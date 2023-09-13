Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini aştı

Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası etkisiyle Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini aştı.

EN ÇOK KAYIP DERNE'DE

Hükümete bağlı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Saadettin Abdulvekil, sel felaketiyle ilgili bilgi verdi. Bu sabah itibarıyla ölü sayısının 6 bini aştığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu ifade eden Abdulvekil, rakamın selden etkilenen tüm bölgeler için verildiğini, en çok kaybın Derne kentinde kaydedildiğini aktardı.

HASTANELER ATIL DURUMDA

Abdulvekil, selden etkilenen bölgelerdeki devlet hastanelerinin neredeyse atıl durumda olduğunu, 10 hastaneyi çalışır duruma getirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

DERNE'DE 30 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU

Öte yandan; BM Uluslararası Göç Örgütü, Libya'daki selde yalnızca Derne kentinde yerinden olanların sayısını 30 bin olarak duyurdu. Beyda'da 3 bin, Bingazi'de 2 bin 85 ve El-Mehili kentinde ise 1000 kişinin seller nedeniyle yerinden olduğu belirlendi. Derne'de yaşanan yıkım nedeniyle yollar kapanırken, bu durum insani yardımları da engelliyor.