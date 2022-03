Oscar 2022: Ödüllerde öne çıkan 16 film - Son Dakika

Holywood'un en büyük yıldızları 27 Mart Pazar günü düzenlenecek Oscar Ödül Töreni'nde kırmızı halıda yürüyecek.

Oscar adaylıklarında en iyi performansı gösteren 16 filmi inceledik.

1. The Power of the Dog

Ne hakkında? Bir çiftlik işçisinin erkek kardeşinin yeni eşine ve onun çocuğuna zulmetmesini anlatıyor.

Kim oynuyor? Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee.

Kaç dalda aday? 12.

Kazanma ihtimali nedir? Yüksek. En iyi film ödülünün yanı sıra yönetmen Jane Campion'a en iyi yönetmen ödülünü de getirebilir. Filmde küçük bir rol de oynayan Campion, en iyi yönetmen ödülüne iki kere aday gösterilen ilk kadın oldu.

Oyunculardan Cumberbatch, Dunst ve Plemons da ödüllere aday gösterildi.

Filmin müziklerini yapan Radiohead üyesi Jonny Greenwood ise en iyi film müziği dalında aday oldu.

Nerede izleyebilirim? Netflix.

2. Coda

Ne hakkında? Ailesinde kulakları duyabilen tek kişi olan Ruby, bir yandan müzik okuluna gitmek isterken diğer yandan da ailesine yardım etmesi gerektiğini düşünür.

Kim oynuyor? Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur.

Kaç dalda aday? 3.

Kazanma ihtimali nedir? Yüksek. Troy Kotsur en iyi yardımcı oyuncu kategorisinde favori. Sian Heder ise en iyi uyarlama ödülünü kazanabilir. Coda en iyi film dalında The Power of the Dog'un en büyük rakibi.

Nerede izleyebilirim? Apple TV+.

3. Dune

Ne hakkında? Frank Herbert'in bilim kurgu romanından uyarlama Dune'da, soylu bir ailenin oğlunun galaksideki en değerli maddeyi savunma mücadelesi anlatılıyor.

Kim oynuyor? Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya.

Kaç dalda aday? 10.

Kazanma ihtimali nedir? Sinematografi, kurgu, yapım tasarımı, ses, görsel efekt ve film müziği kategorisinde favori gösterilen Dune, bu yıl en fazla Oscar kazanan film olabilir. Filmin müzikleri Hans Zimmer imzalı. En iyi film kategorisinde de güçlü bir aday olan Dune'un yönetmeni Denis Villeneuve'ün aday göstermemesi eleştirmenleri şaşırtmıştı. Filmin oyuncuları da ödüle aday gösterilmedi.

Nerede izleyebilirim? Sinemalarda ve bazı dijital film kanallarında.

4. Belfast

Ne hakkında? Sir Kenneth Branagh'ın, Belfast'ya büyüyen genç bir oğlanın hayatını anlattığı yarı otobiyografik filmi.

Kim oynuyor? Jude Hill, Jamie Dornan, Ciaran Hinds, Caitriona Balfe, Dame Judi Dench.

Kaç dalda aday? 7.

Kazanma ihtimali nedir? Van Morrison'un Down To Joy şarkısı en iyi özgün şarkı dalında aday. Hinds ve Dame Judi de en iyi yardımcı oyuncu dallarında aday olsa da kazanma ihtimalleri düşük gözüküyor. Belfast'ın en güçlü görüldüğü adaylıklar muhtemelen en iyi görüntü ve en iyi senaryo.

Nerede izleyebilirim? Sinemalarda ve bazı dijital film kanallarında.

5. West Side Story

Ne hakkında? New York'taki rakip sokak çeteleri ve Tony ile Maria'nın aşk hikayesi hakkındaki klasik müzikal, Steven Spielberg yorumuyla beyazperdeye uyarlandı.

Kim oynuyor? Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose, Rita Moreno.

Kaç dalda aday? 7.

Kazanma ihtimali nedir? DeBose en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında en güçlü aday. Bu filmin tek oyuncu adaylığı. Yönetmen Spielberg en iyi film ve en iyi yönetmen dallarında Oscar'daki 18. ve 19. adaylıklarını yaşadı. Bunların yanı sıra ses, kostüm tasarımı ve sinematografi alanlarında da güçlü görülüyor.

Nerede izleyebilirim? Sinemalarda ve Disney+'da.

6. King Richard

Ne hakkında? Serena ve Venus Williams'ın babası Richard hakkında biyografik bir drama.

Kim oynuyor? Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney.

Kaç dalda aday? 6.

Kazanma ihtimali nedir? Bugüne kadar Ali ve The Pursuit of Happyness filmleriyle iki kere aday gösterilse de hiç Oscar kazanmayan Will Smith bu sefer iddialı. Hatta pek çok eleştirmen kazanmasına kesin gözüyle bakıyor. Dikkat çeken diğer adaylıkları ise en iyi film ve Ellis'in en iyi yardımcı oyuncu adaylıkları.

Nerede izleyebilirim? Sinemalarda ve bazı dijital kanallarda.

7. Nightmare Alley

Ne hakkında? Guillermo del Toro'nun bir dolandırıcının bir şenlikte öğrendiği geleceği görme numaralarını kullanarak zengin olmaya çalışmasını anlatan suç hikayesi.

Kim oynuyor? Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe.

Kaç dalda aday? 4.

Kazanma ihtimali nedir? Pek yüksek değil. 9 filmle birlikte en iyi film listesinde. Üç teknik dalda da aday.

