Polonya\'da Sivil Askeri Eğitim Talebi Patladı

Wroclaw şehrinin yakınlarındaki bir askeri eğitim sahasında, sıradan Polonya vatandaşları sıraya giriyor, silah teslim almayı ve nasıl ateş edeceklerini öğrenmeyi bekliyorlar.

"Mermi yüklendiğinde, silah ateşe hazırdır" diye bağırıyor onları eğiten yüzü kamuflajlı Polonyalı bir asker.

Genç, yaşlı, kadın erkek, anne baba ve çocuk, hepsi buraya aynı amaç için gelmiş: Silahlı bir saldırıda nasıl hayatta kalacaklarını öğrenmek.

Cumartesi sabahları yayımlanan "Orduyla Eğitim" adlı programda, atış poligonunun yanı sıra sivillere göğüs göğüse muharebe, ilk yardım ve gaz maskesinin nasıl takılacağı da öğretiliyor.

"Artık tehlikeli zamanlardayız, hazır olmamız gerekiyor" diyor projenin koordinatörü Yüzbaşı Adam Sielicki. " Rusya'dan bir askeri tehdit var ve buna hazırlanıyoruz."

Yüzbaşı Sielicki, programın aşırı talep gördüğünü ve Polonya hükümetinin artık ülkedeki her yetişkin erkeğin eğitim almasını sağlayacak şekilde genişletme planları olduğunu söylüyor.

Hem Rusya hem de Ukrayna ile sınırı olan Polonya, bu yıl savunmaya gayrisafi yurt içi hasılasının neredeyse %5'ini harcayacağını söylüyor.

Bu NATO'daki en yüksek rakam.

Geçtiğimiz hafta, Başbakan Donald Tusk Polonya'nın "bölgedeki en güçlü orduyu" kurmayı hedeflediğini söyledi.

Varşova, ABD, İsveç ve Güney Kore'den uçak, gemi, topçu sistemleri ve füzeler satın aldı.

Dariusz, Wroclaw'daki cumartesi kursuna katılanlardan biri ve Polonya saldırıya uğrarsa gönüllü olacak "ilk" kişi olacağını söylüyor:

"Tarih bize kendimizi kendi başımıza savunmaya hazır olmamız gerektiğini öğretti. Başka kimseye güvenemeyiz. Bugün ittifaklar var ve yarın bozuluyorlar."

Bartek gaz maskesini çıkarırken saldırıya uğradıklarında çoğu Polonyalının "silahlanacağını" ve "ülkeyi savunmaya hazır olacağını" söylüyor.

Agata eğitime bir arkadaşıyla katılıyor.

Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin insanları daha da endişelendirdiğini söylüyor:

"O [Avrupa'dan] çekilmek istiyor. Bu yüzden kendimizi daha da az güvende hissediyoruz.

"Hazırlıklı olmazsak ve Rusya bize saldırırsa, onların tutsağı oluruz."

Donald Trump ve yönetiminin açıklamaları Varşova'daki yetkililer arasında derin endişeye yol açıyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Şubat ayında Polonya başkentine yaptığı ziyarette kıtadaki ABD askeri varlığının "sonsuza kadar süreceğinin" varsayılmaması gerektiğini söyledi.

ABD'nin şu anda Polonya'da konuşlanmış 10 bin askeri bulunuyor ancak Washington geçen ay Polonya'nın doğusundaki Rzeszow şehrindeki önemli bir askeri üsten çekildiğini duyurdu.

Yetkililer, birliklerin Polonya içinde yeniden konuşlandırılacağını söylese de bu hareket ülkede daha fazla huzursuzluğa neden oldu.

Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yönelik tavrı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sıcak sözleri endişeleri daha da artırdı.

Fransa ile güvenlik anlaşması

Polonya'nın önümüzdeki günlerde Fransa ile bir savunma anlaşması imzalaması bekleniyor ve Birleşik Krallık ile başka bir anlaşma da yolda.

Hepsi Varşova'nın Washington ile olan tarihi güçlü askeri bağlarından uzaklaşmak için hamleleri.

Ayrıca Polonya'nın Fransız ordusunun "nükleer şemsiyesi" altına alınmasından da söz ediliyor.

Polonya'nın NATO'daki daimi temsilcisi ve başkanlık savunma danışmanı Tomasz Szatkowski "Bence [Trump] güvenliğimiz hakkında daha yaratıcı düşünmemiz için bizi kesinlikle zorladı" diyor:

"ABD Polonya'yı kaybetmeyi göze alamaz, çünkü bu bir işaret olurdu... ABD'ye güvenemeyeceğinizin işareti.

