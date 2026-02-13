Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi - Son Dakika
Dünya

Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi

13.02.2026 19:36
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, eski küresel düzenin çökmekte olduğu bir dönemde ABD ile ilişkilerin yeniden başlatılması gerektiğine işaret ettiği Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupa'nın yeni ortaklıklara yönlenmesi çağrısında bulunarak, ''Türkiye, Kanada, Japonya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika bu konuda kilit rol oynayacak'' dedi.

Savunma, güvenlik ve dış politika konularının görüşüldüğü, dünyanın en önemli platformlarından biri olarak kabul edilen Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC) 62. toplantısı Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in açılış konuşmasıyla resmen başladı.

"ULUSLARARASI KURALLARA DAYALI DÜZENİN ARTIK ORİJİNAL HALİYLE MEVCUT DEĞİL"

Merz, konferansın bu yılki temasının yıkım sürecindeki küresel düzen olduğuna işaret ederek başladığı konuşmasında Rusya-Ukrayna Savaşı'na, ABD ve Çin'in dünya siyasetine etkisine değindi. Merz uluslararası kurallara dayalı düzenin artık orijinal haliyle var olmadığına işaret ederek, "Haklar ve kurallar üzerine kurulu uluslararası düzen yıkılmanın eşiğinde. Açıkça ifade etmem gerekir ki o düzen kusurlu haliyle bile bugün mevcut değil" dedi.

Merz: Avrupa'nın küresel sorunları birlikte çözebileceği bir siyasal düzende Türkiye kilit rol oynayacak

"WASHİNGTON YÖNETİMİNİN VARDIĞI SONUÇLARDAN FARKLI SONUÇLARA VARIYORUZ"

Avrupa'nın dünyanın değişen güç dengesinde konumlanması gerektiğine işarete eden Merz, "Bu yeni dönemde Avrupalılar olarak önlemlerimizi alıyoruz. Bu süreçte, Washington yönetiminin vardığı sonuçlardan farklı sonuçlara varıyoruz. İlk görevimiz öncelikle bu yeni gerçekliği kabul etmektir. Bu, onu değiştirilemez bir gelecek olarak kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Bu dünyaya teslim olmuş değiliz. Onu şekillendirebiliriz. Bu dünyada çıkarlarımızı ve değerlerimizi koruyacağımızdan hiç şüphem yok. En azından, kararlı bir şekilde ve özgüvenle kendi gücümüze güvenirsek, sert rüzgarlara karşı koyabilir ve özgürlüğümüzü koruyabiliriz. Yeni kapılar açacak, yeni fırsatları değerlendireceğiz ve doğru şekilde yaparsak, bu sınavdan daha da güçlenerek çıkacağız" dedi.

Avrupa'nın yeni dönemine ilişkin değerlendirmede ülkesinin ortaklıklara dayalı liderliğe "evet" dediğini kaydeden Merz, "Hegemonik hayallere hayır diyoruz. Almanlar olarak asla tek başımıza hareket etmeyeceğiz. Bu tarihimizden çıkardığımız kalıcı bir derstir" diye konuştu.

AVRUPA'NIN YENİ ORTAKLIKLARA YÖNELMESİ ÇAĞRISI YAPTI TÜRKİYE'Yİ DE İŞARET ETTİ

Avrupa'nın entegrasyonu ve transatlantik ortaklığı özgürlüğü korumak için artık tek başına yeterli olmayacağının altını çizen Merz, "Bu tüm kaygılarımızı paylaşmasak da önemli kaygılarımızı paylaşacağımız yeni ortaklara yaklaşmamızı sağlar. Bu, bağımlılıkları ve riskleri önlerken, aynı zamanda her iki taraf için de imkanlar ve fırsatlar oluşturur özgürlüğümüzü korur. Türkiye, Kanada, Japonya, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Körfez ülkeleri bu konuda kilit rol oynayacak. Karşılıklı saygıya dayalı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla bu ülkelerle daha yakından çalışmak istiyoruz. Anlaşmalara güvenebileceğimiz, küresel sorunları birlikte çözebileceğimiz ve her şeyden önce çatışmaları barışçıl bir şekilde çözebileceğimiz bir siyasi düzene ilgi duyuyoruz " ifadelerini kullandı.

