evlerde büyük çaplı yıkım meydana geldi.

İsrail uçakları ayrıca, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Megazi Kampı'nı da hedef aldı. Saldırıda yaralananlar olurken vatandaşların evlerinde hasar oluştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 65 Filistinli yaşamını yitirdi

GAZZE'DEKİ SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ: TRUMP'IN PLANINA RAĞMEN İSRAİL SALDIRILARINI DURDURMADI

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in saldırıları, ABD Başkanı'nın planına rağmen devam ediyor." ifadesini kullandı. Basal, İsrail'in Gazze kentini tamamen kuşattığını ve hiçbir insani yardımın kente ulaşmasına izin vermediğini vurgulayarak, "Kuşatmanın başladığı günden bu yana Gazze kentine tek bir yardım tırı dahi girmedi." sözlerine yer verdi. Kentte çok sayıda sivilin cansız bedeninin hala enkaz altında olduğunu vurgulayan Basal, sivil savunma ekiplerinin İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bu bölgelere ulaşamadığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 65 Filistinli yaşamını yitirdi

TRUMP'TAN İSRAİL'E, "BOMBARDIMAN DERHAL DURDURMALI" ÇAĞRISI

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

Trump, 4 Ekim'de ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda da "İsrail'in, esirlerin serbest bırakılması ve barış anlaşmasının tamamlanması için bombalamaları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 65 Filistinli yaşamını yitirdi

İSRAİL'İN ABLUKASI NEDENİYLE KITLIK YAŞANAN GAZZE'DE AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 460'A YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bölgeye dayattığı açlık krizinin yol açtığı can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'de son 24 saatte bir Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade edilen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 154'ü çocuk, 460'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 39'u çocuk 182 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 65 Filistinli yaşamını yitirdi
Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Filistin, Hastane, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 65 Filistinli yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı taksiciden, takside doğan bebeğe “THY tarifesi“ Adanalı taksiciden, takside doğan bebeğe "THY tarifesi"
MasterChef’te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu İşte aldıkları ceza MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza
FIFA’dan çok konuşulacak İsrail kararı Açıklamaya tepki yağıyor FIFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı! Açıklamaya tepki yağıyor
Yasa dışı bahis reklamı yapan 10 sosyal medya hesabına erişim engeli Yasa dışı bahis reklamı yapan 10 sosyal medya hesabına erişim engeli
Okan Buruk formayı verdi Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz
Bu ekmeği alan 1 hafta başka ekmek almıyor Bu ekmeği alan 1 hafta başka ekmek almıyor
Hükümlüler cezaevinde yetiştirdi, kilosu 15 bin TL’den satılıyor Hükümlüler cezaevinde yetiştirdi, kilosu 15 bin TL'den satılıyor
Rezidans inşaatında faciadan dönüldü Vinç öğrenci yurduna devrildi Rezidans inşaatında faciadan dönüldü! Vinç öğrenci yurduna devrildi
Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor
DEM heyeti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı DEM heyeti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı
Maçlar ücretsiz olacak Şampiyonlar Ligi’ne yeni format Maçlar ücretsiz olacak! Şampiyonlar Ligi'ne yeni format
Her izleyen aynı soruyu soruyor: Bu video gerçek mi Her izleyen aynı soruyu soruyor: Bu video gerçek mi?
Selahattin Demirtaş’ın avukatları tahliye için istinafa başvurdu Selahattin Demirtaş'ın avukatları tahliye için istinafa başvurdu
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi
’’Asgari ücret ne kadar olmalı’’ diye sorduk, Ali Babacan telefonla hesap yapıp rakam verdi ''Asgari ücret ne kadar olmalı?'' diye sorduk, Ali Babacan telefonla hesap yapıp rakam verdi
Tapudan “65 yaşa rapor zorunluluğu“ iddialarına yanıt Tapudan "65 yaşa rapor zorunluluğu" iddialarına yanıt
İsrail’in alıkoyduğu 36 Türk aktivist bugün Türkiye’ye getirilecek İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist bugün Türkiye'ye getirilecek
Diddy’nin seks ticareti davasında karar açıklandı: İşte aldığı ceza Diddy'nin seks ticareti davasında karar açıklandı: İşte aldığı ceza
Fenerbahçe taraftarını delirten haber Fenerbahçe taraftarını delirten haber
Hadise sahnede sınırları zorladı Hadise sahnede sınırları zorladı
Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı
İran, para biriminden 4 sıfırı atıyor İran, para biriminden 4 sıfırı atıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir’de binlerce kişi Gazze için yürüyor İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
Trump’tan Hamas’a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

17:34
Fenerbahçe’ye 150 milyon euro’luk dev gelir
Fenerbahçe'ye 150 milyon euro'luk dev gelir
16:41
Mauro Icardi’den kriz çıkaran paylaşım
Mauro Icardi'den kriz çıkaran paylaşım
16:16
Trump’tan Hamas’a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur
15:54
Yılmaz Vural’ı 901’de yıkan gol
Yılmaz Vural'ı 90+1'de yıkan gol
15:46
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
15:28
Singo’nun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Singo'nun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
15:21
ABD: Gazze’deki savaş henüz bitmedi, yapılması gereken birkaç iş var
ABD: Gazze'deki savaş henüz bitmedi, yapılması gereken birkaç iş var
14:55
Oto yıkamacıda kira krizi Eline geçeni sokağa fırlattı
Oto yıkamacıda kira krizi! Eline geçeni sokağa fırlattı
14:39
İstanbul, Ankara ve İzmir’de binlerce kişi Gazze için yürüyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor
14:36
İran, para biriminden 4 sıfırı atıyor
İran, para biriminden 4 sıfırı atıyor
14:24
Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı
Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı
13:07
MİT’ten siber suç örgütüne operasyon 10 kişi tutuklandı
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı
12:00
Semanur’un ölümünde mahkeme karara “dur“ dedi Tırnaklarında erkek DNA’sı çıktı
Semanur'un ölümünde mahkeme karara "dur" dedi! Tırnaklarında erkek DNA'sı çıktı
11:38
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Hamas’ın müzakere adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Hamas'ın müzakere adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz
11:33
100’ün üzerinde markaya üretim yapıyordu Türkiye’nin tekstil devi resmen iflas etti
100'ün üzerinde markaya üretim yapıyordu! Türkiye'nin tekstil devi resmen iflas etti
11:30
Ünlü oyuncu için Interpol devrede Cinsel saldırı suçundan kırmızı bültenle aranıyor
Ünlü oyuncu için Interpol devrede! Cinsel saldırı suçundan kırmızı bültenle aranıyor
10:58
Bakan Yerlikaya duyurdu 5 ülkeden 8 suçlu Türkiye’ye getirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 ülkeden 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
10:56
Türkiye’nin dev bankası Kazaklara satılıyor
Türkiye'nin dev bankası Kazaklara satılıyor
10:51
Suriye’de Esad’ın devrilmesinden sonra ilk seçim Binler sandık başına gidiyor
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor
10:49
İstiklal Caddesi’nde hareketli gece Laf atan adamı tekme tokat dövdüler
İstiklal Caddesi'nde hareketli gece! Laf atan adamı tekme tokat dövdüler
10:35
Sadettin Saran’ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
10:06
Özel: İmamoğlu’nun adaylığına engelleme olursa, Mansur Yavaş bizim için bir diğer önemli aday
Özel: İmamoğlu'nun adaylığına engelleme olursa, Mansur Yavaş bizim için bir diğer önemli aday
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2025 18:03:45. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 65 Filistinli yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.