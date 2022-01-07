Üye Girişi
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu - Son Dakika

Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu

07.01.2022 09:54

Akaryakıt zammı protestolarıyla kaosa sürüklenen Kazakistan'da yaşanan eylemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Büyükelçisi Abzar Saparbekuly, olayların hazırlanan bir plan dahilinde yürüdüğünü ve bu bağlantıda kurulan özel ekiplerin ortalığı karıştırdığını ifade etti. Oluşturulan özel grupların silah depolarına girip silahları gasp ederek eylemcilere dağıttığını söyleyen Saparbekuly, aynı ekip üyelerinin insanları market ve mağazaları yağmalamaları için kışkırttığını söyledi.

Yeni yılın ilk kitlesel eylemlerine sahne olan Kazakistan'da birçok bölgede tansiyon düşmesine rağmen gerginlik devam ediyor. Yaşananları değerlendiren Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Abzar Saparbekuly, sivil talepler düzeyinde başlayan olayların dış ve iç dinamikler eli ile sabote edildiğini ve terör eylemine dönüştürüldüğünü söyledi.

"YABANCI GÜÇLERİN EĞİTTİĞİ PROVOKATÖRLER DEVREYE GİRDİ"

"Olayların seyri, farklı ülkelerde eğitilen provokatörler tarafından değiştirildi" diyen Saparbekuly "Gösterilerin üç bileşeni vardı. İlk halka, son derece iyi niyetli olarak ekonomik şartlar ve son zamları protesto edenlerdi. Sonra yabancı güçlerin eğittiği ve yönlendirdiği provokatörler devreye girdi. Bu harici unsurlarla eş zamanlı olarak içeride bekleyen odaklar harekete geçti ve 4 Ocak gece yarısı verilen talimat ile her şey bambaşka bir şekle büründü" dedi.

Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden bomba iddia: Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu

AJANDALARI HAZIRDI

Sokak olaylarının çıkış noktası Batı Kazakistan bölgesi Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kenti oldu. Daha sonra dalga dalga Atrav, Aktobe, Almatı, Kızılorda, Çinkent gibi şehirlere yayıldı. Tüm dünyanın dikkatle izlediği olaylara ilişkin konuştuğumuz Büyükelçi Abzar Saparbekuly hadiselerin arka planı, başlangıcı ve seyrine dair şu bilgileri verdi: "Gösteriler ülkenin en büyük şehirlerinden 2 milyon nüfuslu Almatı'ya sıçradıktan iki gün sonra yeni bir boyut kazandı. 4 Ocak gününe kadar barışçıl eylem niteliği taşıyan eylemler aynı günün gecesi içlerine sızan kişiler tarafından ısrarla yargı, hükûmet kurumları, belediye binaları ve basın yayın organları ile istihbarat ve emniyet birimlerine yönlendirilmeye başlandı. Plan, önceden hazırlanan bir ajandaya göre ilerliyordu.

'ÖZEL EKİP' DETAYI

Kalabalıklar dışarıda slogan atarken, kuşatılan binalara sızan özel ekipler, bilgi, belge yanında silah depolarına girip silahları gasbettiler ve bunları ateşli gruplara dağıttılar. Göstericiler arasında yaralananları almaya gelen ambulanslar ve yangına müdahale eden itfaiye araçlarını bile yaktılar. Şiddet düzeyi daha fazla artsın diye her şeyi yaptılar. Bunlar arasında başka ülkelerde kurulan kamplarda özel eğitim alan provokatörler vardı. Bu arada aynı ekip üyeleri insanları banka, kuyumcu, market ve mağazaları yağlamaları için kışkırttı.

Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden bomba iddia: Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu

TEHLİKEYİ GÖREN HALK EVİNE DÖNDÜ

Şu an itibarıyla ülke genelinde sakin bir durum var. Halk tehlikeyi gördü ve büyük oranda evine döndü. Sadece Almatı'da bazı kamu kuruluşları işgal altında. Yağma ve kundaklamalar sebebiyle özellikle Almatı'da çok ciddi hasar meydana geldi. Şu ana dek 500'den fazla yaralı, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu can kayıpları var. Yargı, istihbarat ve emniyet birimlerinin de yer aldığı geniş kapsamlı bir araştırma komisyonu kuruldu ve göreve başladı. Ülkeyi derinden etkileyen bu olaylar tüm yönleri ile araştırılacak. Konuya dair A'dan Z'ye her detay araştırılıp iç ve dış bağlantılar kamuoyu ile paylaşılacak. Bununla birlikte sivil ve meşru talepleri karşılama adına devam eden reform sürecine paralel olarak yeni paketler açıklanacak."

"TÜM ORDUYU ALMATI'YA YIĞMA ŞANSIMIZ YOK"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, çatışmaya evrilen gösterilere müdahale amacı ile aralarında Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan'ın yer aldığı Kolektif Güvenlik Teşkilatını ülkeye çağırdı. Büyükelçi Saperbakuly, bu konuda acele edildiği yönündeki eleştirilere ise şu sözlerle cevap verdi: "Bizim 120 bin kişilik ordumuz ve 30 bin civarında polis gücümüz var. Kazakistan 14 bin 500 kilometrelik sınır koridoruna sahip. Doğal olarak tüm orduyu Almatı'ya yığma şansımız yok. Ayrıca Almatı benzeri olayların başka şehirlere de yayılıp yayılmayacağını kimse bilemez. Cumhurbaşkanı'mız Kolektif Güvenlik Teşkilatına destek çağrısını varolan ve terörle mücadele konusunda yapılan bir anlaşmaya binaen yaptı. Bu güç, belirlenen süre zarfında Kazakistan güvenlik birimlerimize destek verip bizim tarafımızdan belirlenen sürenin sonunda ülkelerine dönecek. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmamalı."

Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden bomba iddia: Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu

KİRLİ HESAPLAR

Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, Türk Devletler Teşkilatı yapılanması ve bunun askerî boyutu ile ilgili yaptığımız hatırlatmaya ise "Elbette Türk dünyasının kendi geleceğine hükmeden kurumları olmalı. Mevcut durumda ticari, siyasi adımlar atıldı. Çok boyutlu bir yapı için zaman gerekiyor" vurgusu yaptı.

KAZAKİSTAN'DA NELER YAŞANDI?

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Kazakistan'da eylemciler ne istiyor? İşte protestolara son vermek için öne sürdükleri 4 talep Son Dakika: Kazakistan'da ortalık iyice karışacak! Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ''vur'' emri verdi Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in halka sesleniş konuşmasını Rusça yapması ve Putin'e teşekkürü gündem oldu Protestoların çatışmalara dönüştüğü Kazakistan'la ilgili bomba iddia: Nursultan Nazarbayev öldü, ailesi Londra'ya kaçtı Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a ulaştı! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması geldi Kazakistan'daki protestolarda 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiği ortaya çıktı Kazakistan'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı arttı, güvenlik güçlerinin kafaları kesildi
YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Türkiye, Silah, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu - Son Dakika Dünya


Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de işin içine girdi Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de işin içine girdi         
16:06
Sokak köpeğine uzun hava okuduktan sonra öpmek isteyen adam hayatının şokunu yaşadı! Sokak köpeğine uzun hava okuduktan sonra öpmek isteyen adam hayatının şokunu yaşadı!         
15:58
Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor         
15:55
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor         
15:11
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42

Son Dakika Haberleri
16:05 Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de işin içine girdi
15:57 Sokak köpeğine uzun hava okuduktan sonra öpmek isteyen adam hayatının şokunu yaşadı!
15:55 Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor
15:55 Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor
15:54 Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi
15:48 Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in halka sesleniş konuşmasını Rusça yapması ve Putin'e teşekkürü gündem yarattı
15:28 Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı
15:22 İstanbul ulaşımını ilgilendiren önemli karar!
15:15 İstanbul kıpkırmızı! HES uygulamasında yeşil bölgeler neredeyse hiç yok!
15:15 Hazal Kaya'ya 2. kez korona şoku
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 16:14:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement