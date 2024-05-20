İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

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İran'ın sekizinci Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine dünya liderleri, taziye mesajları paylaştı.

İran hükümeti bugün yaptığı açıklamada "Dünya mazlumlarının destekçisi, İran halkının hizmetkarı, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Dr. Seyyid İbrahim Reisi, halka hizmet yolunda şehit düştü" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yayımladığı taziye mesajında "Helikopter kazasında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malek Rahmati, Tebriz imamı Muhammed Ali Haşim ve beraberindeki diğer kişilerin hayatını kaybettiği yönündeki korkunç haberden derin üzüntü duyduk. Ölenlerin ailelerine ve sevenlerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Kelimelerle anlatılamayacak kadar trajik bir kayıp olan bu yürek parçalayıcı ölümlerin yasını tutuyoruz. Azerbaycan, kardeş ve dost İran İslam Cumhuriyeti'ne destek ve dayanışma sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov mesajında "İran Cumhurbaşkanı, sevgili dostum Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin ölüm haberi beni derinden sarstı. Kardeş İran milletine, bu trajik kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel mesajında "AB, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın yanı sıra diğer heyet üyeleri ve mürettebatın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı içten taziyelerini ifade ediyor. Düşüncelerimiz aileleriyle birlikte" dedi.

PAKİSTAN'DA 1 GÜNLÜK YAS

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif taziye mesajında Pakistan bayraklarının bir gün yarıya indirileceğini duyurarak "Pakistan, bir aydan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı tarihi bir ziyarette ağırlama mutluluğunu yaşadı. Pakistan'ın iyi dostlarıydılar. Pakistan bir günlük yas tutacak, Cumhurbaşkanı Reisi ve arkadaşlarına saygı ve Kardeş İran'la dayanışma göstergesi olarak bayrak yarıya indirilecek" dedi.