Libya'da sel felaketi: 43 bin kişi yerinden oldu - Son Dakika

Libya'da sel felaketi: 43 bin kişi yerinden oldu

Son Güncelleme: 21.09.2023 19:07

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'nın doğusunu vuran selde 43 bin 59 kişinin yerinden olduğunu açıkladı. Libya'nın doğusunda 10 Eylül'de etkili olan Daniel Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin etkileri sürüyor. Temiz su sıkıntısı nedeniyle Dernalıların şehri terk etmek zorunda kaldığı, diğer şehirlerdeki akrabalarının yanına taşındığı aktarıldı. Ayrıca selden etkilenen bölgelerde yiyecek, temiz içme suyu, ruh sağlığı ve psikososyal destek gibi acil ihtiyaçların da devam ettiği vurgulandı.

Uluslararası Göç Örgütü, Libya'daki sel felaketinde şu ana kadar 43 bin 59 kişinin yerinden olduğunu duyurdu.

Libya'da sel felaketi: 43 bin kişi yerinden oldu

"43 BİN 59 KİŞİ YERİNDEN OLDU"

Libya'nın doğusunda 10 Eylül'de etkili olan Daniel Fırtınası'nın Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin etkileri sürüyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, "Libya'nın doğusundaki seller, 43 bin 59 kişinin yerinden olmasına yol açtı" ifadeleri kullanıldı.

Libya'da sel felaketi: 43 bin kişi yerinden oldu

TEMİZ SU SIKINTISI YAŞANIYOR

Temiz su sıkıntısı nedeniyle Dernalıların şehri terk etmek zorunda kaldığı, diğer şehirlerdeki akrabalarının yanına taşındığı aktarıldı. Ayrıca selden etkilenen bölgelerde yiyecek, temiz içme suyu, ruh sağlığı ve psikososyal destek gibi acil ihtiyaçların da devam ettiği vurgulandı. En çok can kaybı iki barajın yıkılması nedeniyle Derne kentinde yaşandı ancak sel sularının diğer kentleri de büyük çapta olumsuz etkilediği, gün geçtikçe ortaya çıkıyor.

Libya'da sel felaketi: 43 bin kişi yerinden oldu

LİBYA'DA SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, dün çevrim içi katıldığı BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.

Libya'da sel felaketi: 43 bin kişi yerinden oldu

ÜLKE, DOĞU VE BATI OLARAK İKİYE AYRILMIŞ DURUMDA

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilip öldürülmesinden bu yana yönetimin doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündüğü ülkede, batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, Derne'nin bulunduğu doğu kesimini ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor. Ülkede iki yönetimin bulunması, sel felaketine hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edilmesini de zorlaştırıyor.

Libya'da sel felaketi: 43 bin kişi yerinden oldu
Libya'da sel felaketi: 43 bin kişi yerinden oldu
Libya'da sel felaketi: 43 bin kişi yerinden oldu
Libya'da sel felaketi: 43 bin kişi yerinden oldu
Kaynak: İHA

Libya, Göçmenler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Libya'da sel felaketi: 43 bin kişi yerinden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'da sel felaketi: 43 bin kişi yerinden oldu - Son Dakika
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