Nerede izleyebilirim? Sinemalarda ve Disney+'ta.

8. Drive My Car

Ne hakkında? Haruki Murakami'nin kısa hikayesinden uyarlanan filmde bir aktör ve genç kadın şoförünün çıktığı yolculuk işleniyor.

Kim oynuyor? Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada, Reika Kirishima.

Kaç dalda aday? 4.

Kazanma ihtimali nedir? En iyi film adaylarından biri. Ryusuke Hamaguchi de en iyi yönetmen ve en iyi uyarlama dallarında aday. En güçlü olduğu adaylık ise en iyi yabancı film.

Nerede izleyebilirim? Sinemalarda ve bazı dijital kanallarda.

9. Licorice Pizza

Ne hakkında? 1970'lerde California'nın San Fernando Vadisi'nde geçen bir aşk hikayesi.

Kim oynuyor? Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper.

Kaç dalda aday? 3.

Kazanma ihtimali nedir? En iyi film, yönetmen ve senaryo dallarında aday olan filmin en güçlü adaylığı sonuncusu olarak gösteriliyor.

Nerede izleyebilirim? Sinemalarda.

10. The Lost Daughter

Ne hakkında? Yaz tatilindeki bir kadının başka bir kadın ve kızına kafayı taktıktan sonra geçmişiyle yüzleşmesini anlatıyor.

Kim oynuyor? Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson, Paul Mescal.

Kaç dalda aday? 3.

Kazanma ihtimali nedir? Oscar ödüllü Olivia Colman en iyi kadın oyuncu ödülünü tekrar kazanabilir. Aynı karakterin gençliğini oynayan Jessie Buckley de en iyi yardımcı oyuncu ödülüne aday olmayı başardı.

Nerede izleyebilirim? Netflix.

11. Don't Look Up

Ne hakkında? İki astronom, dünyaya yaklaşan bir göktaşının tehlikesine dikkat çekmek için ellerinden geleni yapar.

Kim oynuyor? Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Mark Rylance.

Kaç dalda aday? 4.

Kazanma ihtimali nedir? Normalde Oscar ödüllerine aday gösterilecek yetenekteki oyuncularının hiçbiri aday gösterilmedi.

Nerede izleyebilirim? Netflix.

12. The Tragedy of Macbeth

Ne hakkında? Shakespeare'in yazdığı, üç cadı tarafından, hırslı eşinin de yardımıyla İskoçya Kralı olabileceğine ikna edilen bir lordun hikayesi.

Kim oynuyor? Denzel Washington, Frances McDormand, Kathryn Hunter.

Kaç dalda aday? 3.

Kazanma ihtimali nedir? Denzel Washington 9. defa oyunculuğu için aday gösterildi. Fakat iki olan ödül sayısını üçe çıkarmakta zorlanabilir. Diğer iki adaylığı ise sinematografi ve yapım tasarımı dallarında.

Nerede izleyebilirim? Apple TV+.

13. Being The Ricardos

Ne hakkında? 1950'ler Amerikasındaki bir komedi filminin yıldızları arasında geçen ilişkiyi anlatıyor.

Kim oynuyor? Nicole Kidman, Javier Bardem, JK Simmons.

Kaç dalda aday? 3.

Kazanma ihtimali nedir? Nicola Kidman'ın ikinci defa en iyi oyuncu ödülünü alması mümkün. Bardem de en iyi oyuncu kategorisinde aday. Simmons da şaşırtıcı bir şekilde en iyi yardımcı oyuncu adayları arasında yer almayı başardı.

Nerede izleyebilirim? Amazon Prime.

14. No Time to Die

Ne hakkında? Daniel Craig'in James Bond'u oynadığı son filmde, bugüne kadarki en duygusal Bond filmi.

Kim oynuyor? Daniel Craig, Lea Seydoux, Ana de Armas, Rami Malek, Lashana Lynch.

Kaç dalda aday? 3.

Kazanma ihtimali nedir? Billie Eilish ve biraderi Finneas O'Connell en iyi özgün şarkı ödülünü alabilir. Daha önce Adele ve Sam Smith de Bond filmlerinin müzikleriyle ödül almıştı. Film en iyi ses ve görsel efekt dallarında da aday.

Nerede izleyebilirim? Sinemalardaki gösterimi büyük ölçüde biten film DVD ve Blu-Ray olarak satılıyor.

15. Flee

Ne hakkında? Eşcinsel bir Afgan adamın Kabil'den kaçma hikayesi.

Kim oynuyor? Daniel Karimyar ve Fardin Mijdzadeh, Amin adlı karakteri seslendiriyor.

Kaç dalda aday? 3

Kazanma ihtimali nedir? Sıra dışı bir şekilde en iyi belgesel, en iyi animasyon ve en iyi yabancı film üçlüsünü kazanabilir.

Nerede izleyebilirim? Sinemalarda ve bazı dijital kanallarda.

16. Encanto

Ne hakkında? Sülalesinde sihirli gücü bulunmayan tek kişi olan Mirabel Madrigal adlı genç kadının hikayesi.

Kim oynuyor? Stephanie Beatriz, Maria Cecilia Botero ve John Leguizamo karakterleri seslendiriyor.

Kaç dalda aday? 3.

Kazanma ihtimali nedir? En iyi film müziği dalında aday olan filmin en güçlü görüldüğü alan ise en iyi animasyon

Nerede izleyebilirim? Disney+.