Merz: Avrupa'nın küresel sorunları birlikte çözebileceği bir siyasal düzende Türkiye kilit rol oynayacak

"AVRUPA İLE ABD ARASINDA DERİN BİR UÇURUM MEYDANA GELDİ"

Birlikte güçlü, egemen bir Avrupa politikası için Avrupa Birliği (AB) olarak adımlar atıldığını hatırlatan Merz, transatlantik ilişkilere değindi. Merz, "Avrupa ile ABD arasında derin bir uçurum meydana geldi. Ancak küresel görevleri ancak birlikte çözebiliriz. Ortaklığımızın bir geleceği olması için onu iki anlamda yeniden kurmalıyız. Bu gerekçe somut olmalı, soyut olmamalı. Birlikte daha güçlüyüz, Avrupalılar NATO'ya duyulan güvenin ne kadar değerli olduğunu biliyorlar. Büyük güçlerin çağında, ABD de bu güvene ihtiyaç duyacaktır. Tek başına hareket ettiklerinde, onlar bile kendi güçlerinin sınırlarına ulaşıyorlar. En azından Pentagon'daki stratejistler bunun farkında görünüyor. NATO sadece bizim değil, sevgili Amerikalı dostlarımız için de bir rekabet avantajıdır. Tüm zamanların en güçlü ittifakı, bunun ne kadar değerli olduğunun tamamen farkındadır. Zamanlar, ABD için de değişmeyecektir" açıklamasını yaptı.

ABD İLE İLİŞKİLERİN YENİDEN BAŞLATILMASI ÇAĞRISINI İNGİLİZCE YAPTI

Merz, Almanca yaptığı konuşmasına İngilizce devam ederek salondaki ABD heyetine seslendi. Merz, "Üç nesildir müttefikler, ortaklar ve dostlar arasındaki güven, NATO'yu tüm zamanların en güçlü ittifakı haline getirdi. Avrupa bunun ne kadar değerli olduğunu derinden biliyor. Büyük güç rekabeti çağında, ABD bile tek başına hareket edecek kadar güçlü değil. NATO sadece Avrupa'nın değil, ABD'nin de avantajıdır. Bu nedenle çağrımız şudur: Transatlantik güveni birlikte yenilemeli ve canlandırmalıyız, Avrupa kendi üzerine düşeni yapıyor" dedi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK KONUŞACAK

Küresel sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği 62. Münih Güvenlik Konferansı 120 ülkeden binden fazla katılımcıyla Münih kentindeki Bayerischer Hof Oteli'nde gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 60 Hükümet yetkilisi ve devlet başkanının yer aldığı konferansta 65 ülkenin dışişleri bakanı, 30 ülkenin de savunma bakanı hazır bulunuyor. Konferansın resmi programına göre yarın akşam saatlerinde Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suriye'nin geleceği konulu bir oturumda konuşmacı olarak yer alacak. Konferansa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katılıyor.

Merz: Avrupa'nın küresel sorunları birlikte çözebileceği bir siyasal düzende Türkiye kilit rol oynayacak

AVRUPA'NIN POLİTİKALARINA YÖN VEREN İSİMLER DE MÜNİH'TE OLACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas gibi Avrupa'nın politikalarına yön veren isimler de Münih'te olacak.

ABD ise Münih Güvenlik Konferansı'na bu yıl Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başkanlık edeceği resmi heyetle katılıyor. Rubio'nun yarın NATO'nun geleceği ve ülkesinin uluslararası sorunlara bakışı ve çözüm önerilerine ilişkin bir konuşma yapması bekleniyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin de konuşma yapacağı konferansa Rusya ve İran'dan bir katılım olmayacak.

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Münih Güvenlik Konferansında ele alınacak konular arasında ABD'nin planları nedeniyle son aylarda küresel konuların başında gelen Grönland başlığındaki gelişmeler ve Kuzey Kutbu'nun güvenliği, Rusya Ukrayna savaşının sona erdirilmesine dönük çabalarda gelinen son nokta, Orta Doğu'daki durum ve Gazze'nin yeniden inşasının yanı sıra Avrupa'nın güvenliği, transatlantik ilişkilerin geleceği, küresel ekonomik düzenin rekabetçi durumu, bölgesel çatışmalar, hibrit tehditler ve savunma sanayisindeki gelişmeler öne çıkıyor.Konferansın üç gün sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

