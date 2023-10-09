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İsrail saldırılarında ölü sayısı 560'a yükseldi - Son Dakika

İsrail saldırılarında ölü sayısı 560'a yükseldi

Son Güncelleme: 09.10.2023 17:54

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 560'a, yaralı sayısı ise 2 bin 900'e yükseldi. ABD, İsrail-Hamas arasındaki çatışmalarda 9 vatandaşının, Tayland hükümeti ise 12 vatandaşının öldüğünü duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 560'a, yaralı sayısının ise 2 bin 900'e yükseldiğini açıkladı.

MÜLTECİ KAMPLARINA HAVA SALDIRISI

Gazze Şeridi'ne tam abluka emri veren İsrail saldırılarını arttırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda en az 560 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 900 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. İsrail ordusu, son olarak El-Şati ve Cebeliye mülteci kamplarına hava saldırısı düzenledi.

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9 ABD VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Cumartesi günü Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlatmasının ardından süren çatışmalarda yabancı ülke vatandaşları da hayatını kaybetti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, 9 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği, ABD'li yetkililerin İsrail hükümeti ile temas halinde olduğu belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matt Miller ise kayıp olarak bildirilen ABD vatandaşlarının yerini tespit etmek için operasyonların devam ettiğini söyledi. Miller, hayatını kaybeden ABD'lilerin aileleriyle görüştüklerini ve her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

İsrail-Filistin çatışmalarında ölü sayısı artıyor

11 TAYLANDLI REHİN ALINDI

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanchana Patarachoke ise yaptığı açıklamada, İsrail'deki çatışmalarda 12 Tayland vatandaşının öldüğünü, 11 kişinin ise Hamas tarafından rehin alındığını belirtti. Patarachoke, ayrıca yaralanan 8 Taylandlının da hastaneye kaldırıldığını söyledi.

İsrail-Filistin çatışmalarında ölü sayısı artıyor

TAHLİYE BEKLİYORLAR

Yaklaşık 30 bin Taylandlı işçinin yaşadığı İsrail'deki yaklaşık bin Tayland vatandaşı tahliye talebinde bulundu. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, hükümetin vatandaşlarını Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla tahliye etmeye hazır olduğunu duyurdu.

İsrail-Filistin çatışmalarında ölü sayısı artıyor

FARKLI UYRUKLARDAN ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda 2 Ukrayna vatandaşı, 10 Nepal vatandaşı ve 1 Fransız ile 1 İngiliz'in hayatını kaybettiği belirtildi. Brezilya 3 vatandaşının kaybolduğunu açıklarken, 2 Meksikalının, bir Nepal vatandaşı ile 1 İngiliz vatandaşının da kaybolduğu bildirildi.

İsrail-Filistin çatışmalarında ölü sayısı artıyor
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GAZZE ABLUKA ALTINA ALINIYOR, SU AKIŞI KESİLDİ

Öte yandan; İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas tarafından kontrol edilen Gazze Şeridi'ne yönelik tedbirlerini, giriş yasağını da içeren "tam bir abluka" seviyesine yükseltti. Gallant, "Elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok. Vahşi insanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket ediyoruz" dedi. Sonrasında açıklama yapan İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Katz, "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak" dedi.

İsrail-Filistin çatışmalarında ölü sayısı artıyor

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılmış, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine sızmıştı. Operasyon sonrası harekete geçen İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Çatışmalar sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etmişti.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında ölü sayısı 560'a yükseldi - Son Dakika
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