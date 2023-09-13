Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini aştı - Son Dakika

Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini aştı

Son Güncelleme: 13.09.2023 14:54

Libya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini aştı, sadece Derne kentinde yerinden olanların sayısı 30 bin.

Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası etkisiyle Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini aştı.

EN ÇOK KAYIP DERNE'DE

Hükümete bağlı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Saadettin Abdulvekil, sel felaketiyle ilgili bilgi verdi. Bu sabah itibarıyla ölü sayısının 6 bini aştığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu ifade eden Abdulvekil, rakamın selden etkilenen tüm bölgeler için verildiğini, en çok kaybın Derne kentinde kaydedildiğini aktardı.

Libya'da can kaybı 6 bini aştı, yalnızca bir kentte yersiz yurtsuz kalanların sayısı 30 bin

HASTANELER ATIL DURUMDA

Abdulvekil, selden etkilenen bölgelerdeki devlet hastanelerinin neredeyse atıl durumda olduğunu, 10 hastaneyi çalışır duruma getirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Libya'da can kaybı 6 bini aştı, yalnızca bir kentte yersiz yurtsuz kalanların sayısı 30 bin

DERNE'DE 30 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU

Öte yandan; BM Uluslararası Göç Örgütü, Libya'daki selde yalnızca Derne kentinde yerinden olanların sayısını 30 bin olarak duyurdu. Beyda'da 3 bin, Bingazi'de 2 bin 85 ve El-Mehili kentinde ise 1000 kişinin seller nedeniyle yerinden olduğu belirlendi. Derne'de yaşanan yıkım nedeniyle yollar kapanırken, bu durum insani yardımları da engelliyor.

Libya'da can kaybı 6 bini aştı, yalnızca bir kentte yersiz yurtsuz kalanların sayısı 30 bin

NE OLMUŞTU?

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Libya resmi ajansı LANA, en son Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu. Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.

ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu. Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.

İşte bölgeden kareler;

Libya'da can kaybı 6 bini aştı, yalnızca bir kentte yersiz yurtsuz kalanların sayısı 30 bin
Libya'da can kaybı 6 bini aştı, yalnızca bir kentte yersiz yurtsuz kalanların sayısı 30 bin
Libya'da can kaybı 6 bini aştı, yalnızca bir kentte yersiz yurtsuz kalanların sayısı 30 bin
Libya'da can kaybı 6 bini aştı, yalnızca bir kentte yersiz yurtsuz kalanların sayısı 30 bin
Libya'da can kaybı 6 bini aştı, yalnızca bir kentte yersiz yurtsuz kalanların sayısı 30 bin
Libya'da can kaybı 6 bini aştı, yalnızca bir kentte yersiz yurtsuz kalanların sayısı 30 bin
Libya'da can kaybı 6 bini aştı, yalnızca bir kentte yersiz yurtsuz kalanların sayısı 30 bin
Libya'da can kaybı 6 bini aştı, yalnızca bir kentte yersiz yurtsuz kalanların sayısı 30 bin
Libya'da can kaybı 6 bini aştı, yalnızca bir kentte yersiz yurtsuz kalanların sayısı 30 bin
Libya'da can kaybı 6 bini aştı, yalnızca bir kentte yersiz yurtsuz kalanların sayısı 30 bin
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini aştı - Son Dakika
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