"Ancak, başka seçenekler düşünmeli ve kendi yeteneklerimizi geliştirmeliyiz."

"Ruslar Avrupa'ya yönelik saldırgan niyetlerini sürdürürse, ilk biz olacağız - kapı bekçisi."

Szatkowski, Polonya'nın hızlı askeri birikimini "her şeyden önce jeopolitik duruma, ama aynı zamanda tarih deneyimine" bağlıyor.

Rus işgalinin acı mirası burada her yerde hissediliyor.

Varşova'daki devlete ait bir bakım evinde kalan 98 yaşındaki Wanda Traczyk-Stawska, Rus güçlerinin son işgalini hatırlıyor.

O yıl 1939'da Stalin ve Hitler arasında yapılan bir anlaşma sonucunda Polonya, Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası arasında paylaşılmıştı.

"1939'da 12 yaşındaydım. Babamın Ruslar konusunda çok endişeli olduğunu hatırlıyorum" diyor Wanda.

Bir rafta, 1944 Varşova Ayaklanması sırasında Polonyalı yeraltı güçlerinin şehrin yıkıntıları arasında Alman Ordusuyla savaştığı sırada Wanda'nın bir savaşçı olarak makineli tüfek salladığı bir fotoğrafı var.

İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Almanları geri püskürttükten sonra, Sovyetler Birliği Polonya'da 1989'a kadar ülkeyi yöneten Moskova yanlısı bir rejim kurdu.

Şu anda Polonya silahlı kuvvetlerinde yaklaşık 216 bin asker var.

Hükümet, yedek askerler de dahil olmak üzere bu sayıyı yarım milyona çıkarmayı planladıklarını söylüyor.

Bu da Polonya'ya ABD'den sonra NATO'daki en büyük ikinci orduyu kazandıracak.

Wanda'ya Polonya'nın ordusunu güçlendirmesinin iyi bir şey olduğunu düşünüp düşünmediğini soruyorum.

"Elbette, evet. Rusya'nın tarihinde bu saldırganlık yazılı. İnsanlardan bahsetmiyorum ama yetkililer her zaman böyledir" diye iç çekiyor ve ekliyor:

"Bir şeylerin olmasını beklemektense iyi silahlanmış bir ülke olmak daha iyidir. Çünkü ben silahların en önemli şey olduğunu hatırlayan bir askerim."

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin üzerinden seksen yıl sonra, Polonyalılar bir kez daha komşularına endişeyle bakıyorlar.

Polonya'danın güneyindeki bir depoda, halkın talebi üzerine bir şirket bir bomba sığınağının maketini inşa etti.

"Bu sığınaklar öncelikle nükleer bombalara karşı koruma sağlamak için tasarlanmış, ancak aynı zamanda silahlı saldırılara karşı da koruma sağlamak için" diyor ShelterPro'nun patronu Janusz Janczy, bana ranza ve havalandırma sistemiyle donatılmış çelik sığınağı gezdirirken:

"İnsanlar bu sığınakları sadece yarın neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri için inşa ediyorlar."

Janusz, Donald Trump göreve geldiğinden beri barınaklarına olan talebin arttığını söylüyor.

"Eskiden ayda sadece birkaç telefon görüşmesi oluyordu. Şimdi haftada onlarca oluyor" diyor:

"Müvekkillerim en çok Rusya'dan korkuyor. Ve NATO'nun Polonya'yı savunmaya gelmeyeceğinden endişe ediyorlar."

Peki Polonyalılar bu korkular gerçek olursa ülkeyi savunmaya hazır mı?

Yakın zamanda yapılan bir anket, yetişkinlerin yalnızca %10,7'sinin savaş durumunda gönüllü olarak orduya katılacağını ve üçte birinin kaçacağını söylediğini ortaya koydu.

Güneşli bir öğleden sonra Wroclaw'da, Polonyalı öğrencilere saldırıya uğrarlarsa ülkelerini savunmaya hazır olup olmadıklarını soruyorum.

Çoğu, hazır olmadıklarını söylüyor. "Savaş çok yakın ama oldukça uzak hissettiriyor" diyor tıp öğrencisi Marcel, "Ama Rusya saldırırsa, sanırım kaçardım."

"Muhtemelen ülkeden kaçmaya çalışan ilk kişi ben olurdum" diyor bir diğer öğrenci Szymon, "Burada ölmeye değer hiçbir şey göremiyorum."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.